Tudor Băluţă, mesaj războinic înaintea meciului istoric pentru Universitatea Craiova: „Trebuie să luptăm până în ultima secundă!”

Universitatea Craiova va evolua joi, de la ora 20:30, cu Istanbul Başakşehir, . Oltenii sunt aproape de o calificare istorică, după ce s-au impus în tur cu 2-1.

Tudor Băluţă, mesaj războinic înaintea meciului istoric pentru Universitatea Craiova

Tudor Băluţă a avut un mesaj războinic înaintea confruntării decisive cu turcii, spunând că echipa e gata să lupte până la ultimul fluier al arbitrului. în tribune va fi importantă pentru echipă:

„E un meci foarte important pentru noi, trebuie să facem totul pentru a ne califica. Nu știu dacă e mai greu sau mai ușor meciul de acasă, suntem conștienți de ce va urma.

Dar suntem pregătiți din toate punctele de vedere pentru ca mâine să facem un rezultat care ne va permite calificarea. Suntem de acord cu ce a zis Mister, trebuie să găsim mai mult decât am găsit până acum în noi, să ne punem în slujba echipei pe teren.

Ne așteaptă un stadion plin, cred că va fi un meci extrem de frumos. Sper să ne bucurăm cu toții la final. Nu cred că există fortbal fără emoții. Cred că asta e un motiv pentru care ne plece fotbalul atât de mult.

„E genul de meci la care visezi de când ești copil”

Ceea ce pot spune este că, indiferent de cum va merge jocul, trebuie să luptăm până în ultima secundă, până la ultimul fluier al arbitrului. Cred că am arătat că putem gestiona diferite momente, să conducem, să fim conduși sau să revenim.

Asta arată caracterul tuturor, dorința și ambiția pe care le avem. E genul de meci la care visezi de când ești copil, asta nu trebuie să facă nimic altceva decât să scoată tot ce e mai bun din noi.

Dacă va fi alături de noi Alex (n.r. Mitriţă) e important. Inima lui bate pentru această echipă, a fost coleg cu mulți dintre băieți. Ne bucurăm de prezența lui și de prezența tuturor celor care vor fi la meci”, a spus Tudor Băluță.