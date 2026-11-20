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de Marian Neacșu, actualul vicepremier și ministrul Afacerilor Interne. Artistul l-a criticat dur pe șeful fratelui său, antrenorul Ionuț Chirilă, de la CS Dinamo.

Tudor Chirilă, atac la Marian Neacșu: „Un profesionist pesedist care acționează în folosul mafiei”

Tudor Chirilă a publicat pe conturile personale din mediul online un mesaj în care critică parcursul politic al lui Marian Neacșu și atribuțiile primite de acesta în Guvern. Artistul a folosit în mod repetat cuvântul „profesionist”, într-o intervenție ironică în care a formulat acuzații privind folosirea funcțiilor publice în interes de partid.

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Numai că, Marian Neacșu este ministrul Afacerilor Interne, instituția de care aparține Clubul Sportiv Dinamo. Echipa de fotbal a clubului, care evoluează în Liga 2, este pregătită de Ionuț Chirilă, fratele artistului. Relația dintre ministru și antrenor este, așadar, una de ierarhie instituțională, prin intermediul conducerii clubului.

„Ca să furi statul e nevoie să fii profesionist. Nu degeaba majoritatea infractorilor babani au case de avocatură titrate. Se acoperă beton. Ca să furi statul trebuie să faci legi slabe, cu portițe legale, pe care ulterior să le stăpânești ca un profesionist.

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Ca să faci bani pentru clientela de partid, ca s-o promovezi către diverse sinecuri din administrație, e nevoie să înțelegi birocratic administrația, să fii un profesionist. Ca să supervizezi legalitatea combinațiilor e nevoie să fii un profesionist în legalitatea combinațiilor. Marian Neacșu este un profesionist. Un profesionist pesedist care acționează în folosul mafiei și clientelei de partid”, a scris Tudor Chirilă pe contul oficial de Facebook.

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Ce îi reproșează Tudor Chirilă ministrului Afacerilor Interne

Solistul trupei Vama și actorul de la Teatrul de Comodie din București și-a continuat mesajul cu o enumerare a unor episoade din cariera politicianului. Printre acestea, a amintit condamnarea definitivă din 2016 pentru conflict de interese, dar și perioada în care Marian Neacșu a fost secretar general al PSD. Condamnarea a vizat angajarea propriei fiice la cabinetul parlamentar. Atunci, parlamentarul a primit șase luni de închisoare cu suspendare, fiind între timp reabilitat.

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„Câteva repere din CV-ul său de profesionist:

16 ani în Consiliul Județean Ialomița, inclusiv în structurile de buget-finanțe.

2013: în timpul «Marții Negre», a introdus pe ordinea de zi proiecte privind amnistia și grațierea, dar și modificări ale Codului penal care vizau inclusiv conflictul de interese.

2016: condamnat definitiv pentru conflict de interese, după angajarea propriei fiice la cabinetul parlamentar.

Secretar general al PSD în epoca Dragnea.

2022: fratele său ajunge în conducerea Autorității Aeronautice Civile; un fost lider PSD din Ialomița este adus la Secretariatul General al Guvernului.

2026: primește atribuții de coordonare asupra a 10 ministere și de avizare a proiectelor cu impact bugetar din 15 ministere.

Pentru toate astea a muncit o viață întreagă ca să fie un profesionist. Doar nu pentru cetățeni”, a mai scris Tudor Chirilă.

Marian Neacșu a primit două distincții la Gala Sportului Dinamovist 2026

, organizată vineri, 20 noiembrie, la Opera Națională din București. Evenimentul a fost dedicat premierii sportivilor clubului pentru performanțele obținute în acest an și recunoașterii muncii antrenorilor.

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Ministrul Afacerilor Interne a urcat pe scenă și din postura de laureat. Marian Neacșu a primit două distincții: una din partea lui Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, și cealaltă din partea lui Ionuț Popa, președintele CS Dinamo.

Ulterior, politicianul a participat la premierea lui David Popovici, desemnat „Sportivul anului” la Dinamo. Înotătorul a fost recompensat pentru rezultatele din 2026, iar antrenorul său, Adrian Rădulescu, a primit titlul de „Antrenorul anului”.