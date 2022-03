Georgeta Luchian Tudor s-a stins din viață pe 26 ianuarie 2021, după ce s-a infectat cu Sars Cov-2. De atunci, maestrul Tudor Gheorghe trece prim momente grele și spune că și-a găsit refugiul în muncă.

Tudor Gheorghe, în lacrimi. “Azi, îmi lipsește cel mai mult”

Tudor Gheorghe trăiește de mai bine de un an . Soția sa, Georgeta Luchian Tudor. Aceasta s-a stins din viață pe 26 ianuarie 2021 după ce s-a infectat cu coronavirus.

a fost actriță la Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova și avea 86 de ani.

În cadrul unei emisiuni, artistul a vorbit cu lacrimi în ochi despre cea care i-a fost alături mai bine de 50 de ani. De când s-a stins din viață soția sa, artistul și-a găsit refugiul în muncă.

“Odată ce mi-a luat-o pe doamna Geta nu mai are ce să-mi mai ia. Mi-am găsit puterea în muncă. M-a ușurat munca, nu e ușor să pierzi pe cineva lângă care ai trăit o viață, peste 50 de ani! Azi, cel mai mult îmi lipsește doamna Tudor. Îi spuneai doamna de cum o vedeai, avea o eleganță, un rafinament, o sensibilitate aparte!”, a mărturisit maestrul în

Acesta a povestit și o întâmplare amuzantă petrecută într-o vacanță.

“Toate vacanțele cu ea îmi lipsesc, erau unice. Plecam prin sindicat, cu bilete, așa era pe atunci. Am plecat într-un circuit prin țară și am uitat-o în gară. Eram cu gândurile mele, m-am urcat în alt tren. A trecut cu trenul și am văzut-o pe peron cu două valize lângă ea. Zic:’ Aoleo, asta e nevasta-mea!'”, a povestit Tudor Gheorghe în cadrul emisiunii.

Tudor Gheorghe a vorbit și despre fiul său, Adrian Tudor, dar și despre bucuria de a fi bunic.

“Fiul meu e un tip special, e introvertit, pisălog, are talentul amânării. Nepotul e o mare bucurie, un copil periculos, inteligent, frumos”, a mai spus artistul.