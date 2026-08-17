Sport

Tudor Băluță, mândru de colegi după ce au jucat în 10: „Am dat absolut totul!”. Mesaj înainte de Europa League: „Sperăm ca România să fie cu noi”

Tudor Băluță este dezamăgit de rezultatul de egalitate obținut de Universitatea Craiova în deplasare la Galați, însă vede jumătatea plină a paharului: el și coechipierii săi au luptat exemplar o oră cu un om în minus.
Flaviu Popa
17.08.2026 | 05:10
Tudor Baluta mandru de colegi dupa ce au jucat in 10 Am dat absolut totul Mesaj inainte de Europa League Speram ca Romania sa fie cu noi
CORESPONDENȚĂ DIN GALAȚI
Tudor Băluță este dezamăgit de egalul făcut de echipa sa
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Tudor Băluță și-a lăudat colegii pentru determinarea de care au dat dovadă, în special pentru atitudine și concentrare, însă crede că e loc de îmbunătățit în jocul echipei sale. Pentru Craiova urmează adevăratul test, cel cu armenii de la Ararat Armenia din Europa League.

Tudor Băluță încearcă să vadă jumătatea plină a paharului din meciul cu Oțelul Galați

„Ne-am luptat foarte bine, având în vedere circumstanțele. Am jucat atât de mult în 10 oameni, am luat cartonașul roșu destul de devreme. Eu zic că am făcut un efort bun. Nu țin minte ca ei să fi avut în a doua repriză ocazii. Nimic important.

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Sunt destul de multe lucruri pozitive. E păcat. Atitudinea, concentrarea, dăruirea fiecăruia sunt lucruri pe care trebuie să le punem în teren”, a declarat Tudor Băluță

Totodată, Tudor Băluță a mărturisit că i se pare prea ușor dictată eliminarea colegului său Alexandru Crețu, care a luat două cartonașe galbene în nici 6 minute din prima repriză, ultimul în minutul 29.

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Tudor Băluță nu crede că Alexandru Crețu trebuia eliminat atât de ușor în prima repriză, pentru două galbene

„Nu e comod să fii în situația asta, însă, dacă mă întrebați pe mine, destul de ușor. Primul a fost un fault la marginea terenului, mingea se ducea spre aut (n.r. galbenul). Îmi pare rău pentru el. Capul sus, mergem înainte. O dată i se întâmplă lui, apoi altuia. Mergem înainte, ne concentrăm pe ce contează.

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Ne-am creat ocazii și în 10, am alergat cu toții, am dat absolut totul astăzi. Vreau să-mi felicit colegii, sunt mândru de cum ne-am prezentat astăzi. Asta trebuie să luăm cu noi în meciurile ce urmează.

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Sperăm ca lumea din România să fie cu noi, să reprezentăm țara cât mai bine. Să ajungem în grupele Europa League, după ce anul trecut am jucat în Conference League”, a completat fotbalistul Universității Craiova.

Tudor Băluță, mândru de colegi după ce au jucat în 10

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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