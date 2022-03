Tudor Gheorghe, impresionat de un mesaj primit de la o persoană străină. Are legătură cu regretata sa soție

Cântărețul a primit un mesaj emoționant de la cineva necunoscut, la un an de când și-a condus pe ultimul drum soția, Georgeta Luchian. Actrița a încetat din viață pe 26 ianuarie 2021, fiind înmormântată la cimitirul Ungureni.

Tudor Gheorghe, mesaj emoționant de la cineva necunoscut. Ce i-a spus artistului

Tudor Gheorghe a povestit că a rămas impresionat de un mesaj primit de la o persoană străină. Acesta i-a transmis toate gândurile bune, dar mai ales să treacă peste durerea pricinuită de .

ADVERTISEMENT

„Am primit un mesaj dumnezeiesc la un moment dat, apropo de câți oameni, câți prieteni am, câți dușmani am… Și am primit un mesaj când s-a făcut un an de la moartea doamnei Tudor.

Am primit un mesaj extraordinar de la o persoană necunoscută, un om care spune: «Domnule Tudor Gheorghe, alinați-vă cât mai repede suferința, să ne-o puteți alina și pe a noastră». Câtă nevoie au oamenii să le spui o vorbă bună, să-i liniștești…”, a mărturisit Tudor Gheorghe în podcast-ul intitulat „Altceva cu Adrian Artene”, notează .

ADVERTISEMENT

Tudor Gheorghe: ”Era o actriță excelentă, și-a sacrificat cariera”

„Uite, vezi, ce înseamnă puterea de a trece… Ce te poate ajuta să ieși din lucrurile astea, din stările astea? Mereu te întrebi: Dom’le, după durerile astea, după ce treci, după ce te desparți de o ființă dragă, de care ai depins la un moment dat…

Pentru că – eu am recunoscut întotdeauna – fără Doamna Tudor, eu nu știu dacă aș fi devenit ce sunt! Ea a fost sprijinul meu cel mai adevărat, cel mai adevărat. Era o actriță excelentă, de altfel. Ea și-a sacrificat, într-un fel, cariera, punându-se în slujba liniștii mele.

ADVERTISEMENT

Ea a înțeles că, între doi artiști în casa aia, cel mare eram eu, n-a ținut niciodată să iasă în față. Totdeauna a fost de o delicatețe specială și eu tot timpul i-am spus Doamna Tudor, Doamna, și lumea… Era genul de femeie pe care când o vedeai nu puteai să îi spui decât Doamna, așa era construcția ei, așa era făcută”, a mai spus Tudor Gheorghe.

Maestrul este de neconsolat de când și-a pierdut și mereu își amintește cu ochii în lacrimi de cea care i-a fost alături și pe care a cunoscut-o în anii studenției. Căsătoria celor doi artiști avea să aibă loc în anul 1974.

ADVERTISEMENT

Regretata actriță și poetă, Georgeta Luchian, mărturisea în urmă cu ani buni că nu a fost niciodată geloasă, dovadă că și-a refuzat toți pretendenții pentru a-și uni destinul cu cel al artistului Tudor Gheorghe.