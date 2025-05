Trupa Metallica revine în România! Concert extraordinar anunțat pe Arena Națională. Când va avea loc

Trupa Metallica revine în România în anul 2026, pentru a cincea oară! Rockerii vor susține un concert extraordinar, care face parte din turneul M72, pe Arena Națională.

Trupa Metallica revine în România, în 2026

Anunțul a fost făcută pe rețelele de socializare, pe pagina oficială a . Evenimentul va avea loc pe 13 mai 2026, iar biletele pentru concert pot fi cumpărate începând cu ziua de 30 mai. Trupa va colinda mai multe țări din Europa, România fiind cea de-a doua în care va ajunge.

Iată țările în care Metallica va cânta la anul:

9 mai – Atena, Grecia;

13 mai – București, România;

19 mai – Chorzow, Polonia;

22-24 mai – Frankfurt, Germania;

27 mai – Zurich, Elveția;

30 mai – Berlin, Germania;

3 iunie – Bologna, Italia;

11-13 iunie – Budapesta, Ungaria;

19-21 iunie – Dublin, Irlanda;

25 iunie – Glasgow, Scoția;

28 iunie – Cardiff, Țara Galilor;

3-5 iulie – Londra, Anglia.

Biletele pentru concertul care va avea loc în România pot fi achiziționate de vineri, 30 mai, de la ora 10:00 de pe site-urile și

Rockerii au cântat, de-a lungul anilor, pe toate continentele, inclusiv în Antarctica

Metallica este una dintre cele mai influente rupe de muzică rock din istorie. Bandul s-a format în anul 1981 în Los Angeles, California. s-a remarcat printr-un stil agresiv și extrem de complex, devenind rapid un pionier al genului thrash metal. Formația a fost înființată de Lars Ulrich și bateristul James Hetfield.

Printre cele mai apreciate albume enumerăm Kill Em All (chiar primul album, scos în 1983), „Master of Puppets” (1986), „The Black Album”, Enter Sandman” sau „Nothing Else Matters”. Formația nu a avut dintotdeauna aceeași compoziție. Hetfield și Ulrich au rămas, însă, nculeul trupei, iar chitaristul Kirk Hammett este un membru important începând cu anul 1983. Actualul basist, Robert Trujillo, s-a integrat în echipă în anul 2003.

Vorbim, de asemenea, despre prima trupă de metal rock care a pășit pe toate continentele lumii cu muzica sa. Rockerii au cântat inclusiv în Antarctica, în anul 2013, într-un eveniment intitulat „Freeze Em All”.