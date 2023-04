Trupa Sweet Kiss, relansare cu provocări: “Putem face față oricărei schimbări pe piața muzicală”

Trupa Sweet Kiss, înființată în anul 1997 și desființată în 2004 s-a relansat pe piața muzicală românească și își propune să aibă același succes ca acum 26 de ani.

Trupa Sweet Kiss, adică Irina Pavlenco, Nicoleta Afrodita Aneni și Laurențiu Vasioi, a revenit în muzica românească. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, membrii trupei vorbesc despre relansare, cum a luat ființă trupa și cum au făcut față succesului pe când aveau doar 17 ani.

Cei trei interpreți își aduc aminte cum își gestionau banii după concerte și cum mergeau, peste tot, cu bodyguard după ei. Irina Pavlenco mărturisește că, în adolescență, era îndrăgostită foarte tare de o vedetă de la noi.

Nicoleta Aneni rememorează cel mai cumpli moment din viața ei când, la nașterea baiatului ei, medicii i-au spus că va muri și Laurențiu Vasioi își aduce mainte că ultimii doi ani de liceu bătea drumurile țării, la concerte.

“Ne-ar trebui vreo 10 pagini să povestim cum a apărut trupa”

Ați înființat Sweet Kiss în anul 1997 și ați rupt topurile cu ‘Alin, Alin’ și ‘Floare Albastră’. Vi s-a ‘urcat’ vreodată succesul la cap?

– Irina Pavlenco: Noi am cântat din pasiune fiecare piesă pe care am lansat-o. Fiecare dintre aceste piese are o poveste aparte pentru noi. Succesul considerăm că este reprezentat de fiecare fan care ne-a recunoscut pe stradă, de fiecare copil care ne-a cerut autograf vreodată, de fiecare mesaj de felicitare și mai ales, de fiecare persoană prezentă la concertele noastre.

Cum v-ați găsit unul pe altul ca să înființați trupa?

– Irina Pavlenco: Ne-ar trebui vreo 10 pagini să povestim cum a a apărut trupa. Dar, pe scurt, a luat ființă în anul 1998, băieții căutau o fată pentru trupa lor, iar eu am participat la un casting unde erau foarte multe fete, și se pare că l-am trecut cu brio. În urma ședințelor noastre am luat decizia să mai luăm o fată în trupă, pentru că formula asta nu era atunci. O știam pe Nicoleta de la un festival de muzică ușoară așa că am sunat-o, i-am propus, a venit și a dat o probă pe care bineînțeles că a luat-o. Așa ne-am găsit unul pe celălalt.

“Trupa ‘Sweet Kiss’ este o familie”

În 2011 v-ați despărțit. Care a fost motivul real pentru care ați făcut-o?

– Irina Pavlenco: Trupa nu s-a destrămat niciodată, doar că drumurile noastre personale ne-au dus pe alte căi. Noi am rămas prieteni până în ziua de azi, mai mult decât prieteni, trupa ‘Sweet Kiss’ este o familie. În concluzie nu ne-am despărțit niciodată.

Și acum vreți să faceți istorie din nou.

– Irina Pavlenco: Da, vrem să facem istorie din nou. În perioada 98’-2000 publicul era altfel, desigur. Ei nu aveau acces direct la noi, era foarte greu să ajungi la noi, fără lipsă de modestie noi mergeam în concerte cu bodyguard cu tot. Dorința publicului de a ne atinge, de a face o poză cu noi era mare și atunci la concertele noastre se îmbulzeau miile de oameni în așa fel încât nu puteai ajunge la scenă ușor fără să ai pază lângă tine.

Acum publicul are acces la noi mult mai ușor cu atâtea și nu numai. Cât despre reacția publicului la concertele noastre din ziua de azi, a rămas aceeași ca și când această pauză n-ar fi avut loc niciodată. În plus ‘Alin,Alin’ a ajuns și la inimile generației tinere.

Reușiți să vă adaptați cerințelor actuale?

– Irina Pavlenco: Orice artist și compozitor, așa cum suntem și noi, trebuie să se adapteze oricărei schimbări, trend și altele.

Despre relansarea Sweet Kiss: “Putem face față oricărei schimbări pe piața muzicală”

Sincer, de ce vă este cel mai frică?

– Irina Pavlenco: De ce anume ar trebui să ne fie frică? Nu, nu ne este frică. Pentru că avem studii muzicale și putem face față oricărei schimbări pe piața muzicală. În plus faptul că suntem iubiți de atât de mulți oameni ne dă cea mai mare siguranță.

Aveți multă experiență în domeniu, deci ce lipsește azi industriei muzicale românești?

– Irina Pavlenco: Poate ceva idei originale de piese care să rămână în timp. Ne-ai întrebat dacă showbiz-ul e schimbat. Nu știu dacă asta e cuvântul potrivit pentru vremurile de azi. E normal să evoluezi, e firesc asta, muzica e la alt nivel. Singura diferența dintre noi și ei este că noi (și cele 10 trupe de atunci) am dat startul muzicii românești și asta o zicem fără pic de modestie. Ideea este că melodiile noastre se vor cânta și peste o sută de ani.

