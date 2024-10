Trupa Morandi s-a reunit, iar Randi face un anunț-bombă: „Viitorul meu nu e aici în țară”. Exclusiv

Trupa Morandi se reunește, iar Randi a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre reînceperea colaborării cu Marius Moga, alături de care s-a lansat în urmă cu mai mulți ani pe piața muzicală.

Trupa Morandi – marea revenire! Andrei Ropcea, anunțuri în exclusivitate

Formația formată din Moga și Andrei Ropcea a cunoscut un succes colosal, însă, după o perioadă în care au gustat din faimă, cei doi artiști s-au despărțit și și-au văzut fiecare de drumul său.

Odată cu vestea pe care Randi o dă, pentru FANATIK, trebuie spus că se cer niște modificări pe Wikipedia, începând de azi, căci la informațiile despre Morandi se vorbește la trecut!

Randi ne-a mărturisit ce i-a făcut pe el și Marius Moga să reînvie proiectul Morandi și dacă revenirea e o simplă colaborare sau vorbim despre o întoarcere pe bune. Nu de alta, dar au existat multe trupe la modă în anii 2000 care s-au reunit pentru diferite ocazii, multe dintre ele doar la festivaluri și concerte tematice. Ei bine, în cazul băieților nu e vorba doar despre asta. Așadar, Morandi revine pe bune!

Andrei Ropcea ne-a dezvăluit care sunt lucrurile pe care le-a învățat în anii în care a produs muzică și a stat sub lumina reflectoarelor ca artist solo și ce anume va aplica la noul Morandi.

În tot acest timp, cu siguranță și Marius Moga a avut multe lecții de învățat. Cei doi, încă tineri, s-au maturizat, însă, odată cu trecerea anilor, iar acum știu foarte bine ce au de făcut pentru a depăși anumite granițe, atenție, la propriu!

Randi și Moga pregătesc „No Sleep”, primul lor turneu internațional

și Andrei Ropcea au muncit intens în ultima jumătate de an și au pus de-un album sub marca Morandi. Prima piesă, pentru care s-a și filmat deja un videoclip, Sub acest titlu, cei doi băieți pregătesc, de altfel, un turneu internațional în țările unde melodii precum „Beijo (Uh-La-La)”, „Angels” sau „Love Me” au făcut furori la radiouri și în cluburi.

„Noi am tot cochetat cu ideea să începem iarăși lucrul pentru Morandi. Am început munca de mai mult timp, dar acum, filmând clip la un nou single, am făcut și anunțul cu reîntoarcerea asta. Ne-am apucat de lucru cred că de mai mult de jumătate de an.

Avem un album gata și, da, nu știu, cred că a venit firesc. Amândoi am avut proiecte separate, fiecare pentru România, dar până la urmă noi am venit din piața internațională. Era drumul pe care trebuia să ne și întoarcem. Acolo sunt posibilitățile nelimitate.

„Noi nu am reușit să depășim anumite granițe”

Am prin așa, o încredere nebună lucrând împreună iarăși și făcând niște piesa care reflectă evoluția noastră ca și producători și sunt mult mai bine pentru piața mondială. Noi nu am reușit să depășim anumite granițe, știi? Adică în Vest nu am intrat cu adevărat, dar cu piesele astea noi o să fim worldwide, cu siguranță.

Noi am mers până la granița cu Germania, am avut niște oferte care nu s-au concretizat din America de Sud, dar tot pe aici prin Balcani, Europa de Est, Asia Centrală am fost. Acum sunt 100% încrezător că o să depășim orice limită am avut-o în trecut.

E o revenire 100%, nu e doar o încercare, cu încrederea 100% că vom face lucrurile așa cum n-au mai făcut artiști din țara noastră. Sunt convins că vom ajunge în locuri în care n-au mai ajuns cei de la noi”, a declarat Randi, extrem de entuziasmat și emoționat, pentru FANATIK.

Lecțiile primite de Randi de la viață în anii în care a cântat solo

În continuare, a spus că l-a ajutat foarte mult cariera solo pe care a avut-o din momentul în care proiectul Morandi a fost pus pe pauză. A învățat să nu mai fie afectat de eșecuri, așa cum i se întâmpla în trecut, și se acceptă cu toate greșelile pe care probabil le va mai face și de aici înainte, căci nimeni nu-i perfect!

Apoi, Randi face un anunț în premieră și în exclusivitate pentru FANATIK și speră ca fanii săi să nu fie dezamăgiți de alegerea pe care o are în minte. Artistul susține că viitorul lui muzical nu mai e în România, iar toată atenția se va focusa pe proiecte care să prindă în primul rând peste hotare!

„Ești sfătuit de management să nu vorbești despre asta”

„Am învățat să nu mă mai las afectat de eșecuri. Știu că lumea, în general, nu prea vorbește despre asta. Ești sfătuit de management să nu vorbești despre asta. Nu știu de ce încă se merge pe ideea asta de artist fără greșeală, perfect și așa mai departe, dar cu siguranță facem multe greșeli și în muzică, și în viața personală.

Greșelile din muzică ne afectează mai mult, pentru că acolo investim o parte din noi în tot ceea ce creăm. Atunci când așteptările nu ne sunt confirmate, suferim. Eu am învățat să nu mă mai las afectat de aceste eșecuri. Le privesc ca pe niște trepte către succes.

„Am realizat că viitorul meu nu e aici în țară”

Am realizat la un moment dat că viitorul meu nu e aici în țară. Sper să nu sune rău pentru fani, pentru oamenii care ascultau muzica mea.

Am realizat că dacă poți mai mult nu e niciun păcat să vrei mai mult. Conștientizând toate lucrurile astea, m-am reapucat de muzica cu care, practic, m-am consacrat”, ne-a mărturisit Randi, colegul lui Moga de la Morandi.

Trupa Morandi s-a înființat în anul 2004 și a scos, în anii de activitate, trei discuri: „Reverse” (2005), „Mind Fields” (2006) și „N3XT” (2007).