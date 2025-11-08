Sport

”Tu și David Beckham vă plimbați împreună pe Copacabana…”. Cristiano Ronaldo, răspuns fabulos la provocarea lui Piers Morgan

Cristiano Ronaldo, dezvăluire neașteptată la o întrebare surprinzătoare din partea jurnalistului Piers Morgan. Ce a putut să spună fotbalistul de la Al-Nassr.
Alexa Serdan
08.11.2025 | 14:20
Tu si David Beckham va plimbati impreuna pe Copacabana Cristiano Ronaldo raspuns fabulos la provocarea lui Piers Morgan
Cristiano Ronaldo, părere sinceră despre David Beckham. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
Invitat în emisiunea moderată de un celebru prezentator, Cristiano Ronaldo a avut parte de o provocare inedită. A oferit un răspuns fabulos care are legătură cu David Beckham, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați fotbaliști britanici.

Cristiano Ronaldo, dezvăluire inedită despre David Beckham

Cristiano Ronaldo a făcut o dezvăluire neașteptată. Starul portughez a primit o întrebare surprinzătoare din partea jurnalistului Piers Morgan, căruia i-a vorbit despre viața personală, dar despre parcursul său în sport.

Moderatorul l-a provocat la o situație ieșită din comun. Ipostaza în care s-ar plimba alături de David Beckham pe Copacabana nu l-a pus în dificultate pe fotbalistul în vârstă de 40 de ani. A dat un răspuns care a surprins pe multă lume.

„Tu și David Beckham vă plimbați împreună pe Copacabana…”, a spus jurnalistul, moment în care sportivul nu s-a abținut să nu facă o comparație cu celebrul jucător britanic. A subliniat că este peste acesta.

„A fi frumos nu înseamnă doar fața, ci întregul pachet. El știe asta. Fața lui e frumoasă, da, o față frumoasă… dar restul e normal. Eu nu sunt normal. Sunt perfect. Arată bine. Îmi place de el. 

E un tip care vorbește bine, îmi place de el”, a declarat în urmă cu puțin timp, Cristiano Ronaldo, despre fotbalistul britanic David Beckham (50 de ani), în emisiunea moderată de jurnalistul Piers Morgan.

Sportivul de 40 de ani a dat dovadă cu această ocazie de o altă aroganță, după ce recent și-a achiziționat o mașină superbă. Autoturismul în valoare de 4 milioane de euro are 1.800 cai putere, însă starul portughez nu o va conduce niciodată.

Cristiano Ronaldo și David Beckham, parcurs similar în fotbal

Cristiano Ronaldo îi poate face cu succes concurență lui Ion Țiriac la capitolul mașini. E un fotbalist de renume, având un parcurs similar ca cel al lui David Beckham, deși între cei doi este o diferență de 10 ani.

Ambii au evoluat pentru Manchester United și Real Madrid. S-au impus atât în fotbal, cât și în afara terenului de sport. Au construit adevărate imperii și au reușit să se facă remarcați ca simboluri internaționale în modă.

