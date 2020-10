Tudor Băluță vrea o nouă calificare cu naționala U21: ”O putem face de pe primul loc”. Video

Mijlocașul Tudor Băluță a vorbit înaintea meciului cu Ucraina și spune că vrea o nouă calificare cu naționala U21 la Campionatul European.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JUcătorul crescu de Gică Hagi la Viitorul a vorbit despre perioada grea din cariera sa și despre transferul la echipa Doinamo Kiev, unde va fi antrenat de Mircea Lucescu.

Reprezentativa de tineret va juca la Kiev pe 9 octombrie, iar patru zile mai târziu va întâlni reprezentativa similară a Maltei, la Giurgiu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum se poate califica naționala U21 în opinia lui Tudor Băluță

”Mă bucur că m-am întors la echipă, că sunt alături de băieți și sper să ajut la îndeplinirea obiectivului de a ne califica la un nou Campionat European. Sunt încrezător că ne putem califica. Consider că avem o echipă bună care merită să meargă la Euro și cred că o putem face de pe primul loc”, a declarat Tudor Băluță despre o nou calificare a naționalei U21.

”Mereu mi-am dorit să joc cu naționala României la turnee finale, indiferent de categoria de vârstă. Ar fi extraordinar să ne calificăm a doua oară la rând. Anul trecut a fost o experineță extraordinară și îmi doresc ca și acum să facem o figură frumoasă”, a mai spus mijlocașul într-un interviu pentru FRF TV.

ADVERTISEMENT

”Necalificarea la U19 după acel meci cu Ucraina a fost un moment greu, deoarece am fost foarte aproape de calificarea la Euro. Cu toții cred că am învățat ceva din acea experiență și acum mergem în Ucraina cu gândul de a câștiga. Dorința este la fel de mare și acum cu Mutu antrenor, la fel cum era și cu Rădoi. Ne dorim să ne calificăm, avem foame de rezultate”, a continuat el.

”Cel mai greu moment al carierei a fost sezonul trecut și mai ales ultimele luni când am jucat puțin, dar am avut prietenii și familia aproape. Am continuat să muncesc și cred că lucrurile se vor așeza. Transferul la Dinamo Kiev este un pas înainte, este un club imens care se bate la trofee și care în sezonul acesta va juca în grupele Ligii Campionilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În plus, să lucrez cu Mircea Lucescu cred că va fi benefic pentru mine. Este un antrenor important, experimentat și voi avea multe de învățat. N-am apucat să vorbesc prea multe cu Mircea Lucescu, dar e timp și sunt sigur că-mi va oferi multe sfaturi utile. Este fantastic că deși am 21 de ani am fost antrenat de Gică Hagi, Rădoi, Mutu și acum Mircea Lucescu. Sunt oameni pe care îi vedeam la televizor când eram copil și mă bucur că am putut și pot lucra cu ei.

Nu am vorbit cu Radu Drăgușin despre meciul cu Juventus din Champions League. Este visul oricărui fotbalist să joace în această competiție. Nu am un preferat între Messi și Ronaldo, dar cred că sunt doi dintre cei mai mari din istoria fotbalului. Să am șansa să fiu cu ei pe teren este extraordinar. M-aș bucura să fiu acolo, să ajut echipa, să facem rezultate”, a încheiat Băluță.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu s-a transformat dintr-un fotbalist capricios într-un antrenor respectat de jucători, care ştie să îşi motiveze elevii şi să le ofere încredere, iar acest lucru s-a văzut și la ultimul antrenament înainte de plecarea spre Ucraina.