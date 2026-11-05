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Tudor Băluță a avut ochi bun pentru Assad, iar acum îl vede la o echipă mare: „Poate face față oriunde!”

Ciprian Păvăleanu
05.11.2026 | 19:27
Tudor Baluta a avut ochi bun pentru Assad iar acum il vede la o echipa mare Poate face fata oriunde
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Tudor Băluță are încredere că Assad Al-Hamlawi poate face față la un nivel mult mai înalt. Foto: Sportpictures.eu
Tudor Băluță, fotbalistul care l-a propus pe Assad Al-Hamlawi la Craiova, are o relație specială cu atacantul palestinian! Laude la scenă deschisă pentru colegul său de cameră
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Assad Al-Hamlawi (26 de ani), unul dintre cei mai buni atacanți din SuperLiga României, care a contribuit la eventul Universității Craiova din sezonul precedent, a fost propus la echipă de Tudor Băluță. Internaționalul român a jucat timp de câteva luni alături de palestinian în Polonia, însă a fost de ajuns pentru a-și da seama de calitățile sale. După un an și jumătate în Bănie, Tudor Băluță crede că Assad poate face pasul în orice campionat.

Cum l-a propus Tudor Băluță pe Assad la U Craiova

Universitatea Craiova a făcut achiziții foarte bune în ultimele perioade de mercato, iar una dintre cele mai bune este, fără doar și poate, cea a lui Assad Al-Hamlawi, jucător pe care echipa patronată de Mihai Rotaru a plătit 1 milion de euro pentru a-l aduce din Polonia, de la Slask Wroclaw. Bineînțeles, toate acestea au fost posibile în urma sfaturilor lui Tudor Băluță, care are un merit foarte mare pentru transferul palestinianului.

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„Vara aceasta nu m-au mai întrebat despre nimeni. Eu zic că au fost mulţumiţi cu Assad, dar acum nu ştiu. Sincer, Assad venise la noi în Polonia în iarnă. Am fost colegi timp de patru luni, până când s-a încheiat sezonul respectiv. Eram apropiaţi pentru că eram amândoi străini într-o ţară străină, însă nu aveam o relaţie extraordinară.

Când m-au întrebat cei de aici despre jucători interesanţi, el a fost primul pe care l-am numit, pentru că îi văzusem calităţile şi ştiam ce personalitate are. A trebuit să mai discut puţin cu el şi să-l conving, însă cred că toată lumea este fericită cu această alegere. Între timp, şi relaţia noastră de prietenie a evoluat. Suntem colegi de cameră, ne înţelegem foarte bine şi mă bucur că s-a întâmplat aşa şi că lucrurile au decurs în această manieră. Este un jucător extraordinar de bun, ne ajută foarte mult şi şi-a pus umărul la îndeplinirea obiectivelor noastre de până acum. Sunt convins că o va face şi în continuare”, a declarat Băluţă pentru Prima Sport.

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Mijlocașul Craiovei crede că Assad poate face față în orice campionat

Multe echipe din SuperLiga României se chinuie să găsească un număr 9 care să dea randament, iar Filipe Coelho nu știe cum să îi mai rotească la Universitatea Craiova. Pe lângă Assad, oltenii îi mai au în lot atât pe Elisor, cât și pe Nsimba, doi atacanți de careu care deja au confirmat pentru formația din Bănie. Tudor Băluță este fermecat de cei trei atacanți, însă este sigur că Assad, prin calitățile sale, poate ajunge într-un campionat mult mai puternic.

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„Ce poţi să spui când ai trei dintre cei mai buni atacanţi din ţară? Din păcate, nu pot juca toţi trei în acelaşi timp. Ne-am bucura cu toţii dacă acest lucru ar fi posibil. Este un jucător care poate face faţă oriunde. Are calităţi fizice, este inteligent şi are o mare calitate la finalizare. Este şi o persoană extraordinară, iar genul acesta de lucruri contează în ziua de azi”, a mai spus Tudor Băluță

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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