Tudor Gheorghe, internat de urgență în spital! Artistul se simte bine şi a transmis un mesaj video. Update

Tudor Gheorghe a fost internat la Spitalul Județean din Iași. Celebrul artist s-ar fi lovit la cap în baia camerei de hotel unde era cazat. Acum, se simte bine şi a transmis un mesaj video
Bogdan Mariș
24.04.2026 | 11:23
Tudor Gheorghe internat de urgenta in spital Artistul se simte bine si a transmis un mesaj video Update
UPDATE Ora 12:20 Maestrul Tudod Gheorghe se simte bine şi a transmis un mesaj video pe pagina sa de facebook, comentând, cu umor, ştirile apărute cum că ar fi în stare gravă.

Artistul Tudor Gheorghe (80 de ani) a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași, în urma unui incident petrecut joi, 23 aprilie. Acesta ar fi căzut și s-ar lovit la cap în baia camerei de hotel în care era cazat, după ce i s-ar fi făcut rău. Starea sa de sănătate nu a fost comunicată oficial până în acest moment.

Tudor Gheorghe, transportat la spital. Artistul s-ar fi lovit la cap

Tudor Gheorghe este internat la spitalul din Iași după ce s-ar fi lovit la cap în baia camerei de hotel în care era cazat. Inspectoratul Județean de Poliție Iași a precizat că a fost sesizat printr-un apel la 112, de către un bărbat de 52 de ani, că un bărbat de 80 de ani, tatăl său, a căzut și s-a lovit la cap.

La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical, constatând faptul că cele sesizate se confirmă, bărbatul de 80 de ani fiind transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri”, a precizat IPJ Iași. Conform Digi24, Tudor Gheorghe ar fi acuzat o stare de amețeală înainte de căzătura suferită.

Tudor Gheorghe, internat în stare gravă în spital, după ce s-a lovit la...
Digi24.ro
Tudor Gheorghe, internat în stare gravă în spital, după ce s-a lovit la cap

Tudor Gheorghe a compus imnul Universității Craiova

Vestea neplăcută afectează și lumea fotbalului, Tudor Gheorghe fiind cunoscut ca un suporter al Universității Craiova, club pentru care a și compus celebrul imn „O iubire alb-albastră”. „Aşa cum mulţi oameni au avut o pornire interioară de iubire faţă de Universitatea Craiova şi şi-o manifestau aruncându-şi căciulile în sus – ca într-un banc!, aşa mi-a venit şi mie într-o zi ideea cântecului pentru Ştiinţa.

Fostul lider mondial a ajuns de nerecunoscut! S-a dus în munți și a...
Digisport.ro
Fostul lider mondial a ajuns de nerecunoscut! S-a dus în munți și a postat imagini uimitoare

Era prin anii ‘80, eram bucuros de reuşitele echipei şi am scris ceva special pentru ei. Nu cred că pe vremea aceea exista vreo echipă românească să aibă un imn, iar eu am gândit acel cântec ca o explozie de bucurie. Un cântec pentru Universitatea Craiova! Nu l-am gândit ca un imn, dar iată că el a fost preluat şi a devenit un imn”, afirma celebrul artist în 2009, pentru Gazeta de Sud.

Cariera lui Tudor Gheorghe se întinde pe aproape 6 decenii, acesta numărându-se printre cei mai importanți artiști români. În 2002, președintele României de la acea vreme, Ion Iliescu, i-a conferit lui Tudor Gheorghe Ordinul național Steaua României în grad de Cavaler, „pentru crearea și transmiterea cu talent și dăruire a unor opere literare semnificative pentru civilizația românească și universală”.

Cum se leagă afacerile familiei Iancu-Sălăjanu de numele lui Lucian Bode: pensiunea secretă...
Fanatik
Cum se leagă afacerile familiei Iancu-Sălăjanu de numele lui Lucian Bode: pensiunea secretă de la țară
Noi scumpiri în lanț! De la alimente la chirii, românii vor plăti mai...
Fanatik
Noi scumpiri în lanț! De la alimente la chirii, românii vor plăti mai mult dacă explodează euro pe fondul crizei politice: „Noi suntem ca pe Titanic în momentul de față”
Milioanele de euro pe care rușii refuză să le plătească unei companii de...
Fanatik
Milioanele de euro pe care rușii refuză să le plătească unei companii de stat din România. Banii, considerați pierduți
