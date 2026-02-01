Sport

Tudor Băluță a intrat în poartă la Farul – Universitatea Craiova 4-1. S-a pregătit minute în șir, dar a luat gol imediat de la Alibec! Reacția sinceră a olteanului

Tudor Băluță a ajuns portar de nevoie în Farul – Universitatea Craiova 4-1. A „înghețat” în poartă și a primit gol de la Alibec. Ce a spus la final de meci, la flash-interviu.
Tibi Cocora
01.02.2026 | 19:47
Tudor Baluta a intrat in poarta la Farul Universitatea Craiova 41 Sa pregatit minute in sir dar a luat gol imediat de la Alibec Reactia sincera a olteanului
SPECIAL FANATIK
Reacție sinceră a lui Tudor Băluță după ce a ajuns portar de nevoie în Farul – Universitatea Craiova 4-1. Foto: Digisport.
ADVERTISEMENT

Farul Constanța s-a impus clar, scor 4-1, în fața Universității Craiova, într-un meci în care oltenii au trăit una dintre cele mai bizare partide ale sezonului. Rămasă fără portar pe final, după ce Isenko a fost eliminat, echipa lui Filipe Coelho l-a trimis între buturi pe mijlocașul Tudor Băluță, într-o situație rar întâlnită, în general, în fotbal.

Universitatea Craiova, fără portar în ultimele 10 minute cu Farul. Tudor Băluță, soluția de avarie

Universitatea Craiova a primit lovitura decisivă în finalul partidei, când portarul Pavlo Isenko a văzut cartonașul roșu pentru un fault de ultim apărător. Cu toate schimbările deja efectuate, oltenii au fost nevoiți să improvizeze, iar alesul a fost Tudor Băluță.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul a îmbrăcat rapid tricoul de portar, ajutat de Assad Al-Hamlawi, care i-a oferit și mănușile, într-o scenă ce a atras imediat atenția. Băluță nu s-a limitat doar la a ocupa poarta, ci și-a intrat și în rolul de portar, pentru că imediat a aranjat zidul la lovitura liberă ce a urmat. Execuția lui Denis Alibec a fost însă fără milă. Atacantul care tocmai s-a reîntors la Farul a șutat puternic, pe centru, iar mingea s-a dus direct în plasă, fără ca „portarul de nevoie” al Craiovei să poată interveni.

Mărturisirea sinceră a lui Tudor Băluță după ce a înghețat în poartă: „Încă tremur un pic!“

Tudor Băluță nu și-a revenit nici la declarații după finalul meciului de la Ovidiu. Mijlocașul Universității Craiova, ajuns portar de nevoie în ultimele 10 minute, a recunoscut că a „înghețat” între buturi, experiența fiind una extrem de dificilă în condițiile de la Ovidiu.

ADVERTISEMENT
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care...
Digi24.ro
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski

„Meciul, per total, a fost unul rău. Cred că am controlat meciul, am și avut ocazii multe, dar, din păcate, singuri ne-am făcut greu meciul. Am luat golurile pe greșelile personale. Trebuie să eliminăm astfel de greșeli la meciurile următoare, atât ne mai rămâne de făcut. În prima repriză nu a vrut mingea să intre în poartă.

ADVERTISEMENT
Neverosimil! A primit un pumn și ce a urmat a lăsat pe toată...
Digisport.ro
Neverosimil! A primit un pumn și ce a urmat a lăsat pe toată lumea fără cuvinte! Imaginile fac înconjurul lumii

E păcat, e un rezultat dureros, nu sunt multe de spus. O înfrângere e supărătoare indiferent de alte rezultate ale rivalelor. Încă tremur un pic, mai ales că am stat în poartă pe final și nu mă mișcam. În teren e altceva, în poartă nu mai puteam“, a spus Tudor Băluță, la flash-interviu.

Cât lipseşte Pavlo Isenko după cartonaşul roşu încasat cu Farul Constanţa

Portarul Universităţii Craiova a comis un fault în postură de ultim apărător şi a văzut direct cartonaşul roşu, fiind eliminat. Ucraineanul va fi suspendat o singură etapă, în condiţiile în care cartonaşul roşu este luat pentru fault, nu pentru comportament nesportiv.

ADVERTISEMENT

Astfel, la meciul dintre Universitatea Craiova şi Oţelul, programat joi, va apăra Laurenţiu Popescu sau Silviu Lung Jr. În schimb, Isenko va putea să revină în derby-ul cu Dinamo.

Universitatea Craiova pierde şansa de a se desprinde în fruntea clasamentului după ce Dinamo a remizat cu Petrolul şi Rapid a pierdut pe teren propriu cu Universitatea Cluj. În schimb, Farul revine în lupta pentru play-off, având 34 de puncte.

Planul lui Gigi Becali împotriva Universității Craiova a reușit. Denis Alibec, gol în...
Fanatik
Planul lui Gigi Becali împotriva Universității Craiova a reușit. Denis Alibec, gol în poarta oltenilor în primul meci de la revenirea la Farul. „De aia am grăbit actele!”
Radu Drăgușin, eroare la ambele goluri înscrise de Manchester City în prima repriză....
Fanatik
Radu Drăgușin, eroare la ambele goluri înscrise de Manchester City în prima repriză. Fundașul român l-a exasperat pe antrenorul lui Spurs
Cremonese – Inter, LIVE VIDEO în Serie A, etapa 23. Zielinski majorează scorul...
Fanatik
Cremonese – Inter, LIVE VIDEO în Serie A, etapa 23. Zielinski majorează scorul pentru echipa lui Chivu!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
A câștigat titlul în România și face dezvăluiri uluitoare: ”Ne-au tăiat lumina și...
iamsport.ro
A câștigat titlul în România și face dezvăluiri uluitoare: ”Ne-au tăiat lumina și ne-au mutat într-o sală de sport. Nu aveam ce mânca”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!