Tudor Băluță a apărut cu ochiul umflat în fața jurnaliștilor după Craiova – Trnava 3-0: „A văzut toată lumea! Meciul trecut mi-a dat cu gheata în bărbie”. Video

Tudor Băluță a suferit o lovitură destul de dură în meciul Universitatea Craiova – Spartak Trnava 3-0 și astfel s-a prezentat la umflat în zona ochiului.

Tudor Băluță, cu ochiul umflat după Universitatea Craiova – Spartak Trnava 3-0: „Mi-a dat direct cu cotul în față”

El a explicat că a fost lovit cu cotul de un adversar. De asemenea, așa cum era și firesc, a apreciat că echipa lui a făcut un joc foarte bun în acest meci tur, dar, în egală măsură, a ținut să sublinieze că în viziunea sa ecuația calificării nu este încă rezolvată în totalitate.

În final, mijlocașul defensiv a admis că se gândește la o revenire la echipa națională, dar a transmis și că pentru moment vrea să se concentreze în totalitate pe care are de făcut la formația din Bănie.

„Un rezultat bun, foarte bun, însă mai avem meciul retur de la ei, nu am rezolvat nimic momentan. Clar că avem încredere, dar totodată trebuie să fim foarte concentrați pe ceea ce va fi acolo în retur.

Urmează meciul cu Hermannstadt, în seara asta ne bucurăm, cred că am făcut un meci bun. Am avut momente bune și în prima repriză, dar în a doua am avut vreo 20 de minute de dominare, chiar și acum pe final am mai avut ocazii din care puteam să marcăm.

Cum a comentat victoria de pe „Ion Oblemenco”: „Ne dă încredere, dar mai este foarte mult de muncă pentru a ne califica”

Ne dă încredere, dar totodată trebuie să fim conștienți că mai este foarte mult de muncă pentru a ne califica mai departe.

(n.r. Despre lovitura din zona ochiului) Păi cred că a văzut toată lumea. Mi-a dat direct cu cotul în față, în ochi. Aveam o durere de la meciul trecut, de când mi-a dat cu gheata în bărbie și acum asta, dar nu e problemă.

Partea bună e că avem un lot foarte bun, atât valoric, cât și numeric. Se vede asta. Cred că suntem cu toții proaspeți la fiecare meci. S-a văzut și la Cluj, ne permitem să schimbăm aproape toată echipa și să producem rezultate în continuare, ceva extraordinar.

Sunt foarte mândru de băieți, de felul cum ne-am prezentat până acum, și trebuie să mergem pe aceeași linie în continuare. Bineînțeles, orice echipă din punctul meu de vedere este de bătut. La fiecare meci mergem cu gândul să câștigăm și asta trebuie să fie singura modalitate de a vedea fiecare meci.

Ce a spus Tudor Băluță despre o posibilă revenire la echipa națională: „E un obiectiv, va fi o bucurie foarte mare și o mândrie”

(n.r. Despre atmosfera creată de fani) Foarte frumos, le mulțumim din nou, cred că au înțeles că lucrurile pot fi făcute doar împreună, atât noi pe teren, cât și cei aflați în tribună. Le mulțumim, îi apreciem foarte tare, ne bucurăm că ne sunt alături și sperăm să îi vedem în continuare în număr la fel de mare.

Cred că asta trebuie să fie o normalitate la Craiova, din punctul meu de vedere. Știm cu toții pasiunea pentru fotbal din acest oraș, o simte toată lumea și cred că le-am dat motive suporterilor să fie la stadion și le dăm motive în continuare să fie alături de noi. Și chiar dacă o să avem parte și de momente grele, tot împreună trebuie să continuăm. Le mulțumim și îi așteptăm în continuare alături de noi și la meciurile următoare.

Mi-e dor de echipa națională, evident. Întotdeauna echipa națională e un obiectiv, dar îmi văd de treabă aici la club, peste două-trei zile avem iar meci, mai departe sunt chestii care nu depind de mine. Eu îmi văd de treaba mea, de ce am de făcut pe teren aici la club. Dacă va fi să vină și o convocare la un moment dat, va fi o bucurie foarte mare și o mândrie”, a declarat Tudor Băluță după

Cum l-a ajutat Mirel Rădoi la pauză pe Ștefan Baiaram

În prelungirile primei reprize, fotbalistul Universității Craiova a ratat o ocazie uriașă de gol, dar ulterior, imediat după pauză, a reușit în cele din urmă să deschidă scorul în acest meci.

La final, a dezvăluit că era extrem de demoralizat după acel moment, dar a contat enorm faptul că a avut parte de sprijin total din partea lui Mirel Rădoi, dar și dinspre colaboratorii acestuia din staff-ul tehnic.

„A fost un meci foarte greu, un meci european. Din păcate, în prima repriză nu am reușit să înscriu atât eu, cât și colegii mei. Am avut o mare ocazie în prima parte a meciului. În repriza a doua am făcut un joc mult mai bun și am câștigat.

(n.r. Cum ai reușit să te ridici după acea ratare?) La pauză numai la asta m-am gândit. Mă simțeam vinovat. Am vorbit cu staff-ul, cu jucătorii și toată lumea mi-a dat încredere.

Știam că dacă sunt bine mental, atunci cu siguranță pot să îi ajut și în repriza a doua. Mă bucur că mi-a reușit și sper să o țin tot așa. Am avut o discuție la pauză cu Mister.

M-a mobilizat. Mi-a spus că trebuie să îmi revin și să fac un joc mult mai bun în repriza a doua. Mă bucur că am câștigat detașat.

Consider că ambele echipe au fost bune. Și cu Sarajevo, dar și cu Trnava am făcut jocuri bune. Mai ales pe teren propriu, suntem un adversar foarte dificil.

La meciul retur sper să câștigăm și să nu ne gândim la acest scor. Sper să nu ne gândim la acest avantaj și să jucăm la fel în retur”, a spus și Ștefan Baiaram la finalul partidei de pe „Ion Oblemenco”.

Primele concluzii trase de Florin Ștefan, abia ajuns la Universitatea Craiova: „Mă simt minunat aici”

Fundașul stânga a intrat pe teren și în acest meci contra lui Spartak Trnava, în locul accidentatului Nicușor Bancu, iar la final și-a prezentat primele concluzii după venirea la echipa din Bănie:

„Știam că ne așteaptă un meci dificil, am vorbit cu Mister, cu colegii, că trebuie să facem un meci perfect ca să câștigăm și asta am făcut. Este o echipă bună, vine din Europa League, asta ne-a motivat să fim concentrați, să ne facem jocul cât mai bine și să câștigăm acasă.

(n.r. Despre adaptarea lui) A fost un pic dificil, dar știam staff-ul foarte bine, știam câțiva colegi de la națională și m-au primit foarte bine.

Da, este un rezultat bun, dar trebuie să mergem acolo la retur foarte concentrați, nu trebuie să ne culcăm pe o ureche. Mă simt bine, sunt aproape de casă, asta e cel mai important, suporterii sunt alături de noi și mă simt minunat aici.

Este frumos, fiecare își dorește să joace cu cât mai mulți suporteri și important este că la final rezultatul a fost de partea noastră și i-am mulțumit”.