Tudor Gheorghe, internat de urgență în spital! Artistul se simte bine şi a transmis un mesaj video. Update

UPDATE Ora 12:20 Maestrul Tudod Gheorghe se simte bine şi a transmis un mesaj video pe pagina sa de facebook, comentând, cu umor, ştirile apărute cum că ar fi în stare gravă.

Artistul Tudor Gheorghe (80 de ani) a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași, în urma unui incident petrecut joi, 23 aprilie. Acesta ar fi căzut și s-ar lovit la cap în baia camerei de hotel în care era cazat, după ce i s-ar fi făcut rău. Starea sa de sănătate nu a fost comunicată oficial până în acest moment.

Tudor Gheorghe, transportat la spital. Artistul s-ar fi lovit la cap

Tudor Gheorghe este internat la spitalul din Iași după ce s-ar fi lovit la cap în baia camerei de hotel în care era cazat. Inspectoratul Județean de Poliție Iași a precizat că a fost sesizat printr-un apel la 112, de către un bărbat de 52 de ani, că un bărbat de 80 de ani, tatăl său, a căzut și s-a lovit la cap.

„La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical, constatând faptul că cele sesizate se confirmă, bărbatul de 80 de ani fiind transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri”, a precizat IPJ Iași. Conform , Tudor Gheorghe ar fi acuzat o stare de amețeală înainte de căzătura suferită.

Tudor Gheorghe a compus imnul Universității Craiova

Vestea neplăcută afectează și , Tudor Gheorghe fiind cunoscut ca un suporter al , club pentru care a și compus celebrul imn „O iubire alb-albastră”. „Aşa cum mulţi oameni au avut o pornire interioară de iubire faţă de Universitatea Craiova şi şi-o manifestau aruncându-şi căciulile în sus – ca într-un banc!, aşa mi-a venit şi mie într-o zi ideea cântecului pentru Ştiinţa.

Era prin anii ‘80, eram bucuros de reuşitele echipei şi am scris ceva special pentru ei. Nu cred că pe vremea aceea exista vreo echipă românească să aibă un imn, iar eu am gândit acel cântec ca o explozie de bucurie. Un cântec pentru Universitatea Craiova! Nu l-am gândit ca un imn, dar iată că el a fost preluat şi a devenit un imn”, afirma celebrul artist în 2009, pentru .

Cariera lui Tudor Gheorghe se întinde pe aproape 6 decenii, acesta numărându-se printre cei mai importanți artiști români. În 2002, președintele României de la acea vreme, Ion Iliescu, i-a conferit lui Tudor Gheorghe Ordinul național Steaua României în grad de Cavaler, „pentru crearea și transmiterea cu talent și dăruire a unor opere literare semnificative pentru civilizația românească și universală”.