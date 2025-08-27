Sport

Tudor Băluţă, mesaj războinic înaintea meciului istoric pentru Universitatea Craiova: „Trebuie să luptăm până în ultima secundă!”

Tudor Băluţă a declarat înaintea meciului Universitatea Craiova - Istanbul Başakşehir că echipa este pregătită să lupte până în ultima secundă pentru o calificare istorică.
Marian Popovici
27.08.2025 | 18:33
Tudor Baluta mesaj razboinic inaintea meciului istoric pentru Universitatea Craiova Trebuie sa luptam pana in ultima secunda
ULTIMA ORĂ
Tudor Băluţă, mesaj războinic înaintea meciului istoric pentru Universitatea Craiova: "Trebuie să luptăm până în ultima secundă!". Sursa: sportpictures.eu

Universitatea Craiova va evolua joi, de la ora 20:30, cu Istanbul Başakşehir, în returul din play-off-ul Conference League. Oltenii sunt aproape de o calificare istorică, după ce s-au impus în tur cu 2-1.

ADVERTISEMENT

Tudor Băluţă, mesaj războinic înaintea meciului istoric pentru Universitatea Craiova

Tudor Băluţă a avut un mesaj războinic înaintea confruntării decisive cu turcii, spunând că echipa e gata să lupte până la ultimul fluier al arbitrului. Mijlocaşul susţine că prezenţa lui Mitriţă în tribune va fi importantă pentru echipă:

„E un meci foarte important pentru noi, trebuie să facem totul pentru a ne califica. Nu știu dacă e mai greu sau mai ușor meciul de acasă, suntem conștienți de ce va urma.

ADVERTISEMENT

Dar suntem pregătiți din toate punctele de vedere pentru ca mâine să facem un rezultat care ne va permite calificarea. Suntem de acord cu ce a zis Mister, trebuie să găsim mai mult decât am găsit până acum în noi, să ne punem în slujba echipei pe teren.

Ne așteaptă un stadion plin, cred că va fi un meci extrem de frumos. Sper să ne bucurăm cu toții la final. Nu cred că există fortbal fără emoții. Cred că asta e un motiv pentru care ne plece fotbalul atât de mult.

ADVERTISEMENT
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după...
Digi24.ro
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor

„E genul de meci la care visezi de când ești copil”

Ceea ce pot spune este că, indiferent de cum va merge jocul, trebuie să luptăm până în ultima secundă, până la ultimul fluier al arbitrului. Cred că am arătat că putem gestiona diferite momente, să conducem, să fim conduși sau să revenim.

ADVERTISEMENT
FOTO Lamine Yamal a confirmat relația și i-a făcut iubitei sale un cadou...
Digisport.ro
FOTO Lamine Yamal a confirmat relația și i-a făcut iubitei sale un cadou spectaculos, de câteva sute de mii de euro

Asta arată caracterul tuturor, dorința și ambiția pe care le avem. E genul de meci la care visezi de când ești copil, asta nu trebuie să facă nimic altceva decât să scoată tot ce e mai bun din noi.

Dacă va fi alături de noi Alex (n.r. Mitriţă) e important. Inima lui bate pentru această echipă, a fost coleg cu mulți dintre băieți. Ne bucurăm de prezența lui și de prezența tuturor celor care vor fi la meci”, a spus Tudor Băluță.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali vrea trofeul Europa League. Cum a comentat Elias Charalambous înainte de...
Fanatik
Gigi Becali vrea trofeul Europa League. Cum a comentat Elias Charalambous înainte de FCSB – Aberdeen: „Cine a spus? Și mie îmi place să visez”
Prime uriașe la Istanbul Başakşehir! Ce sumă incredibilă primesc jucătorii turci dacă elimină...
Fanatik
Prime uriașe la Istanbul Başakşehir! Ce sumă incredibilă primesc jucătorii turci dacă elimină Universitatea Craiova! Exclusiv
Neluțu Varga, prima reacție despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: „Gigi Becali...
Fanatik
Neluțu Varga, prima reacție despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: „Gigi Becali este prietenul meu”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Fostul antrenor al Craiovei, de negăsit! ”S-a certat cu Sorin Cârțu. Pare că...
iamsport.ro
Fostul antrenor al Craiovei, de negăsit! ”S-a certat cu Sorin Cârțu. Pare că nu mai există”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!