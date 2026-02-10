Sport

Tudor Băluță și Ana Maria Caycedo, în centrul atenției la Dinamo – U Craiova 1-1. Gestul fotbalistului imediat după fluierul de final. Video

Tudor Băluță a fost în centrul unui moment superb după fluierul final al partidei dintre Dinamo și Universitatea Craiova 1-1. Cum a fost surprins mijlocașul oltenilor la câteva minute de la finalul meciului
Ciprian Păvăleanu, Cristian Măciucă
10.02.2026 | 08:30
Tudor Baluta si Ana Maria Caycedo in centrul atentiei la Dinamo U Craiova 11 Gestul fotbalistului imediat dupa fluierul de final Video
SPECIAL FANATIK
10 poze
Vezi galeria
Tudor Băluță a mers direct la soția sa după Dinamo - U Craiova 1-1. Foto: Colaj FANATIK
Universitatea Craiova nu a reușit să obțină cele trei puncte din meciul cu Dinamo, ba chiar a fost condusă pe Arena Națională. Imediat după fluierul final al lui Istvan Kovacs, Tudor Băluță a mers direct la marginea terenului pentru a-și săruta soția.

Tudor Băluță și soția sa, în centrul atenției după Dinamo – U Craiova 1-1

Tudor Băluță nu a putut să fie complet fericit după remiza cu Dinamo, mai ales că jocul echipei sale nu a fost printre cele mai bune din acest sezon. Totuși, mijlocașul oltenilor nu a lăsat să fie acaparat de frustrarea pierderii celor două puncte, așa că a mers imediat în zona unde se afla soția sa. Fotbalistul în vârstă de 26 de ani s-a ridicat pe gard pentru a o putea săruta pe frumoasa Ana Maria Caycedo și pentru a se debarasa de tensiunea meciului.

Băluță nu a fost titular și nu a avut foarte mult timp să influențeze jocul. El a fost introdus pe teren abia în minutul 79 de Filipe Coelho, când scorul era deja de 1-1. După câteva clipe petrecute alături de soția sa și câțiva prieteni, mijlocașul a fugit rapid în locul în care restul colegilor săi salutau galeria.

Tudor Băluță a mers direct la iubita lui după Dinamo - U Craiova 1-1

De cât timp este Tudor Băluță căsătorit cu Ana Maria Caycedo

Fotbalistul Universității Craiova și-a legat destinul cu Ana Maria Caycedo în urmă cu puțin timp. Cei doi sunt sunt soț și soție din luna iunie a anului 2025, după ce a cerut-o în căsătorie cu un an înainte în Paris, Franța. Nașii lor de cununie sunt Ianis și Elena Hagi, care au acceptat propunerea fără să stea prea mult pe gânduri.

Tudor Băluță sărut Ana Maria Caycedo Dinamo - U Craiova Tudor Băluță Ana Maria Caycedo
Tudor Băluță și soția sa Ana Maria Caycedo. Sursă foto: Instagram @anamcaycedo

Soția sa provine din Republica Dominicană și lucrează în acest moment în Madrid. Ea are studii în domeniul comunicării și afacerilor internaționale și a colaborat cu mai multe companii importante, cum ar fi Amazon.

