Trupa Axxa revine pe scenă: ”Suntem un brand”

În urmă cu 20 de ani, trupa AXXA făcea furori pe piaţa muzicală. Scoatea hit după hit, iar cei patru tinerei aduceau fetele în extaz numai când apăreau pe scenă. Şi deşi timpul şi-a lăsat ceva amprente pe chipurile lor, băieţii şi-au păstrat aceeaşi plăcere de a cânta şi acelaşi entuziasm de a urca pe scenă.

Membrii trupei AXXA s-au întâlnit pentru a stabili strategia de reunire a trupei

Acum, la două decenii după despărţire, băieţii s-au reîntânit şi şi-au pus la cale strategia de revenire. Nu a fost însă la fel de facil ca acum 20 de ani, pentru că băieţii, bărbaţi în toată firea deja, au fiecare personalitate şi viziune proprie. Dar au găsit rapid soluţia: fiecare decizie a fost supusă la vot.

Mihai Onilă, unul dintre cei patru membri, a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK cum le-a venit ideea de reuni trupa: „Cred că a fost ideea lui Sorin. Eu niciodată nu am încheiat prietenia cu niciunul dintre colegii mei. Am fost plecat din ţară de mult timp, de aproape nouă ani, timpul a trecut, dar n-am încetat niciodată să mai comunicăm, să ne mai sfătuim. Acum, de curând, ideea a fost a lui Sorin, de a ne întâlni la o discuţie, de a face o nouă AXXA cu un nou vibe, un nou proiect.

Noi am pornit la proiectul ăla din 2000, de fapt 1999 cu dragostea de tineri, de a face muzică, şi nu de a fi vedete sau a face neapărat o meserie din asta. Deşi eu fac parte dintr-o familie de lăutari, la mine este o meserie de bază. Acum am pornit aşa, cu paşi mici de bebeluşi către o refacere a trupei AXXA.”

Întâlnire la ceas de seară, cu multe controverse. Mihai Onilă: „Am mers pe un sistem democratic şi am supus la vot”

Mihai ne-a dezvăluit şi ce strategie au pus la cale, dar şi că, la masa tratativelor, nu a fost uşor: „Aseară ne-am întâlnit pentru prima dată la discuţie, cu foarte multe controverse. Ştii cum e, fiecare are o proprie viziune asupra a ce gândeşte şi ce proiectează către viitor. Tot ce pot să spun e că eu sunt un om pozitiv, care gândeşte în echipă şi atunci lucrurile s-au legat, chiar dacă Sorin zicea ceva, Dinu zicea altceva.

Am mers pe un sistem democratic şi am supus la vot. Am stabilit împreună nişte paşi micuţi, să vedem ce iese. Deocamdată nu ne gândim la piese noi, cât ne gândim la anumite piese cover recunoscute peste tot în lume, dar cu nişte texte care să ne cuprindă pe noi, membrii AXXA”, a declarat Onilă.

Cum au primit băieţii propunerea de reunire a trupei AXXA

Întrebat care dintre cei patru membri a fost cel mai încântat de refacerea trupei, Mihai Onilă ne-a mărturisit că propunerea a fost la fel de bine primită de fiecare membru în parte. “Toţi am fost la fel de încântaţi. Cred că nu a existat unul mai exaltat decât celălalt. Totul a decurs natural. Doar că, recunoaştem că după 20 de ani de la despărţire, băieţii au rămas la fel de dornici de a cânta, nu de a face vâlvă din asta sau de a promova un brand. Noi suntem un brand deja. O facem din plăcerea de a fi pe scenă, plăcerea de a cânta”, a mărturisit Mihai.

Dinu Maxer, Adrian Filip, Sorin Raia şi Mihai Onilă erau doar patru dintre Don Juanii anilor 2000. Pe atunci concurenţa era acerbă, dar şi succesul garantat. În ceea ce priveşte succesul pe care îl poate avea trupa AXXA în prezent, Mihai Onilă nu poate da niciun pronostic. „Nu am niciun fel de idee. Acum 20 de ani AXXA a apărut prin televiziuni şi concerte publice, în acest moment, termenii şi discuţile nu mai pot fi aceleaşi.

