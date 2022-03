Tudor Chirilă, marcat de întâlnirea cu o refugiată din Ucraina: „Casa noastră nu a fost bombardată, a fost jefuită de soldații ruși înfometați”

Tudor Chirilă a avut ocazia să se întâlnească întâmplător cu o femeie refugiată din Ucraina. Povestea de viață a acesteia l-a emoționat pe solistul trupei Vama, care a simțit nevoia să împărtășească experiența cu prietenii săi virtuali.

Tudor Chirilă a fost marcat de întâlnirea cu o refugiată din Ucraina

Tudor Chirilă este unul dintre artiștii români care au sărit în ajutorul refugiaților ucraineni. Solistul s-a alăturat concertului caritabil We Are One. Pe scenă, pentru toți cei veniți în țara noastră în căutare de adăpost.

ADVERTISEMENT

O săptămână mai târziu, soarta a făcut ca artistul să se întâlnească din nou cu o femeie de origine ucraineană, de data aceasta în cafeneaua de lângă sala de repetiții a trupei Vama.

Aceasta i-a povestit lui Tudor Chirilă ca a fugit din Ucraina împreună cu bunica ei, mama și doi căței. În vârstă de 93 de ani, bunica nu a părăsit niciodată Kievul.

ADVERTISEMENT

„Casa noastră nu a fost încă bombardată, dar a fost jefuită de soldații ruși înfometați. Armata rusă era pregătită cu resurse doar pentru un blietzkrieg.”, i-a spus femeia lui Tudor Chirilă.

Un blietzkrieg este o tactică militară menită să creeze șoc psihologic și dezorganizare în rândul forțelor inamice prin folosirea unor elemente precum surpriza, viteza și superioritatea armelor folosite.

ADVERTISEMENT

„În ultimele zile pare să piardă contactul cu realitatea”

Teama războiului pare să își fi pus amprenta asupra bătrânei care „în ultimele zile pare să piardă contactul cu realitatea”. Nepoata își dorește să plece în Germania. A cumpărat biletele de tren, dar se teme că bunica ei nu va fi lăsata să intre în țară deoarece singurul document pe care îl deține este actul său de identitate.

După discuție, Tudor Chirilă a rămas cu gândul la bunica de 93 de ani și și-a pus o serie de întrebări cu privire la viitorul acesteia.

ADVERTISEMENT

„M-am întrebat dacă bunica și-a pus problema că poate n-o să mai vadă Kievul niciodată. Și dacă nu cumva rătăcirea ei din ultimele zile nu e o formă de protecție.

Ce sens poate să mai aibă viața pe drumuri la 93 de ani? Ce demnitate îți mai poate oferi o asemenea viață, chiar dacă lângă tine sunt fiica și nepoata ta? Cum e să pleci din locul unde te-ai pregătit să mori?”, a scris pe Facebook.