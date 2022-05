Tudor Chirilă l-a făcut praf pe Klaus Iohannis: ”A dat speranţe oamenilor şi a minţit oamenii”

Actorul și cântărețul Tudor Chirilă, una dintre personalitățile culturale implicate în ”viața cetății” de ani buni, vorbit despre mandatele lui Klaus Iohannis la emisiunea Insider Politic de la Prima TV. Și, fără să își ascundă vreo secundă dezamăgirea, Tudor Chirilă l-a atacat dur pe Klaus Iohannis.

Tudor Chirilă l-a făcut praf pe Klaus Iohannis: ”Nu şi-a dorit o justiţie mai puternică”

Actorul și cântărețul Tudor Chirilă a vorbit la emisiunea despre cum vede el mandatele președintelui Klaus Iohannis. Și, din vorbele folosite, Chirilă nu pare să îi aprecieze prea mult prestația președintelui.

ADVERTISEMENT

”Urcându-se la putere pe un discurs anti-PSD, foarte agresiv aşa, anti-PSD, mergând acolo în ziua cu Ordonanţa 13 să prezideze şedinţa Guvernului, a dat speranţe oamenilor şi a minţit oamenii că şi-ar dori altceva. De fapt, el nu şi-a dorit o justiţie mai puternică, s-a văzut asta în numirile pe care le-a făcut, de fapt, nu şi-a dorit desfiinţarea SIIJ-ului.

De recomandările din Comisia de la Veneţia nu s-a ţinut cont, de fapt el nu şi-a dorit nimic decât , acum ne dăm seama, nu şi-a dorit decât conservarea puterii în mâinile aceleiaşi oligarhii, care a căpuşat ţara asta de 32 de ani şi în care fiecare participant de la mic la mare are o vină pentru că lucrurile astea nu le poate face o mână de oameni. O mână de oameni trebuie să-şi răspândească şi să îşi crească reţeaua”, a spus Tudor Chirilă în emisiune, citat de .

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, a mai precizat Tudor Chirilă, lipsa de implicare a lui Klaus Iohhanis în destructurarea rețelelor de corupție este vizibilă, motiv pentru care și administrația publică se complace în sistemul moștenit de ani buni.

Tudor Chirilă: ”România este ţinută în frâu în administraţie prin incompetenţă”

Actorul a vorbit și despre corupuția generalizată și incompetența administrației publice, atât cea locală, cât și cea centrală, considerând că președintele a făcut prea puțin pentru a încerca să rupă cercul vicios în care se află o parte a funcționărimii.

ADVERTISEMENT

”Această reţea de participanţi la căpuşarea statului este mult mai mare pentru că ai vârful piramidei, dar fiecare în jos, baza piramidei este ţinută de cei care tac. Este ţinută de cei care tac, de cei care sunt confortabili cu o sinecură la stat, de cei care plimbă hârtii prin administraţiile locale fără să aibă niciun ţel, de cei care încarcă aparatul bugetar fără, de fapt, să contribuie cu nimic la mersul şi la dezvoltarea României.

De fapt, România este ţinută în frâu în administraţie prin incompetenţă, prin faptul că ai nevoie de yes-meni ca să poţi să plimbi şi să poţi să creezi traseu pentru şpagă, traseu pentru beneficii traseu pentru combinaţii şi aşa mai departe. Cineva trebuie să fie yes-man, cineva trebuie să tacă şi fiecare în lanţul trofic beneficiază”, a mai precizat, în emisiunea de la Prima TV, Tudor Chirilă.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, recunoaște actorul, la ultimele alegeri prezidențiale nici nu a avut pe cine să aleagă, contracandidații lui (Victor Ponta în 2014 și Viorica Dăncilă în 2019, amândoi reprezentând PSD) fiind văzuți ca politicieni și mai toxici față de actualul președinte.

ADVERTISEMENT

De ce l-a votat Tudor Chirilă pe Klaus Iohannis

Tudor Chirilă a fost printre cei care, cel puțin la primul mandat, l-a susținut pe . E adevărat, explica el, nici nu a avut o variantă mai bună, Victor Ponta fiind, explică el, mai toxic.

”Nu aveam de ales, ce regret să am? Nu aveam de ales atunci. Nu am regrete. Regret că-i ticălos. Nu e un cuvânt tare. Am spus-o şi pe Facebook, e un cuvânt pe care mi-l asum. N-am ştiut chestia asta. Probabil că înapoi în timp e posibil să dau acelaşi vot. Nu pot să cred că madam Dăncilă era altceva sau Victor Ponta. Bine, Victor Ponta avea şi alte probleme, accese de Mao Zedong”, a precizat Tudor Chirilă.

Iar când vine vorba de cel de-al doilea tur de scrutin din 2019, Tudor Chirilă este categoric. ”A fost alegerea mai bună atunci în faţa Vioricăi Dăncilă. Am spus atunci că eşecul momentului era că doi profesori nu au putut să participe la o dezbatere”, a mai spus Tudor Chirilă la emisiunea politică de la Prima TV.