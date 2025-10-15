Tudor Băluță, surprins în mall alături de frumoasa sa soție, Ana Maria Caycedo. Ce ținute au purtat

Jucătorul celor de la Universitatea Craiova, Tudor Băluță, a fost surprins în mall alături de frumoasa sa soție, Ana Maria Caycedo. Fotbalistul craiovean a plecat din orașul natal într-o mică escapadă în Capitală, după ce în septembrie .

Tudor Băluță a profitat din plin de zilele libere pe care le are perioada aceasta. , în vârstă de 26 de ani, a fost văzut într-un mall din București. Nu era singur, ci împreună cu partenera sa.

Frumoasa Ana Maria Caycedo este cea care l-a cucerit și cu care s-a căsătorit în iunie 2025. Cei doi îndrăgostiți au ținut cont de vremea de afară și s-au îmbrăcat potrivit pentru sezonul actual. În plus, s-au asortat de minune.

Au dorit să nu iasă în evidență în timp ce luau la rând magazinele, mergând pe obiecte vestimentare simple, dar de mare efect. Potrivit , tânăra a ales un trening de culoare maro și o pereche de teniși.

În schimb, jucătorul a optat pentru o pereche de pantaloni sport, un tricou alb și o cămașă albastră. Tudor Băluță a surprins cu un detaliu important, și anume că tot timpul și-a ținut soția de mână. Astfel, au părut de nedespărțit.

Cine este soția lui Tudor Băluță

Tudor Băluță trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu o tânără din Republica Dominicană. Ana Maria Caycedo este o tânără superbă care i-a furat inima fotbalistului de la Universitatea Craiova. El a cerut-o în căsătorie la Paris.

Cererea a avut loc în 2024, nunta fiind desfășurată vara aceasta. Petrecerea fabuloasă s-a ținut într-un castel din Spania. Nașii de cununie au fost Ianis Hagi și soția acestuia, Elena, care au acceptat imediat să devină părinți spirituali.

În altă ordine de idei, partenera lui Tudor Băluță are studii în domeniul comunicării și afacerilor internaționale. De-a lungul timpului, a lucrat în cadrul mai multor companii importante, în elaborarea de strategii de comunicare și de analiză a trendurilor din piață.

O perioadă de aproximativ 7 luni a colaborat cu gigantul Amazon. În acest interval s-a ocupat cu implementarea unor procese care să fie de ajutor în dezvoltarea profesională a angajaților. În plus, a făcut activități de voluntariat.

A muncit pentru diferite ONG-uri care au ajutat copiii din Madrid care proveneau din medii defavorizate. Acum, partenera fotbalistului de la Universitatea Craiova colaborează cu o companie foarte cunoscută.

În momentul de față, lucrează în Madrid, împărțindu-și destul de bine timpul între România și Spania. Soția lui Tudor Băluță este o prezență discretă pe social media, unde nu postează prea multe imagini din vacanțele sale.