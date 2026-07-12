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Tuchel s-a certat cu reporterul ITV care a transmis meciul Norvegia – Anglia în UK: „Cum poți să spui că e o problemă de mentalitate? Uită-te la ei!”. Video

Moment tensionat cu Thomas Tuchel în prim-plan după Norvegia - Anglia! Contre destul de dure cu un jurnalist cunoscut: de la ce a pornit discuția aprinsă
Gabriel-Alexandru Ioniță
12.07.2026 | 06:45
Tuchel sa certat cu reporterul ITV care a transmis meciul Norvegia Anglia in UK Cum poti sa spui ca e o problema de mentalitate Uitate la ei Video
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Tuchel s-a certat cu reporterul ITV care a transmis meciul Norvegia - Anglia în UK. Foto: Profimedia
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Thomas Tuchel (52 de ani) a avut un moment de răbufnire la finalul meciului Norvegia – Anglia 1-2, după prelungiri, care a consemnat calificarea naționalei Albionului în semifinalele Campionatului Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Selecționerul german al britanicilor s-a supărat pe jurnalistul Gabriel Clarke în timp ce acesta îi lua interviu pentru ITV, televiziunea care a transmis partida în Regatul Unit.

Thomas Tuchel s-a certat cu un jurnalist după Norvegia – Anglia

După ce a admis că echipa lui nu a jucat chiar foarte bine în acest meci și a avut noroc că a obținut calificarea, Tuchel a fost întrebat dacă se poate pune problema unei lipse de mentalitate de nivel înalt din partea jucătorilor săi.

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Ce a declarat Thomas Tuchel după Norvegia – Anglia

Neamțul nu a fost deloc de acord cu această chestiune și a repetat de mai multe ori, pe un ton destul de ridicat, că, din contră, fotbaliștii englezi chiar au dat dovadă de mentalitate de campioni revenind în această partidă și câștigând după ce au fost conduși. 

„Nu am vorbit despre suferință. N-am făcut-o niciodată. Ne-am îngreunat singuri viața astăzi. Rezultatul este fantastic. Suntem în careul de ași. E extraordinar, dar nu sunt mulțumit de prestație. sub toate aspectele. Există implicare, dar ne-am complicat singuri situația prin modul în care am jucat: neglijent, cu multe erori tehnice, fără suficientă viteză și fără o continuitate adecvată a acțiunilor. Am avut noroc astăzi.

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(n.r. Despre o eventuală problemă de mentalitate a jucătorilor:) Nu știu. Nu e vorba despre mentalitate. Dacă ar fi fost o chestiune de mentalitate pură, am fi putut-o îmbutelia și vinde. Nu despre asta e vorba. Ține de calitate, trebuie să jucăm mai bine. (n.r. Despre jucătorii introduși de pe bancă) Reece James a fost excelent. Morgan Rogers a fost fantastic astăzi. Eberechi Eze și Djed Spence au intrat bine în joc. Tot meritul le aparține. Per total, am avut noroc astăzi.

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(n.r. Despre Jude Bellingham, marcatorul celor două goluri) Nu mai e nevoie de cuvinte. O face la fiecare meci. E de clasă mondială. (n.r. Despre meciul din semifinale) Vom juca mai bine. Trebuie s-o facem. Acum e momentul să sărbătorim. Să ne bucurăm de acest moment. Avem la dispoziție trei zile. Vom avea nevoie de tot ce avem mai bun”, a declarat Thomas Tuchel după meci, citat de BBC Sport. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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