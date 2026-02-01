Tudor Băluță a intrat în poartă la Farul – Universitatea Craiova 4-1. S-a pregătit minute în șir, dar a luat gol imediat de la Alibec! Reacția sinceră a olteanului

ADVERTISEMENT

Farul Constanța s-a impus clar, scor 4-1, în fața Universității Craiova, într-un meci în care oltenii au trăit una dintre cele mai bizare partide ale sezonului. Rămasă fără portar pe final, după ce Isenko a fost eliminat, echipa lui Filipe Coelho l-a trimis între buturi pe mijlocașul Tudor Băluță, într-o situație rar întâlnită, în general, în fotbal.

Universitatea Craiova, fără portar în ultimele 10 minute cu Farul. Tudor Băluță, soluția de avarie

Universitatea Craiova a primit lovitura decisivă în finalul partidei, când portarul Pavlo Isenko a văzut cartonașul roșu pentru un fault de ultim apărător. Cu toate schimbările deja efectuate, oltenii au fost nevoiți să improvizeze, iar alesul a fost Tudor Băluță.

Mijlocașul a îmbrăcat rapid tricoul de portar, ajutat de Assad Al-Hamlawi, care i-a oferit și mănușile, într-o scenă ce a atras imediat atenția. Băluță nu s-a limitat doar la a ocupa poarta, ci și-a intrat și în rolul de portar, pentru că imediat a aranjat zidul la lovitura liberă ce a urmat. Execuția lui Denis Alibec a fost însă fără milă. a șutat puternic, pe centru, iar mingea s-a dus direct în plasă, fără ca „portarul de nevoie” al Craiovei să poată interveni.

Mărturisirea sinceră a lui Tudor Băluță după ce a înghețat în poartă: „Încă tremur un pic!“

Tudor Băluță nu și-a revenit nici la declarații după finalul meciului de la Ovidiu. Mijlocașul Universității Craiova, ajuns portar de nevoie în ultimele 10 minute, a recunoscut că a „înghețat” între buturi, experiența fiind una extrem de dificilă în condițiile de la Ovidiu.

„Meciul, per total, a fost unul rău. Cred că am controlat meciul, am și avut ocazii multe, dar, din păcate, singuri ne-am făcut greu meciul. Am luat golurile pe greșelile personale. Trebuie să eliminăm astfel de greșeli la meciurile următoare, atât ne mai rămâne de făcut. În prima repriză nu a vrut mingea să intre în poartă.

E păcat, e un rezultat dureros, nu sunt multe de spus. O înfrângere e supărătoare indiferent de alte rezultate ale rivalelor. Încă tremur un pic, mai ales că am stat în poartă pe final și nu mă mișcam. În teren e altceva, în poartă nu mai puteam“, a spus Tudor Băluță, la flash-interviu.

Cât lipseşte Pavlo Isenko după cartonaşul roşu încasat cu Farul Constanţa

Portarul Universităţii Craiova a comis un fault în postură de ultim apărător şi a văzut direct cartonaşul roşu, fiind eliminat. , în condiţiile în care cartonaşul roşu este luat pentru fault, nu pentru comportament nesportiv.

Astfel, la meciul dintre Universitatea Craiova şi Oţelul, programat joi, va apăra Laurenţiu Popescu sau Silviu Lung Jr. În schimb, Isenko va putea să revină în derby-ul cu Dinamo.

Universitatea Craiova pierde şansa de a se desprinde în fruntea clasamentului după ce Dinamo a remizat cu Petrolul şi Rapid a pierdut pe teren propriu cu Universitatea Cluj. În schimb, Farul revine în lupta pentru play-off, având 34 de puncte.