„Tsitsidosa” s-a destrămat din nou. Cei mai cunoscuți iubiți din tenisul actual și-au spus adio la Wimbledon

Cuplul lor, numit „Tsitsidosa”, trece din nou printr-o perioadă delicată.

Și anul trecut s-au despărțit, dar s-au împăcat după trei săptămâni

Există informații că cei doi s-au despărțit pașnic, dar au fost „distruși” de cerințele carierelor lor puternice, inclusiv de accidentări.

ADVERTISEMENT

La vremea respectivă, ruptura nu a durat mult. După trei săptămâni erau din nou împreună. Momentan ei și-au dat unfollow pe Instagram – un detaliu aparent superficial, dar care este adesea un semn prevestitor pentru separări.

“Despărțirea s-a întâmplat pur și simplu. Amândoi au pierdut în prima rundă la Londra și totul s-a ruinat pentru ei. Și așa treceau printr-o perioadă dificilă, din punct de vedere profesional, cu multe accidentări, iar asta le-a afectat relația”, a explicat un apropiat al lor pentru Hola!

ADVERTISEMENT

“S-au iubit foarte mult și a fost o decizie matură”

“Începuseră anul foarte bine, dar visul lor a fost spulberat. Este o despărțire amiabilă și nu au existat alte persoane implicate sau influențe familiale. S-au străduit să facă relația lor să funcționeze, dar până la urmă nu a mers. S-au iubit foarte mult și a fost o decizie matură”, a mai precizat sursa citată de Daily Mail.

Cu doar o săptămână în urmă, Tsitsipas a distribuit un videoclip în care cuplul participa la o provocare alimentară, în care alegeau între mâncăruri din țările lor natale, Grecia și Spania.

ADVERTISEMENT

Videoclipul respectiv a fost acum eliminat de pe profilul lui, la fel ca tot conținutul de pe feed-urile celor doi referitor la celălalt. De fapt, ei nu mai au nimic în comun pe rețelele sociale.

ADVERTISEMENT

Plănuiau să joace împreună la US Open

Și totuși, luna trecută, ei anunțaseră că s-au înscris în proba de dublu mixt de la US Open. “Cred că este sincer unul dintre cele mai frumoase sentimente să împarți terenul cu Paula. Am avut câteva situații în care am jucat la dublu mixt și a mers destul de bine. Am putut să ne bucurăm unul de compania celuilalt pe terenul de tenis și să facem ceva grozav din asta”, a declarat grecul.

În cazul în care despărțirea rămâne definitivă sau de durată e puțin probabil ca ei să mai joace împreună. Amândoi sunt oricum măcinați și de probleme de sănătate, acuzând dureri mari de spate.

La Wimbledon, Stefanos Tsitsipas (26 ATP) s-a retras, după două seturi pierdute rapid, în fața numărului 113 mondial, Valentin Royer, scor 6-3, 6-2. Paula Badosa (9 WTA) a pierdut la britanica Katie Boulter, scor 6-2, 3-6, 6-4, după două ore de joc.