Tudor Băluță a evitat să comenteze despre mutarea fostului său antrenor, Mirel Rădoi, la FCSB. Mijlocașul Universității Craiova a subliniat că se concentrează exclusiv pe echipa sa și pe pregătirea pentru următorul meci, primul din play-off-ul SuperLigii. .

Tudor Băluță a reacționat după ce Rădoi s-a înțeles cu FCSB

La finalul meciului, Tudor Băluță, a fost întrebat la flash-interviu despre știrea că . Răspunsul acestuia a fost cât se poate de ferm.

”Eu sunt la Universitatea Craiova. Asta e echipa mea, ce fac alții nu mă interesează. Treaba lor. Nu am nicio idee, fiecare să-și facă treaba cât mai bine și cum consideră. Noi ne vedem de treaba noastră”, a declarat Tudor Băluță.

Băluță merge 100% pe mâna lui Coelho: „Mister va lua cele mai bune decizii!“

Legat de meci, Băluță consideră că echipa sa a controlat în mare parte jocul și că ar fi meritat victoria, în ciuda golului primit în urma unei faze confuze din careul Craiovei.

„Am dominat în mare parte meciul. Am încercat să fim periculoși, am primit un gol în urma unei bâlbâieli. N-aș zice că e un rezultat corect, am fi meritat victoria, așa simt. Suntem două echipe bune, noi am ținut mai mult de minge. Am făcut un meci bun cu excepția acelei faze, unde a sărit mingea în toate părțile. Acum ne refacem bine și ne pregătim de primul meci din play-off. Am arătat de la începutul sezonului că avem un lot numeros și valoros și sunt convins că oricine va juca în meciul următor își va face treaba. Toată lumea e pregătită, ne pregătim la fel și cine joacă dă totul pe teren.

Mister va lua cele mai bune decizii. Urmează cea mai frumoasă parte a campionatului, cu toții ne dorim să ne atingem obiectivele. Noi ne gândim la noi și la meciul de săptămâna viitoare, să luăm cele trei puncte indiferent de adversar. Nu mă interesează ce diferență e față de Rapid, nu trag concluzii. Știu că trebuie să ne pregătim pentru fiecare meci, nu să mă gândesc la alte treburi. Rămânem focusați“, a mai spus Tudor Băluță.

Filipe Coelho, nemulțumit de tratamentul primit din partea Comisiei de Disciplină

Tehnicianul , insistând încă o dată pe faptul că decizia este total nedreaptă. De asemenea, acesta a punctat ideea că nu este prea agreat de anumite persoane.

„Nimic nu se va schimba. Pentru mine, este nedrept pentru că, așa cum am mai spus, am văzut cu ochii mei același comportament pe care l-am avut și eu și a existat un tratament diferit. Aşa au decis ei să văd meciul din tribune. Cred că e clar pentru toți, dar am timp să învăț, poate trebuie să mă adaptez la lucruri de genul acesta.

Nu este important acum. A fost ce a fost și nu sunt persoana importantă din echipă. Din câte ați văzut la meci, jucătorii au jucat bine. Noi suntem doar staff-ul tehnic. E frumos să stai pe bancă, evident. Dar anumiți oameni au crezut că nu merit asta”, a spus Filipe Coelho după meci.