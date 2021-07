Tudor Băluță, copleșit de emoțiile debutului la Jocurile Olimpice. A izbucnit în lacrimi, chiar pe teren. Video

Naționala Under 23 a României a obținut o victorie la limită, scor 1-0, , la capătul unui duel încrâncenat, și a luat astfel o opțiune serioasă pentru calificarea în sferturile de finală ale turneului de fotbal de la Jocurile Olimpice. Copleșit de emoții, Tudor Băluță nu și-a mai putut stăpâni lacrimile imediat după fluierul final.

Dincolo de șansa debutului la o competiție de asemenea anvergură, meciul a marcat revenirea „închizătorului” pe gazon după o pauză îndelungată. , sub formă de împrumut (n.r. este încă sub contract cu Brighton), acesta a bifat o singură apariție în tricoul campioanei Ucrainei.

Tudor Băluță a izbucnit în lacrimi imediat după meciul cu Honduras

Deși nu mai jucase niciun minut în 2021, Mirel Rădoi l-a introdus, în minutul 69, iar decizia s-a dovedit a fi inspirată, pentru că tânărul de 22 de ani a oferit siguranță la mijlocul terenului pe tot parcursul partidei. Imediat după meci, Tudor Băluță s-a așezat în genunchi în propriul careu și a izbucnit în lacrimi.

„Sunt şi momente în care trebuie să suferim. Toţi adversarii sunt buni şi se află aici pe merit. Vreau să scot în evidenţă atitudinea fiecăruia dintre colegi din teren, felul în care au luptat până la final.

Asta arată cât de mult ne dorim să obţinem rezultate bune. Trebuie să pregătim foarte bine următoarele două meciuri. Ne bucurăm puţin până mâine şi apoi ne gândim doar la meciul cu Coreea de Sud.

Nu ne facem calcule. Mergem la victorie la fiecare meci şi sperăm ca la finalul acestor trei jocuri să fim calificaţi”, a declarat mijlocașul, de îndată ce emoțiile s-au risipit.

Pașcanu, discurs sincer: „Suntem morți. Ne-au făcut un meci foarte greu”

În ciuda victoriei, elevii lui Mirel Rădoi au recunoscut, prin vocea unuia dintre liderii vestiarului, Alex Pașcanu, că . Motivul? S-au văzut nevoiți să înfrunte nu doar un adversar periculos, ci și temperaturile extrem de ridicate din capitala Japoniei.

„Suntem morți toți, dar a meritat. Este o victorie foarte importantă, obținută și cu mintea, și cu inima. Am profitat de acea fază fixă, a fost foarte important că am dat gol înaintea pauzei, iar în a doua repriză am dat totul pe teren.

Cred că fiecare jucător din vestiar merită să ne scoatem pălăria în fața lor. Sunt foarte fericit că fac parte din această echipă, mai avem două meciuri foarte importante și sperăm să mergem mai departe.

Honduras este o echipă foarte bună, cred că o să facă puncte în grupa asta. Felicitări lor, ne-au făcut un meci foarte greu, dar mă bucur că am reușit să luăm cele trei puncte.

E un pic diferit față de meciurile de la tineret, pentru că acum suntem pe scena mondială. Este o competiție mult mai mare decât celelalte, dar e bine că prindem experiență și putem folosi experiența asta pe viitor.

Foarte greu fără suporteri. În 2019, când cânta tot stadionul, am dat mai mult, dar și acum am dat cât am putut. Sunt fericit că am reușit să câștigăm”, a declarat Alex Pașcanu.