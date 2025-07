Tudor Băluță, promisiune pentru fani după FK Sarajevo – Universitatea Craiova 2-1: „Săptămâna viitoare va fi cu totul altă partidă”

La debutul în noul sezon al cupelor europene, . Echipa lui Mirel Rădoi a făcut un joc slab împotriva adversarei din Bosnia, dar păstrează șanse de calificare în turul al treilea.

ADVERTISEMENT

Tudor Băluță a tras concluziile după FK Sarajevo – Universitatea Craiova 2-1

Universitatea Craiova a debutat cu stângul în cupele europene și a fost învinsă pe terenul celor de la FK Sarajevo, formație din prima ligă bosniacă. Oltenii nu au făcut un joc foarte bun, mai ales în prima repriză, când au fost dominați autoritar de gazde.

10 minute a rezistat defensiva echipei antrenate de Mirel Rădoi, care a fost învinsă după o fază colectivă superbă a celor de la Sarajevo. Mai mult decât atât, aceștia și-au majorat avantajul 10 minute mai târziu, prin reușita superbă a lui Guliashvili.

ADVERTISEMENT

Gruparea din Bănie a dat semne de revenire în repriza a doua și în ciuda ocaziilor mari ratate de gazde, .

După fluierul final, Tudor Băluță a tras concluziile și a explicat care sunt șansele echipei de calificare în turul al treilea, după un joc modest în partida tur.

ADVERTISEMENT

„În prima repriză am suferit, nu știu acum să spun motivele exacte, e clar că trebuie să analizăm să vedem de ce nu ne-am ridicat la nivelul jocului în prima repriză. În a doua repriză am fost mai periculoși, am dominat.

ADVERTISEMENT

Au practicat un joc destul de direct, care ne-a surprins, săptămâna viitoare va fi cu totul altă partidă. Nu cred că e vorba ca cineva să fie favorit în astfel de meciuri, sunt și ei o echipă puternică în țara lor. Am suferit în prima repriză, au jucat cu mai mare dăruire, e bine că am dat un răspuns bun în a doua parte, trebuie să luăm lucrurile pozitive”.

ADVERTISEMENT

Tudor Băluță: „Trebuie să fim mai constanți și să punem în practică ce facem la antrenament”

„Cred că au adus benzile în interior și au creat de câteva ori superioritate, asta am simțit în teren, au avut un pic de superioritate în mijlocul terenului în prima repriză. Vreau să plec de aici cu ce am făcut bine în a doua parte și să mergem convinși că putem să ne calificăm.

Nu cred că a fost apăsătoare, a fost o atmosferă frumoasă, până la urmă nu vrei să joci pe stadioane goale, sperăm că suporterii noștri au văzut și să dea și ei o replică săptămâna viitoare. Le mulțumim și celor care au venit în această seară alături de noi, le dorim un drum bun și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare la stadion.

Trebuie să jucăm 90 de minute la fel, am avut o repriză mai bună, una mai rea, cred că trebuie să fim mai constanți și să punem în practică ce facem la antrenament”, a declarat Tudor Băluță, la .