Tudor Chirilă, ”nașul” lui Daniel Băluță și al soției sale. Cum a ajuns solistul trupei Vama să marcheze definitiv destinul marelui învins de la locale

Soția lui Daniel Băluță este medic stomatolog și are o relație cu liderul PSD de mai bine de 25 de ani. La succesul poveștii lor de dragoste a contribuit, în mod paradoxal, Tudor Chirilă.

Cine este soția lui Daniel Băluță. Ce meserie are Andreea Mihaela

Tudor Chirilă, solistul trupei Vama, este ”nașul” cuplului Daniel – Andreea Mihaela Băluță. Acesta a avut un rol extrem de important în relația pe care Daniel Băluță o are cu soția lui.

O prezență interesantă la votul din 7 decembrie 2025 pentru Primăria Capitalei a fost Andreea Mihaela, soția lui Daniel Băluță. Aceasta s-a făcut remarcată printr-o ținută nonconformistă, cu părul desfăcut, un palton cu glugă, un șirag de perle la gât și pantaloni sport. La rândul lui, Băluță a apărut într-o pereche de blue-jeans, o jachetă bleu-marin și o brățară turcoaz.

Soția lui Daniel Băluță a fost, până acum, o prezență discretă. De profesie medic stomatolog (la fel ca Daniel Băluță), Andreea Mihaela Băluță deține o clinică stomatologică, este asistent la Universitatea de Medicină și Farmacie și consilier la Colegiul Medicilor Stomatologi. Cei doi sunt părinții unei fete de vârsta adolescenței, pe nume Alexandra.

Când a cunoscut-o Daniel Băluță pe soția lui. Gestul ”magic” din 2000

Daniel Băluță și soția lui au fost colegi de facultate, dar se cunosc de mici. Amândoi , și au fost înscriși la aceeași grădiniță. Într-un interviu dat la Antena 3, soția lui Daniel Băluță a dezvăluit cum a cucerit-o edilul. S-a întâmplat în timpul unui concert Vama Veche, chiar în localitatea Vama Veche.

Întâmplarea face ca atât Daniel cât și Andreea Mihaela să fie admiratori ai lui Tudor Chirilă, iar la acea vreme, trupa din care acesta făcea era în mare vogă. Doar că în timp ce solistul își făcea ”numărul pe scenă”, vremea s-a răcit brusc, iar spectatorii au fost luați prin surprindere pentru că nu veniseră ”echipați” cu haine groase.

”M-a cucerit cu o pereche de șosete. Eram în vara anului 2000, la mare, la Vama Veche. La un concert cu formația Vama Veche. Era o seară destul de friguroasă, dar eu eram doar într-o pereche de sandale. Mi-a adus o pereche de șosete”, a povestit soția lui Daniel Băluță pentru sursa citată. După concertul Vama Veche, cei doi au ajuns să formeze un cuplu care rezistă cu succes de mai bine de un sfert de secol.

Tudor Chirilă, critic dur al PSD. A întrebat Inteligența Artificială ce candidat are programul cel mai bun

Așa se face că, fără să vrea, Tudor Chirilă a fost omul care a unit destinele celor doi. Pradoxul face ca să fie unul dintre criticii acerbi ai Partidului Social Democrat, formațiune care l-a propulsat pe Daniel Băluță în competiția electorală pentru Primăria Capitalei. Într-o postare mai veche, Chirilă a declarat că nu a votat niciodată PSD și PNL și a subliniat că nu a luat niciodată bani în campanii electorale. Ce-i drept, Tudor Chirilă nu l-a criticat niciodată (dar nici nu l-a lăudat) pe Daniel Băluță.

Cu câteva ore înainte de alegeri, solistul trupei Vama spunea că nu a luat încă nicio decizie în legătură cu votul său. El a povestit că a luat programele primilor cinci candidați și le-a introdus în Chat GPT și Gemini. ”Apoi am mai formulat niște întrebări, am definit niște variabile și încerc să mă decid”, spunea Tudor Chirilă cu câteva ore înainte de începerea votului pentru Primăria Capitalei.

Daniel Băluță, primar din 2016

Daniel Băluță a intrat ca favorit în cursa electorală, cu toate că sondajele a arătat un permanent echilibru între el și următorii trei candidați: Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu. După primele exit-polluri, Daniel Băluță s-a clasat pe locul doi, după Ciprian Ciucu, cu 26,3% (potrivit CURS-Avangarde).

În vârstă de 48 de ani, el a ajuns primar al sectorului 4 în anul 2016, succedându-l pe Cristian Popescu Piedone. Anterior, el a fost consilier local în aceeași instituție, iar din 2013 a devenit viceprimar.