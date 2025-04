”Suprasolicitare, burnout, sclavi pe plantație”. Reacția lui Tudor Ciuhodaru după decesele suspecte ale medicilor din Iași. Exclusiv

Medicul Tudor Ciuhodaru trage un semnal de alarmă în urma deceselor a doi tineri doctori din Iași, existând suspiciunea că ar fi cedat din cauza suprasolicitării.

Tudor Ciuhodaru, semnal de alarmă după decesele a doi tineri doctori din Iași

Doi medici rezidenți de la Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași unul față de celălalt. Este vorba despre doi medici de 28 și 31 de ani, cărora li s-a făcut rău, brusc, acasă. În cazul doctorului de 28 de ani, medicii ar fi stabilit că acesta a murit din cauza unor leziuni pulmonare. Conducerea institutului medical a declarat că rezidentul ar fi urmat un tratament împotriva tuberculozei.

În urma veștii care a șocat lumea medicală de la noi, pe rețelele de socializare au apărut mai multe mesaje care scot în evidență condițiile de muncă din spitale și gărzile de zeci de ore prost plătite. Conferențiarul universitar și de Urgențe Tudor Ciuhodaru a subliniat principalele probleme cu care se confruntă sistemul de sănătate și spune că tinerii medici nu sunt tratați cum ar trebui.

„Este o tragedie. Medicii rezidenți sunt ca negrii pe plantație”

„Evident, medicii rezidenți în România sunt ca sclavii pe plantație. Vorbesc serios. Plus că gărzile sunt plătite de multe ori la jumătate. Suntem singura țară europeană în care munca suplimentară e plătită prost. Este ca și cum n-ai exista, este ca și cum ai fi în vacanță. Gărzile sunt de 24 de ore și după aceea vine programul normal de muncă, de aia ați văzut că s-a spus despre ture de 36 de ore.

În România există această problemă a suprasolicitării, burnout-ul trebuie recunoscut ca boală profesională. Despre aceste cazuri concrete, vă dați seama că este o tragedie și chiar doresc pe această cale să transmit condoleanțe familiilor. Până când nu avem rezultatele de la necropsie nu prea avem ce să spunem, dar faptul că vorbim despre o sănătate aparentă și apar astfel de cazuri e îngrijorător. Da, am văzut că Ministerul Sănătății a zis că se face anchetă. Probabil că se va promite că vor fi condiții mai bune de muncă decât în Statele Unite sau Marea Britanie. Eu nu mă aștept ca decidenții să recunoască condițiile de muncă și turele prost plătite”, a declarat Tudor Ciuhodaru, pentru FANATIK.

În continuare, medicul ne-a mai spus că ar trebui ca și Colegiul Medicilor să se implice mai mult pentru a preveni epuizarea din cauza muncii, dincolo de problemele salariale cu care încă se confruntă sistemul de stat.

Gărzi prost plătite și medici fără sprijin: „Nu știu dacă se va recunoaște”

„Dacă le căutați, de-a lungul timpului, probabil că au mai fost astfel de cazuri. Nu pot să nominalizez acum cazuri concrete. Dar într-adevăr este un șoc și pentru cei care lucrează acolo, ca într-un interval de câteva săptămâni să apară astfel de decese.

Insist pe situația asta, muncă prost plătită sau zero, ca sclavii pe plantație. Nici Colegiul Medicilor nu reacționează, probabil de frică, mai ales că unor tineri le e teamă că îndrumătorul de la examenul de rezidențiat nu îi va recunoaște specialitatea… Nu este în regulă. Eu am propus niște modificări legislative în Parlament ca gărzile să fie plătite din primul an, să fie considerate vechime în muncă, să fie plătite la salariu normal, nu la jumătate, la salariul de acum, nu ăla vechi. Suntem singura categorie din România în care există trei tipuri de salarizare. Gărzile sunt plătite la nivelul de dinainte de 2017 și recunosc că am reușit, când eram în Camera Deputaților, să mărim salariile, pentru că erau foarte mulți care voiau să plece în străinătate, iar în pandemie, de exemplu, am fi rămas fără medici.

Nu știu dacă se va recunoaște sau se va ajunge la concluzia că aceste decese au fost cauzate de suprasolicitare, vă dați seama că e greu să se recunoască burnout-ul. Poate se va afla că nu au avut nimic, că nu e de la burnout și toate sunt bune și frumoase”, a adăugat medicul Tudor Ciuhodaru, pentru FANATIK.

Ce spune reprezentanta spitalului unde lucrau cei doi tineri

„Duminică, am fost apelați prin serviciul 112, a fost echipaj de Terapie Intensivă Mobilă SMURD, care a găsit tânărul coleg de 28 de ani cu semne de moarte deja instalată. Nu avea indicații de resuscitare. Cauzele morții vor fi stabilite de Medicina Legală și Poliție.

Ceea ce știm de la colegii de la Spitalul de Pneumoftiziologie este că urma o profilaxie cu medicație pentru tuberculostatice, pentru că fusese contact cu o persoană cu tuberculoză. Se afla în evidența acelui spital de la începutul anului. Dacă există o legătură de cauzalitate va stabili medicina legală și ancheta poliției”, a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului unde lucrau cei doi medici, Diana Cimpoeșu,