Irina Pavlenco: “Nu am avut o adolescență tipică și ne bucurăm pentru asta”

Cum a fost copilăria voastră? Ce nebunii făceați, cum vă speriați părinții?

– Nicoleta Aneni: Toți trei am avut o copilărie legată de muzică. Studiam la instrumente, canto, concursuri de muzică pe plan național și aveam și jocurile copilăriei alături de copii de la bloc. Mai târziu a devenit un stil de viață, alături de niște oameni minunați.

Irina Pavlenco: Când mă gândesc la trupă nu-mi vin piesele în minte, ci “Familia Sweet Kiss”. Împărtășeam și rele și bune, și oboseala și succesul. Nu am avut o adolescență tipică și ne bucurăm pentru asta.

“Rebelul trupei era Laurențiu”

Cum a fost perioada liceului? Care era timid, care rebel?

– Irina Pavlenco și Laurențiu Vasioi: Ultimii ani de liceu i-am petrecut pe drumurile țării, alături de trupă, onorând concertele.

Nicoleta Aneni: Eu am făcut Liceul de Artă secția muzică, canto clasic. O perioadă plină de studiu dar și de concerte cu trupa ‘Sweet Kiss’, pentru că aveam doar 17 ani când am lansat ‘Alin Alin’. Rebelul trupei era Laurențiu cred, noi fetele eram timide.

“M-am îndrăgostit la 16 ani de o vedetă de la noi din țară”

Mai țineți minte când v-ați îndrăgostit prima dată?

– Irina Pavlenco: Prima dată m-am îndrăgostit la 16 ani de la noi din țară, eu nefiind vedetă pe atunci (râde). Eram adolescentă și ascultam muzica lui, aveam postere peste tot, pe toți pereții mei din dormitor. Visam că o să mă căsătoresc cu el. Țin minte că o înnebunisem pe mama cu muzica lui, pe care o ascultam la maxim în fiecare zi. Prima oară când l-am întâlnit, de fapt când am făcut și cunoștință, a fost când devenisem și eu cunoscută cu melodia ‘Alin, Alin’, și eram și noi în vogă pe atunci.

Universul a făcut să ne cunoaștem fix unde am cântat, pe aceeași scenă, la un mega show făcut de Casă de producție de pe atunci, în colaborare cu canalul de muzică MCM Music, unde a strâns numeroși artiști de marcă în acea seară. Am făcut cunoștință și pentru o secundă am crezut că leșin (râde). Din păcate, nu am avut curajul să îi spun cât îl admir, și că sunt fana lui, și a rămas doar o dulce amintire.

“M-am înroșit toată și am bâlbâit ceva acolo”

Nicoleta Aneni: La 12 ani m-am îndrăgostit de un coleg de la școala. Pe când eram la ora de sport încercam și eu să-mi etalez talentul acrobatic și mai aruncăm din când în când un ochi după acest coleg pe furiș (râde, n. red.). Se uita și el după mine, semn că mă plăcea, și îmi aduc aminte cum a venit spre mine să mă întrebe cum îmi întrețin părul acesta minunat și atât de lung. Știu că m-am înroșit toată și am bâlbâit ceva acolo, după care am fugit toată oră de el.

Nicoleta Aneni: “Nu prea știam cum să gestionăm banii atunci”

Erați foarte tineri și câștigați mulți bani. Ce v-ați luat cu ei?

– Irina Pavlenco: Din banii câștigați mi-am luat haine, produse de make up, am investit în melodii și am trimis bani acasă la părinți.

Nicoleta Aneni: Nu prea știam cum să gestionăm banii atunci. Am reinvestit în trupă și restul i-am cheltuit pe nimicuri.

Laurențiu Vasioi: Încă de pe atunci eram pasionat de tehnologie și-mi cumpăram tot ce era nou.

Ce nu știe lumea despre voi și ați vrea să spuneți azi?

– Irina Pavlenco: Lumea nu știe despre mine faptul că înainte să mă apuc de cântat eram manechin și prezentam rochii pentru .

Nicoleta Aneni: Am mai multe meserii că de exemplu: Manager de transport marfă, bucătar, Make-Up Artist, profesor de muzică .

Laurențiu Vasioi: Oamenii nu știu despre mine că profesia mea trebuia să fie de inginer.

Nicoleta Aneni: “Am refuzat cererea de la partenerul meu de 4 ori”

Cum arată viețile voastre personale acum?

– Irina Pavlenco: Eu nu sunt căsătorită, dar am un logodnic cu care îmi împart viața deja de 13 ani și un băiat vitreg de 15 ani.

