Tudor, fratele lui Ionuț Chirilă, l-a împins pe Horia Brenciu la Vocea României: „Niciodată n-ai știut să împarți scena”

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Tudor Chirilă (52 de ani) a fost în centrul unui moment amuzant, după ce Horia Brenciu (54 de ani) a vrut să-i dedice pe scenă una dintre piesele sale preferate: „Oameni”. El l-a invitat pe pentru a interpreta piesa în duet. La un moment dat, fratele antrenorului de la CS Dinamo l-a îmbrâncit în glumă pe Brenciu, care s-a întors la scaunul său și nu a mai dorit să revină pe scenă.

Tudor Chirilă „l-a supărat” pe Horia Brenciu la Vocea României

Chiar dacă Ionuț Chirilă este antrenor la CS Dinamo și este cunoscut în lumea fotbalului, fratele său, Tudor Chirilă, este mult mai celebru, asta și datorită prestațiilor sale de jurat și antrenor de la emisiunea Vocea României. Ca în fiecare sfârșit de an, extrem de îndrăgita emisiune apare pe micile ecrane în casele românilor, iar la ultimul episod a avut loc un moment amuzant între Tudor și Horia Brenciu.

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Horia, care face echipă cu Theo Rose, a dorit să-i dedice piesa „Oameni” lui Tudor Chirilă, însă a vrut s-o cânte cu el în duet: „Aș vrea să vă dedic tuturor melodia preferată a lui Tudor: «Oameni»!”, a spus Horia Brenciu. „Chiar este melodia mea preferată. (…) Hai să te exorcizez, vino încoace!”, i-a replicat Tudor Chirilă. În timpul momentului, Tudor Chirilă l-a îmbrâncit în glumă pe Brenciu, care a coborât de pe scenă și a refuzat să continue momentul.

„Eu credeam că e un duet! Nu m-am supărat. Nici măcar nu știe să împartă un refren… Nu, nu știi tu să împarți scena, asta e partea a doua! Niciodată n-ai știut să împarți scena, asta e partea a treia!”, a glumit Horia Brenciu. Theo Rose și Smiley au încercat să-l convingă să revină, însă acesta a fost prompt în decizia sa!

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Tudor Chirilă este un mare fan al lui Dinamo și al fratelui său

După cum chiar Ionuț Chirilă a povestit, juratul și antrenorul de la Vocea României este un mare pasionat de fotbal și un adevărat fan al echipei Dinamo. De asemenea, el își susține și fratele, cu 8 ani mai mare, în tot ceea ce face și a încercat să fie alături de el cât de des a putut din momentul revenirii sale în antrenorat.