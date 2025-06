Trupa Il Volo, confesiuni emoționante înainte de concertul de la Sala Palatului. O fană din România i-a lăsat cu gura căscată: „Ne-a rămas în suflet”

Băieții de la trupa italiană de pop-opera Il Volo au oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK înainte de concertul pe care îl vor susține pe 23 iunie 2025.

Trupa Il Volo, interviu exclusiv înainte de mega-spectacolul de la Sala Palatului de pe 23 iunie 2025

Cei trei , tenorii Ignazio Boschetto și Piero Barone și baritonul Gianluca Ginoble și-au deschis sufletul pentru publicul din România, dezvăluindu-ne câteva lucruri interesante despre spectacolul lor și legătura cu totul specială creată cu țara noastră.

FANATIK: Cu ce e diferit turneul vostru din 2025 față de cele precedente?

Il Volo: Producția este mai imersivă și mai cinematică decât oricând, iar setlistul a fost conceput cu mare grijă pentru a purta publicul într-o adevărată călătorie. Din punct de vedere emoțional, suntem mai conectați ca niciodată cu muzica, iar fiecare concert vrem să fie un moment împărtășit cu fanii noștri.

Anul acesta veți susține două concerte importante în România—la București pe 23 iunie și la Oradea pe 23 noiembrie. Fanii români sunt cunoscuți pentru pasiunea lor. Ce amintiri vă revin în minte din vizitele anterioare?

Suntem cu adevărat entuziasmați să revenim în România, o țară care ne-a primit întotdeauna cu multă căldură și dragoste. și înseamnă să ne reconectăm cu un public care ne-a fost alături încă de la începuturi.

Cum au fost impresionați artiștii de o fană de la noi: „A ajutat-o să treacă peste o perioadă extrem de dificilă”

România are o tradiție puternică în operă. V-ați gândit vreodată să colaborați cu artiști sau orchestre românești?

Absolut. Unul dintre cele mai mari visuri ale noastre este să cântăm alături de o orchestră grandioasă, formată din muzicieni din întreaga lume, și am fi onorați să includem și artiști români talentați. România are o moștenire muzicală atât de bogată, iar o astfel de colaborare ar fi cu adevărat specială.

Care a fost cea mai emoționantă interacțiune cu un fan din România?

Au fost multe momente speciale, dar unul care ne-a rămas în suflet a fost o fană care a traversat toată țara doar ca să ne vadă câteva minute la un meet & greet. Ne-a spus că muzica noastră a ajutat-o să treacă peste o perioadă extrem de dificilă. O astfel de conexiune ne reamintește de ce facem ceea ce facem.

Care este tema principală sau inspirația din spatele albumului AD ASTRA și cum reflectă acesta momentul în care vă aflați acum, în viață și în carieră?

După cincisprezece ani de cântat împreună, am simțit nevoia să ne deschidem sufletele și să arătăm cine suntem cu adevărat astăzi. Ad Astra s-a născut din această dorință de a ne exprima emoțiile printr-o colecție de piese nepublicate care ne reprezintă profund.

„Am avut norocul să fim descoperiți când eram niște copii”

Ați menționat că AD ASTRA conține unele dintre cele mai personale cântece ale voastre. Ne puteți povesti un moment din studio în care o piesă a căpătat un sens mai profund decât vă așteptați?

A existat un moment când unul dintre noi înregistra o baladă, iar emoția din încăpere a devenit copleșitoare. Versurile au avut un impact diferit în acea zi, din cauza a ceva personal ce se întâmpla în viețile noastre, și am simțit cu toții intensitatea acelui moment.

La cincisprezece ani de la debut, ați atins succesul global rămânând totodată fideli rădăcinilor clasice. Care este cheia evoluției fără a vă pierde esența?

Acea balanță este în centrul a ceea ce suntem. Purtăm tradiția bel canto în vocile noastre, dar trăim într-o lume modernă. Îmbinarea clasicului cu pop-ul nu doar că ne menține actuali, ci ne permite să ne conectăm cu oameni din diferite generații și să menținem această artă frumoasă vie.

Vocile voastre se îmbină perfect. Vă surprindeți uneori în studio cu o abordare vocală nouă?

Tot timpul! Încercăm constant să evoluăm și să ne îmbunătățim, nu doar pentru noi, ci și pentru fani. Pentru a face asta, trebuie să ne bazăm unii pe ceilalți și să ne inspirăm din punctele forte ale fiecăruia. Asta e frumusețea de a fi un grup: învățăm mereu unii de la alții.

Mulți tineri artiști vă privesc ca modele. Care este cel mai bun sfat pe care l-ați primit și ce le-ați spune celor care își doresc să devină cântăreți?

Am avut norocul să fim descoperiți când eram încă niște copii, dar faptul că am crezut în noi și am avut sprijinul familiilor a făcut toată diferența. Sfatul nostru? Rămâneți fideli vouă înșivă, fiți deschiși să învățați și nu încetați niciodată să evoluați. Autenticitatea înseamnă totul.

Il Volo: „Concertul Premiului Nobel pentru Pace a fost incredibil de emoționant”

Ați împărțit scena cu legende precum Plácido Domingo, Barbra Streisand și Andrea Bocelli. Cine v-a impresionat cel mai mult și de ce?

Sincer, nu am putea alege doar unul. Fiecare dintre ei ne-a influențat într-un mod unic. Să fim pe scenă cu asemenea legende a fost ceva la care nu am visat niciodată, iar fiecare experiență ne-a învățat ceva de neprețuit.

Ați cântat la Concertul Premiului Nobel pentru Pace și la Cupa Mondială FIFA. Care a fost cel mai emoționant eveniment non-muzical pentru voi?

Concertul Premiului Nobel pentru Pace a fost incredibil de emoționant. Să facem parte dintr-un moment care celebrează umanitatea și pacea a fost o experiență cu adevărat copleșitoare.