Nicoleta Aneni: Eu nu sunt căsătorită pentru că am refuzat cererea de la partenerul meu de 4 ori. Nu pentru că nu eram convinsă, dar personal nu cred într-o hârtie. Sunt foarte fericită să fiu mama lui Mario de 15 ani de zile, este un copil super inteligent și talentat. Încerc să fiu cea mai bună prietenă a fiului meu, iar el a înțeles că poate vorbi deschis cu mine despre aproape orice.

Laurențiu Vasioi: Divorțat și am un băiețel de 12 ani de care sunt tare mândru. Iar în prezent sunt proaspăt tătic, am și o fetiță în vârsta de 1 an și 3 luni pe care o ador.

Care a fost cea mai mare gafă pe care ați făcut o într-o relație?

– Irina Pavlenco: Cea mai mare gafă: la începutul relației îl strigam pe actualul cu numele fostului, obișnuința moare greu (râde).

Care dintre voi gătește cel mai bine?

– Irina Pavlenco: Nicoleta gătește cel mai bine. Ea e bucătarul Chef al nostru.

Nicoleta Aneni: Eu cred, pentru că în anul 2022 am participat la Show-ul ‘Mastechef România’ și m-am calificat în Top 20 MasterChef România.

Nicoleta Aneni: “Am fost diagnosticată greșit cu tiroidită autoimună”

Cum vă mențineți silueta, acum că nu mai sunteți la prima tinerețe și trebuie să arătați bine pe scenă?

– Irina Pavlenco: Pot spune că am genă bună de la părinții mei. Nu prea am făcut sport până acum, abia anul acesta vreau să mă apuc de treabă serios.

Nicoleta Aneni: Eu încă mă lupt cu greutatea după ce am asimilat circa 20 kg. Din păcate acum câțiva ani am fost diagnosticată greșit cu tiroidita autoimună. Am fost pusă sub tratament cu Eutirox (2 pastile jumătate pe zi) timp de 4 ani jumătate. După mai multe analize într-o altă țară am aflat că, de fapt, nu sufăr de această afecțiune iar tratamentul luat mi-a adus toate aceste kilograme în plus. Este o luptă grea pentru mine dar am alături o echipa de medici care mă ajută să rezolv această problemă.

Laurențiu Vasioi: Încerc să fac sport cât de mult atât cât îmi permite timpul.

Irina Pavlenco: ”Poate au fost divergențe, e normal”

Când erați tineri, cum reuseasi să aplanati conflictele care apăreau în formație?

– Irina Pavlenco: Conflicte e mult spus. Dacă într-adevăr apărea o problemă o discutam și o învârteam pe toate părțile. Eram totuși destul de maturi toți trei pe atunci. Cred că și bucuria de a compune și de a fi mereu împreună ne-a apropiat mult mai mult. Poate au fost divergențe, e normal, suntem caractere diferite dar mereu am găsit calea spre înțelegere. De despărțit nici nu a fost vorba vreodată.

Teoretic, ați luat-o de la început. Ce greșeală v-ați propus să nu mai repetați?

– Irina Pavlenco: Singurul lucru pe care l-aș modifica ar fi schimbarea macazului muzical de la ultimul album, l-am face la fel ca în stilul melodiilor ‘Alin,Alin’ și ‘Floare albă, floare neagră’.

“Timp de un an de zile nimeni nu a știut cum arăta trupa ‘Sweet kiss’ “

Fetelor, considerați că frumusețea voastră a reprezentat un atu în lumea asta a showbiz-ului?

– Irina Pavlenco: Pentru noi, pasiunea și talentul au reprezentat un rol foarte important în carieră.

Nicoleta Aneni: Când am lansat piesa ‘Alin,Alin’, timp de un an de zile nimeni nu a știut cum arăta trupa ‘Sweet kiss’, decât cei care ne vedeau la concerte. Abia după un an au început aparițiile tv și lumea a început să asocieze imaginea cu hit-ul nostru. În concluzie nu a avut nici o importanță aspectul fizic la acea vreme.

“În meseria mea n-am primit “cadouri” și nu sunt vreo răsfățată”

Când ați făcut cel mai mare compromis în carieră și în viața personală?

– Irina Pavlenco: Compromis? Nici vorba, sunt genul de om ambițios care își dorește mult și muncește și mai mult. Totodată sunt o femeie sensibilă, pasională, implicată și cel mai mult pentru a reuși am nevoie de susținere morală. În orice situație din viața mea m-am putut baza total pe familie. În meseria mea n-am primit “cadouri” și nu sunt vreo răsfățată. A fost nevoie de multă muncă și sacrificiu pentru fiecare refren, vers sau notă muzicală de care se bucură ascultătorii mei. Deci nu, nu am făcut compromisuri.

Ce planuri aveți pentru 2023?

– Irina Pavlenco: Planuri sunt multe. Suntem deja în studio unde muncim de zor. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom putea duce la bun sfârșit tot ceea ce ne-am propus. Momentan onorăm concertele la care suntem invitați.