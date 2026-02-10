Tudor Băluță și Ana Maria Caycedo, în centrul atenției la Dinamo – U Craiova 1-1. Gestul fotbalistului imediat după fluierul de final. Video

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova nu a reușit să obțină cele trei puncte din meciul cu Dinamo, ba chiar a fost condusă pe Arena Națională. Imediat după fluierul final al lui Istvan Kovacs, Tudor Băluță a mers direct la marginea terenului pentru a-și săruta soția.

Tudor Băluță și soția sa, în centrul atenției după Dinamo – U Craiova 1-1

Tudor Băluță nu a putut să fie complet fericit după remiza cu Dinamo, mai ales că jocul echipei sale nu a fost printre cele mai bune din acest sezon. Totuși, mijlocașul oltenilor nu a lăsat să fie acaparat de frustrarea pierderii celor două puncte, așa că a mers imediat în zona unde se afla soția sa. Fotbalistul în vârstă de 26 de ani s-a ridicat pe gard pentru a o putea săruta pe frumoasa Ana Maria Caycedo și pentru a se debarasa de tensiunea meciului.

Băluță nu a fost titular și nu a avut foarte mult timp să influențeze jocul. când scorul era deja de 1-1. După câteva clipe petrecute alături de soția sa și câțiva prieteni, mijlocașul a fugit rapid în locul în care restul colegilor săi salutau galeria.

Tudor Băluță a mers direct la iubita lui după Dinamo - U Craiova 1-1

De cât timp este Tudor Băluță căsătorit cu Ana Maria Caycedo

Fotbalistul Universității Craiova și-a legat destinul cu Ana Maria Caycedo în urmă cu puțin timp. Cei doi sunt sunt soț și soție din luna iunie a anului 2025, după ce a cerut-o în căsătorie cu un an înainte în Paris, Franța. Nașii lor de cununie sunt Ianis și Elena Hagi, care au acceptat propunerea fără să stea prea mult pe gânduri.

. Ea are studii în domeniul comunicării și afacerilor internaționale și a colaborat cu mai multe companii importante, cum ar fi Amazon.