Tudor de la Fly Project, dezvăluiri din culisele Te cunosc de undeva!: „Îmi rod unghiile acasă, când mă văd la TV”. Ce planuri are de Paște

Tudor Ionescu de la Fly Project a pus pe pauză proiectele cu trupa pentru a se concetra și a se ocupa cât mai bine de rolul său de concurent la Te cunosc de undeva!

Se implică la filmări, este ascultător și muncește mult, iar acasă, sâmbăta seara, stă cu ochii la Antena 1 să se urmărească. Are emoții când se uită la prestația lui de pe scenă și își roade unghiile, după cum a dezvăluit, pentru FANATIK.

Ce face Tudor Ionescu, concurentul Te cunosc de undeva, de Paște?

Artistul spune că s-a implicat total la acest show și că își dorește o vacanță, să se odihnească. De Paște va sta acasă cu familia, iar imediat după, va pleca într-o călătorie de relaxare.

Am intrat în săptămâna Paștelui. Cum te pregătești pentru această sărbătoare?

Ana este cea care pregătește tot acasă, de fiecare sărbătoare. Face pască și ouă, împreună cu Ilinca. Dar anul ăsta plecăm imediat dupa Paște, într-o vacanță pe care o aștept de anu’ trecut. Reușim să fugim două săptămâni în vacanță, sper să reușesc să îmi încarc bateriile după Te cunosc de undeva! Pentru că mă așteaptă o altă perioadă extrem de încărcată.

Ești genul de persoană care face cadouri apropiaților de Sărbători?

Eu ca să nu greșesc, întreb. Nu fac de capul meu nimic în direcția asta, pentru că îmi doresc să fie ce trebuie, așa că pentru Ilinca discută Ana cu ea, iar noi doi ținem cont de dorințele fiecăruia.

Ții post? Sau ai alte obiceiuri pe care le respecți în această perioadă?

Nu am obiceiuri legate de Paște, poate numai culinare (râde – n.r.). Țin la friptura de miel și salata de boeuf.

“Nu lipsesc ouăle cu ceapă verde, drob, salata de boeuf, friptura de miel”

Cum arată masa de Paște, la voi în familie? Ce nu poate lipsi de acolo?

, drob, salata de boeuf, friptura de miel. Ne strângem toți la noi, mâncăm împreună și povestim.

Cum Observi lucruri de care nu-ți dai seama pe set?

Pe set, încerc să fiu concentrat să fac numărul cât mai bine, iar acasă îmi rod unghiile de fiecare dată când suntem la TV, pentru că îmi doresc să transmitem emoția pe care o simțim noi cu fiecare moment.

“Am învățat că pot să fac mai multe decât credeam, atunci când sunt pus în fața faptului împlinit”

Ce ai învățat despre tine din această experiență?

Este un proiect provocator. Nu mă așteptam să îmi placă atât de mult, pentru că am intrat cu cea mai mare frică, că nu voi reuși să țin pasul, am pus on hold programul Fly Project. Iată că am ajuns să mă bucur de fiecare moment în parte, să îmi dau seama că se termină și că o să îmi fie dor.

Am învățat că pot să fac mai multe decât credeam, atunci când sunt pus în fața faptului împlinit și, pentru asta, îi mulțumesc Emiliei (n.r – Emilia Vlad), producătorul emisiunii, care a văzut asta în mine.