Tudor Băluță, interviu emoționant în cantonamentul din Antalya. Care este situația sa medicală, cum a trăit meciul de la Atena și care a fost cel mai frumos moment pe „Ion Oblemenco”. Video

Tudor Băluță a mers în cantonamentul din Antalya cu Universitatea Craiova, însă nu se antrenează în acest moment cu echipa. Mijlocașul oltenilor vine după o operație de apendicită, care l-a ținut departe de gazon în ultimele săptămâni.

Cum se simte Tudor Băluță după operația de apendicită. Când va reveni la antrenamente

În urmă cu mai mulți ani, Brighton vedea ceva aparte în Tudor Băluță și îl transfera contra unei sume consistente de la Farul Constanța. Din păcate, el nu a confirmat în Premier League, iar acum încearcă să revină la cea mai bună formă a sa în tricoul Universității Craiova, liderul la zi din SuperLiga României.

Într-un interviu oferit în cantonamentul din Antalya, mijlocașul formației din Bănie a dezvăluit care este situația sa medicală actuală: „Mă simt bine. Recuperarea a fost destul de plictisitoare până în momentul de față. Primele două săptămâni nu am făcut mai nimic. Eram nerăbdător să pot face mișcare. Din păcate, nu pot să mă antrenez cu echipa de la începutul cantonamentului, însă sper ca până la final să fiu și eu cu grupul. Nu vreau să sar niște pași”, a spus Băluță.

Tudor Băluță, cuprins de emoții. I-a dedicat golul cu CFR Cluj bunicii sale, care a încetat din viață recent

Tudor Băluță s-a născut la Craiova și este fan al Universității de mic. El a dezvăluit că prima sa amintire de pe stadion nu este foarte clară, deoarece avea o vârstă destul de fragedă, însă este sigur că era alături de tatăl său pe „Ion Oblemenco” la un meci contra Farului Constanța. Mijlocașul a dezvăluit că

„În galeria Craiovei am ajuns prin intermediul unui prieten. Prima amintire este de la un meci cu tata, contra Farului Constanța, dar nu mai știu foarte bine, deoarece nu am discutat niciodată cu el despre acest moment și eram foarte mic. Ulterior, pe la 8-9 ani, mergeam săptămână de săptămână să văd meciurile pe „Ion Oblemenco”. Anul acesta am trăit clipe frumoase acolo… calificarea cu Bașakșehir, victoria cu Mainz. Golul cu CFR Cluj, care a fost primul gol al meu acasă. A fost un gol pe care i l-am dedicat bunicii mele, care nu mai este printre noi. M-a emoționat, mă emoționez și acum un pic. Mă urmărea la fiecare meci și se bucura mult să mă vadă jucând.

Recent, am văzut un film care îmi aduce aminte de ea. Se numește Yellow Tie (n.r. – Cravata Galbenă). M-a emoționat foarte tare. În film, personajul principal deschidea, după zece ani, un cadou de la tatăl său, cu care nu se înțelegea foarte bine. În cutia respectivă erau strânse zeci de articole și ziare care au apărut de-a lungul anilor despre cariera lui. Exact așa a făcut și bunica mea. Mereu cumpăra ziare și căuta articole despre mine. Cu câteva luni înainte să moară, mi-a oferit un teanc de ziare de când am început eu să joc, 17-18 ani, și până în momentul de față”, a povestit mijlocașul Universității Craiova.

Cum a trăit Tudor Băluță drama de la Atena

Universitatea Craiova a trăit o adevărată dramă fotbalistică în ultimul meci din UEFA Conference League. Deși au condus cu 2-0 acasă la AEK, oltenii au pierdut la final după ce au primit două goluri în prelungirile partidei.

Acest eșec, a făcut ca Universitatea Craiova să termine pe locul 25 în clasament, primul sub linia play-off-ului din faza ligii. Tudor Băluță nu a fost apt de joc pentru această partidă și a explicat frustrarea pe care a trăit-o din cauza sentimentului de neputință:

„A fost greu. Ceva ce nu-mi imaginam. Nu mă gândeam că se poate întâmpla așa ceva. N-am putut să joc și mă simțeam neputincios. La final, toți eram cu telefonul în mână, nu știam pe ce loc am terminat. A fost frustrant, dar așa este fotbalul. Și noi am trecut printr-un moment cu Spartak Trnava și am întors în prelungiri”, a mai spus Tudor Băluță.