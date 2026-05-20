Tudor Băluță, mesaj de suflet după ce a cucerit eventul cu Universitatea Craiova: „Culorile alb și albastru au devenit cele mai frumoase din lume!”

Universitatea Craiova continuă să trăiască zile de poveste după eventul istoric reușit în acest sezon. La doar câteva zile după ce oltenii au cucerit titlul de campioană după o așteptare de 35 de ani, emoțiile și mesajele venite din interiorul vestiarului au început să apară unul după altul. Printre cele mai puternice și sincere reacții s-a numărat cea a lui Tudor Băluță, jucător crescut în Craiova, care a transmis un mesaj extrem de emoționant.

Tudor Băluță și povestea olteanului care și-a trăit visul până la capăt

Pentru Tudor Băluță, titlul câștigat cu Universitatea Craiova a fost mai mult decât o performanță sportivă. A fost împlinirea unui vis început în copilărie, printre blocurile din cartierul Rovine, acolo unde a descoperit fotbalul și iubirea pentru alb-albastru. Crescut cu Știința în suflet și cu imnul Craiovei ascultat zi de zi, mijlocașul oltenilor a transmis acum unul dintre cele mai emoționante mesaje venite din vestiarul campioanei României.

„M-am născut în Craiova. Copilăria mi-am petrecut-o în cartierul Rovine, unde am și dat pentru prima dată cu piciorul în minge, pe stradă, în fața blocului, cu prietenii, continuând mai apoi în curtea școlii în care am învățat timp de 8 ani, Liceul Teoretic Tudor Arghezi. Am făcut primii pași pe stadion împreună cu tata. A trecut atât de mult timp încât nici nu îmi pot aduce exact aminte la ce vârstă. Să fi avut probabil în jur de 5-6 ani. Ceea ce nu pot uita însă este că prima echipă văzută pe stadion a fost Universitatea Craiova. Din acel moment, culorile alb și albastru au devenit cele mai frumoase din lume pentru mine.

Iubirea pentru Știința a crescut de la zi la zi, meci la meci, an la an. Îmi amintesc cum ascultam zilnic imnul nostru, încât îl învățasem cuvânt cu cuvânt încă de pe-atunci. Fotbalul m-a purtat în destule locuri timp de mulți ani și am avut parte atât de experiențe bune, cât și mai puțin bune, pentru care sunt recunoscător, căci m-au adus aici, acum, câștigând titlul de campion al României cu Știința mea, după o așteptare de 35 de ani, asta la trei zile după câștigarea Cupei României. Cuvintele nu sunt îndeajuns pentru a descrie mândria și bucuria acestei realizări. Am luptat, am sperat și am învins cu, printre și pentru oltenii mei. Am fost un copil care poate nici nu spera vreodată la așa ceva, însă care a reușit”, a transmis Tudor Băluță.

Mesajul lui Adi Rus care a devenit realitate după titlul cucerit cu Craiova

Și Adrian Rus a avut o reacție specială după câștigarea campionatului. Fundașul Universității Craiova a postat un mesaj care arată cât de mult și-a dorit să ajungă campion și cum visul pe care și-l repeta în minte a devenit acum realitate, chiar în tricoul alb-albastru.

„Poate nu azi, poate nu mâine și poate nici luna viitoare, dar un singur lucru este sigur: într-o zi voi fi campion, promit. Promit!”, a spus Adi Rus, într-o postare pe rețelele de socializare.

Adrian Rus se umple de bani la prelungirea contractului cu Universitatea Craiova

Rămas liber după ce și-a încheiat aventura la Pisa în vara trecută, fundașul Adrian Rus (30 de ani) a ajuns la o înțelegere cu Universitatea Craiova. Oltenii i-au oferit un singur an de contract, dorind să vadă cum se va adapta jucătorul la fotbalul din SuperLiga. Internaționalul român a avut nevoie de câteva săptămâni de acomodare la noua sa echipă, dar odată intrat în ritm a devenit un om de bază în defensiva ”alb-albaștrilor”, indiferent că pe banca tehnică s-a aflat Mirel Rădoi sau Filipe Coelho.

Extrem de mulțumiți de evoluțiile fundașului, . Din informațiile obținute de FANATIK, cele două părți sunt aproape de a se înțelege pentru o sumă record, iar Rus va deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători din lotul Craiovei.

Când se va bate palma între cele două părți

Ținând cont că Adrian Rus poate pleca liber de contract la finalul acestui sezon, oltenii au fost nevoiți să ridice miza pentru a-l păstra. FANATIK a aflat că din contractul pe 3 ani și suma ce o va încasa la semnătură, fundașul va ajunge aproape la nivelul lui Alexandru Cicâldău și va câștiga 1,3 milioane de euro. Negocierile dintre cele două părți sunt destul de avansate, dar nu s-au finalizat deocamdată. Atât jucătorul, cât și conducerea au stabilit să se pună la masă pentru a pune la punct toate detaliile noului contract după terminarea sezonului, mai ales că acum toată lumea este concentrată pe câștigarea titlului.

Dacă totul va fi în regulă, Adi Rus va deveni . Din informațiile FANATIK, singura variantă ca înțelegerea să pice este ca fundașul să primească o ofertă mult prea bună de la o echipă din Top 5 campionate ale Europei.