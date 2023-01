Trupa Holograf în doliu. A murit fostul impresar Aurel Mitran 

Aurel Mitran, fostul impresar al ”Holograf”, a încetat din viață joi dimineață. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare de către membrii îndrăgitei trupe.

Fostul impresar al ”Holograf” a decedat. Ce mesaj au transmis membrii trupei

Artiștii de la Holograf și-au exprimat regretul, , față de pierderea celui considerat primul manager și impresar rock din România.

”Ne este extrem de greu sa acceptam ca Aurel Mitran nu mai este. Pentru noi a fost unul dintre cei mai importanti oameni, prieteni, profesionisti din viata si cariera noastra. Cuvintele sunt putine ca sa exprime intreaga noastra recunostinta pentru el.

Drum bun printre stele, prieten drag. N-ai fost niciodata “too old to rock’n’roll”, dar cu siguranta “too young to die”! Sa te odihnesti in pace. Vei ramane pentru totdeauna in inimile noastre!”, au anunțat membrii trupei.

De-a lungul timpului, Aurel Mitran . La începutul anilor ’90, impresaria majoritatea cântăreților români, peste 15 la număr.

Pe lângă Holograf, Aurel Mitran a manageriat și formații precum ”Iris” sau ”Compact” sau pe soliștii Alexandru Andrieș, regretata Laura Stoica, Nicu Alifantis etc.

pentru renumitul impresar. Nicu Alifantis, la rândul său, și-a exprimat profundul regret.

”Nu credeam vreodată că voi ajunge să spun, a încetat din viaţă Aurel Mitran. Drum lin, prietene. Dumnezeu să te odihnească şi să te aibă în paza Sa. Mulţumesc pentru tot, Aurel!”, a scris și Nicu Alifantis, pe facebook.

Datorită lui Aurel Mitran, în România au fost aduși pentru prima oară soliști internaționali, precum: Cesaria Evora, Lhasa, Bobby McFerin sau Al Di Meola.

Trupul fără viață al lui Aurel Mitran, depus la Teatrul Excelsior

Trupul neînsuflețit al impresarului va fi adus la ora 12:00, la Teatrul Excelsior din București. Aici vor putea veni toți cei care își doresc să-i aducă un ultim omagiu.