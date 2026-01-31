Tudor Băluță revine la Constanța din postura de adversar. Olteanul i-a pus gând rău Farului: „Vrem să reușim ceva și mai măreț!“

ADVERTISEMENT

Tudor Băluță va juca pentru prima dată în deplasare împotriva fostei sale echipe, Farul Constanța, dar concentrarea sa este doar asupra Universității Craiova. Mijlocașul spune că, în ciuda amintirilor frumoase de la Farul, obiectivul rămâne clar: să scoată tot ce e mai bun din echipă și să realizeze ceva și mai măreț în acest sezon.

Tudor Băluță, între trecutul de la Farul și obiectivele mari cu Universitatea Craiova

Mijlocașul oltenilor a amintit cu nostalgie perioada petrecută la Farul, de la juniori până la titlul în SuperLiga, dar subliniază că acum atenția sa este 100% pe Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

„Mă bucur că am putut lăsa ceva în urmă la Farul, dar acum sunt concentrat pe clubul meu și nimic mai mult. Sunt lucruri frumoase realizate deja în acest sezon, dar vrem să reușim ceva și mai măreț. Mi-am propus să ne gândim doar la noi și la cum putem scoate tot ce e mai bun meci de meci. Dacă reușim asta, nu ne interesează alte echipe. Mister ne dă încredere zi de zi și se vede în rezultate. Este un alt tip de personalitate, care ne ajută să avem rezultate bune.

Farul, indiferent de perioada din sezon și de cum au arătat în ultimele meciuri, mereu este o echipă incomodă, care joacă la victorie. Noi mergem acolo cu gândul la cele trei puncte. Ne-am pregătit bine și știm ce avem de făcut, dar trebuie să arătăm pe teren asta. E prima dată când joc la Constanța împotriva Farului. Singurul meu gând e să merg să câștig meciul. Mă gândesc doar la echipa mea, să fiu la un nivel bun, atât“, a spus Băluță.

ADVERTISEMENT

Tudor Băluță, anunț despre marele obiectiv al Universității Craiova

Cu scurt timp în urmă, când încă se afla în cantonamentul din Antalya alături de Universitatea Craiova, : titlul de campioană la finalul lunii mai!

ADVERTISEMENT

„Ne dorim să încheiem campionatul pe primul loc, însă luăm totul pas cu pas. E drum lung, trebuie doar să ne motiveze și mai mult faptul că anul 2025 l-am terminat pe primul loc. Cel mai important este ce se va întâmpla la finalul lunii mai“, declara atunci Tudor Băluță.

Filipe Coelho garantează pentru echipa sa: „100% că avem un grup extraordinar!“

Filipe Coelho și-a arătat încrederea totală în jucătorii săi, subliniind că echipa este concentrată și pregătită să lupte pentru victorie la Constanța, .

ADVERTISEMENT

„Va fi un meci dificil împotriva unei echipe care poate juca în diferite sisteme. Ei joacă acasă, cu suporterii lor, deci clar nu ne va fi ușor. Totodată, noi lucrăm din greu, suntem într-un moment bun și facem tot ce putem pentru a lua cele trei puncte. Tot ce aștept este ca noi să dăm totul pentru victorie, nu mă gândesc la alte echipe. De când am venit aici m-am gândit doar la echipa mea, la ceea ce avem nevoie pentru a câștiga.

Echipa mea favorită este Universitatea Craiova. Din Portugalia…tot Universitatea Craiova. Nu-mi pun focusul pe alte echipe. Asta este echipa mea, jucătorii mei, orașul meu. Atât mă interesează. Nici la vremea de la Constanța nu mă gândesc, doar la victoria de mâine. Și ei vor juca pe același teren, cu aceeași vreme, deci vreau doar să luptăm cu ei și să ne îndeplinim obiectivul. Sunt mici probleme de efectiv, dar ne descurcăm. Garantez 100% că avem un grup extraordinar, focusat pe fiecare meci. Doar asta e important“, a spus tehnicianul oltenilor.