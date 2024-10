Tudor Ionescu de la Fly Project, aventuri în Kyrgyzstan: “Am încercat pentru prima dată”

Tudor Ionescu a mers până în Kyrgyzstan să lanseze cel mai recent hit Fly Project, piesa “One More Time”. Fly Project continuă să inoveze și să surprindă fanii din întreaga lume, din Times Square tocmai până în Asia.

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Tudor Ionescu de la Fly Project ne spune ce a încercat, pentru prima dată în viață, când ajuns în Kyrgyzstan. Aflăm totul despre cel mai nou hit Fly Project care este disponibil acum pe toate platformele de streaming și magazine digitale, începând cu data de 18 octombrie. Tudor ne spune și ce eforturi face, în fiecare iarnă pentru ca fetița lui, Ilinca, să vadă zăpadă adevărată.

Fly Project lansează “One more time”

Cu un videoclip filmat în exotica Dominicană, Fly Project lansează în toamna asta o piesă care să ne dea doza perfectă de optimism, dar și de nostalgie și emoție.” One More Time” îmbină motivația lucrurilor care te fac fericit, energia pozitivă, cu emoția momentelor în care te întorci unde îți este locul, unde simți că aparții. , oriunde te simți bine, în confort și în siguranță.

“Am venit de foarte multe ori în zona asta din Asia. Kyrgyzstanul este una dintre țările în care avem constant concerte, în care muzica Fly Project e ascultată și iubită și sunt recunoscător pentru asta. Am lansat “One More Time”, noua piesă Fly Project, de aici. Dar este disponibilă în toată lumea, de pe 18 octombrie, pe toate platformele de streaming și magazinele digitale” declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Tudor Ionescu de la Fly Project.

“Am încercat pentru prima dată”

“One More Time” îmbină elemente de dance și pop într-un sound care nu te lasă indiferent. Un sound menit să răsune în boxele de pretutindeni, de la petrecerile private până la cele mai mari festivaluri. Versurile piesei povestesc despre dorința de a trăi fiecare moment intens. De a repeta acele clipe fericite încă o dată, fie că este vorba sau alegi să fii.

“Am mâncat multe specialități aici, de-a lungul timpului. Am chiar un restaurant preferat în Bishkek și acum am încercat pentru prima dată carne de iac. Mâncarea aici este excepțională. Ne-am pregătit de frig brusc, de iarnă, pentru că temperatura anunțată era sub 4 grade. Ținând cont că am mers și la -56 de grade Celsius în Siberia nu mă sperie frigul. Am crescut la Brașov, cu ierni de poveste, cu zăpadă și frig care făcea zăpada să scârțâie sub pași” spune Tudor Ionescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

“A văzut iarnă adevărată doar în țara lui Moș Crăciun”

“Apropo de zăpadă adevărată, care să scârțâie sub pași și din care să faci oameni de zăpadă, am vrut să îi arătăm și Ilincăi cum este o iarnă adevărată. Am fost cu ea în Maramureș acum 2 ani, sperând că prindem ninsori și zăpadă din plin. Când am ajuns, era uscat. Am zis că sigur ninge, că tot anunțau la vreme. A nins fix o oră și apoi a început o ploaie care a distrus puțină zăpadă strânsă. De când s-a născut a văzut iarnă adevărată doar în țara lui Moș Crăciun, anul trecut am ajuns în Finlanda” declară, în exlcusivitate pentru FANATIK, Tudor Ionescu de la Fly Project.

Tudor Ionescu este sincer: “Mă simt fericit și norocos pentru fetele mele”

Primul clip de imagine al lui Tudor este filmat de către regizorul Alex Ceaușu în Republica Dominicană și reprezintă oglinda stărilor prin care trece un artist. Unul care u uită drumul spre casă sau spre concertele unde este așteptat și care îl poartă prin lume.

“One More Time este o piesă în care oricine se poate regăsi. Toți știm unde ne este bine, unde revenim mereu cu plăcere, unde ne așteaptă cineva. Toți știm ce ne motivează și ne dorim să repetăm momente fericite. Am noroc să mă simt fericit pe scenă, să mă simt ca acasă cu colegii mei în backstage. Apoi cu oamenii din echipa mea, cu care lucrez de mulți ani și care sunt a doua familie pentru mine. Petrecem mai mult timp împreună decât stăm acasă, cu familiile noastre.

Mă simt fericit și norocos pentru publicul meu, pentru toți oamenii care vin la concerte, care ascultă muzica mea. Pentru echipa mea și, evident, pentru fetele mele de acasă, care mă așteaptă de fiecare dată și sunt sprijinul meu constant” povestește Tudor.