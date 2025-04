Trupul Papei Francisc, mutat la Bazilica Sfântul Petru. Sute de mii de credincioși, așteptați să-și ia rămas bun

Trupul a fost mutat la această Bazilică tocmai pentru ca oamenii să îl poată vedea și vor putea să își ia la revedere de la Papă timp de trei zile. Ceremonia de înmormântare a fost programată pentru ziua de sâmbătă, 26 aprilie 2025. A început deja și lupta pentru putere la Vatican, iar pe lista lungă apare și un cardinal maghiar cu origini în România.

Sute de mii de credincioși, așteptați să-și ia rămas bun

Procesiunea solemnă a început astăzi în capela Casei Sfânta Marta cu un moment de rugăciune oficiat de nimeni altul decât cardinalul Kevin Farrell, şambelan al Bisericii Catolice. ”În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin! Dragi frați și surori, cu mare emoție însoțim rămășițele pământeşti Papei Francisc la Bazilica Vaticanului!”, a transmis acesta.

și a traversat Pizza Santa Marta și Piața Sfântul Petru, acolo unde mii de oameni așteptau deja. Sicriul a fost depus în Bazilica Sfântului Petru și depus în fața mormântului Sfântului Petru. Așa cum și-a dorit Papa, sicriul a fost așezat pe o mică platformă și nu pe un catafalc.

„A fost un moment foarte emotionant, citisem in presă ca cine se nimereste să fie în vacanţă. Da, a fost aşa o durere în suflet. Mi-a plăcut foarte mult, este o exprienţă pe care nu o voi uita vreodată şi mă bucur că am participat”, a declarat un credincios aflat în zonă pentru a-l vedea pe Papă.

200.000 de pelerini vor veni să-l vadă pe Papa Francisc în aceste zile

După ce procesiunea s-a încheiat, toată lumea venită acolo s-a închinat în fața Papei. Mai apoi, ușile de aur ale Bazilicii Sfântului Petru s-au deschis pentru toată lumea. Mulți aveau lacrimi în ochi și se închinau cu gândul că se vor reîntâlni cu Papa în Rai, când le va veni vremea.

„A fost foarte frumos, pentru că am ajuns acolo, pentru că m-am rugat, am văzut slujba, am văzut sicirul, a fost un miracol, a fost un om sfânt”, „Când am venit aici, m-am rugat pentru că mi-am pierdut părinții. Iar când am văzut cortegiul trecând, i-am văzut pe părinţii mei mergând în Rai. Este un lucru foarte emoţionant. M-am rugat și am simțit că suntem împreună”.

„Este foarte trist. Rămânem fără un om mare, un om extraordinar”, „E trist! Am făcut o călătorie lungă pentru a fi la Roma, foarte trist, am venit cu speranţa să-l vedem, venim din Costa Rica„, au povestit credincioși și au stat la coadă și cinci ore. Oficialii de la Vatican se așteaptă ca 200.000 de pelerini să ajungă la căpătâiul Papei în aceste zile.