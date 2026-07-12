Tuchel s-a certat cu reporterul ITV care a transmis meciul Norvegia – Anglia în UK: „Cum poți să spui că e o problemă de mentalitate? Uită-te la ei!”. Video

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Thomas Tuchel (52 de ani) a avut un moment de răbufnire la finalul meciului Norvegia – Anglia 1-2, după prelungiri, care a consemnat calificarea naționalei Albionului în semifinalele Campionatului Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Selecționerul german al britanicilor s-a supărat pe jurnalistul Gabriel Clarke în timp ce acesta îi lua interviu pentru ITV, televiziunea care a transmis partida în Regatul Unit.

Thomas Tuchel s-a certat cu un jurnalist după Norvegia – Anglia

După ce a admis că echipa lui nu a jucat chiar foarte bine în acest meci și a avut noroc că a obținut calificarea, Tuchel a fost întrebat dacă se poate pune problema unei lipse de mentalitate de nivel înalt din partea jucătorilor săi.

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Ce a declarat Thomas Tuchel după Norvegia – Anglia

Neamțul nu a fost deloc de acord cu această chestiune și a repetat de mai multe ori, pe un ton destul de ridicat, că, din contră, fotbaliștii englezi chiar au dat dovadă de mentalitate de campioni

„Nu am vorbit despre suferință. N-am făcut-o niciodată. Ne-am îngreunat singuri viața astăzi. Rezultatul este fantastic. Suntem în careul de ași. E extraordinar, dar nu sunt mulțumit de prestație. sub toate aspectele. Există implicare, dar ne-am complicat singuri situația prin modul în care am jucat: neglijent, cu multe erori tehnice, fără suficientă viteză și fără o continuitate adecvată a acțiunilor. Am avut noroc astăzi.

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(n.r. Despre o eventuală problemă de mentalitate a jucătorilor:) Nu știu. Nu e vorba despre mentalitate. Dacă ar fi fost o chestiune de mentalitate pură, am fi putut-o îmbutelia și vinde. Nu despre asta e vorba. Ține de calitate, trebuie să jucăm mai bine. (n.r. Despre jucătorii introduși de pe bancă) Reece James a fost excelent. Morgan Rogers a fost fantastic astăzi. Eberechi Eze și Djed Spence au intrat bine în joc. Tot meritul le aparține. Per total, am avut noroc astăzi.

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(n.r. Despre Jude Bellingham, marcatorul celor două goluri) Nu mai e nevoie de cuvinte. O face la fiecare meci. E de clasă mondială. (n.r. Despre meciul din semifinale) Vom juca mai bine. Trebuie s-o facem. Acum e momentul să sărbătorim. Să ne bucurăm de acest moment. Avem la dispoziție trei zile. Vom avea nevoie de tot ce avem mai bun”, a declarat după meci, citat de

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