Şi asta pentru că există reţele sociale, contează mai mult conţinutul a ceea ce facem şi nu ceea ce facem neapărat. Adică muzica nu mai este ceva extraordinar, cât dorinţa oamenilor de a-i cunoaşte pe artişti, de a interacţiona cu ei, de a vedea care sunt aspectele vieţii lor, cum sunt, ce fac, mai presus decât muzica în sine. Nu pot predicţiona asupra a cum o să meargă lucrurile şi cum vor evolua”, a declarat Mihai Onilă.

Ce greşeli de acum 20 de ani nu vor mai repeta în prezent

Şi chiar dacă succesul nu va veni la pachet cu renuirea trupei, Mihai Onilă recunoaşte că pentru ei, asta nu va fi o problemă, întrucât fiecare, are deja un alt drum în viaţă.

“Aştept ca lucrurile să funcţioneze de la sine, iar dacă nu funcţionează, nu este nicio supărare. După 20 de ani, noi nu suntem oamenii care să trăiască doar din asta, doar din AXXA, cum sunt de exemplu 3SE. Membrii 3SE nu pot trăi separat. Ei trebuie să trăiască toţi împreună, au concerte, au plecări, noi nu. Noi nu suntem constrânşi de ceva”.

Şi-au propus totuşi, să nu mai repete greşelile din trecut: „Dacă lucrurile vor funcţiona, va fi nevoie de o echipă, de manager, de impresar, de oameni care să lucreze la anumite campanii publicitare. Dacă acum 20 de ani, avem un impresar căruia nu-i păsa de noi, aştepta doar să sune telefonul, acum impresarul trebuie să sune şi să se agite.

Acum nu mai există posibilitatea de a face coregrafii pentru că suntem oameni mari, nu mai suntem copii. Acum cântăm de dragul de cânta, nu de a face spectacol neapărat”, a mărturisit Mihai Onilă în exclusivitate pentru FANATIK.

Fetele de la A.S.I.A. i-au inspirat şi pe băieţii de la AXXA?

Şi pentru că deja este un trend ca trupele anilor 2000 să se reunească, l-am întrebat pe Mihai dacă nu le este teamă că lumea va crede că au le-au copiat pe fetele de A.S.I.A.

„Recunosc că anumite evenimente din jurul nostru cam împins în a face acest pas. De exemplu ASIA s-a refăcut, s-au mai refăcut nişte trupe, dar nu am le-am copita pe fete pentru că, în primul rând, nu facem acelaşi lucru. Noi nu venim cu piesele noastre, noi venim cu nişte coveruri în care punem mesajele nostre. Cântăm într-un fel mai matur, mai diferit faţă de cum am fost şi transmitem un mesaj care ne reprezintă pe noi acum, la maturitatea noastră, nu pentru a aduce trecutul în prezent, ci pentru a aduce în prezent starea noastră actuală”.

Iar dacă în 2023 mai există fani ai trupei AXXA din 1999, aceştia pot sta liniştiti. Cei patru băieţi iau în calcul varianta de a cânta din nou hiturile care le-au garantat atunci succesul. „Dacă proiectul va merge, bineînţeles că nu te poţi duce în concerte fără propriile piese, e ca şi cum te-ai duce la o cântare fără microfon sau fără sonorizare, deci da”, a încheiat Mihai Onilă.

Şi Liviu Vârciu a reunit trupa L.A.

„M-au tot sunat şi m-au invitat la evenimente să cânt piesa Şi le spuneam mereu că eu nu sunt de capul meu, am o întreagă trupă în spate. Îmi pare rău că Aurel nu mai poate să cânte cu noi pentru că munceşte pe un vas şi nu poate veni acasă.

Dar Adi s-a întors din Anglia şi vrea să facă muzică, îl ajut cum pot eu. O să pregătim şi o piesă nouă, o facem din pasiune şi din dragoste, nu văd de ce n-ar funcţiona. N-am găsit încă o piesă care să se ridice la nivelul dragostei pentru „Ochii tăi”, dar sper că o s-o găsim”, a declarat recent Liviu Vârciu.