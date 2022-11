Tudor Ionescu de la Fly Project face 43 de ani: “Primii bani i-am câștigat din presă”

Astăzi, 3 noiembrie, Tudor Ionescu de la Fly Project împlinește 43 de ani și ne dezvăluie cât de mult l-a ‘costat’ primul succes, cât de mult s-a maturizat și dezvăluie care este marele lui viciu.

Tudor Ionescu împlinește 43 de ani. Artistul a învățat să vorbească de la radio

Tudor Ionescu de la Fly Project ne dezvăluie, de ziua lui, într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK.RO, cum a fost bolnav două săptămâni după ce a filmat clipul piesei ’Raisa’, primul succes al trupei.

Cunoscutul cântăreț își aduce aminte de anii de liceu când era un introvertit și cum de la radio a învățat exagerat de multă muzică, dar să și vorbească si recunoaște ca parizerul este singurul lui viciu. Tudor Ionescu ne spune cine cedează primul atunci când apar conflicte în familie, cum a câștigat primii bani vânzând ziare si ce a învățat de la fiica lui, Ilinca.

“Tudor de acum 20 de ani muncea 7 zile pe săptămână”

La mulți ani, ai împlinit 43 de ani. Îți simți vârsta sau tot ca la 20 de ani ești?

– În capul meu, uneori, sunt chiar mai mic de 20 de ani. Nu cred că idealurile și scopurile au vreo legătură cu vârsta, ele doar își schimbă forma sau se completează.

Cum era Tudor de acum 20 de ani în comparație cu cel de acum? Ce ai pierdut, ce ai câștigat in anii ăștia?

– Tudor de acum 20 de ani muncea 7 zile pe săptămână, de la 4:30 dimineața până la 10 seara, la radio, și era la fel de determinat și plin de scopuri ca Tudor de astăzi.

Daca te-ai întâlni astăzi cu Tudor cel mic ce i-ai spune, ce sfaturi i-ai da?

– Nimic. Dacă m-aș putea întoarce în timp, nu i-aș spune nimic, doar m-aș observa și m-aș bucura de amintiri, dar nu i-aș spune absolut nimic, pentru că îl cunosc bine și s-ar lăsa pe tânjală.

Amintiri din copilărie: “Dacă toți copiii din lume ar avea măcar 10% din copilăria mea, probabil ar fi super fericiți”

Cum a fost copilăria ta? Iți mai aduci aminte două întâmplări memorabile?

-Copilăria mea a fost cea mai frumoasă copilărie pe care aș fi putut să o am. Dacă toți copiii din lume ar avea măcar 10% din copilăria mea, cu bune și cu rele, probabil ar fi super fericiți. Am avut cei mai faini bunici, prieteni și cel mai fain oraș în care aș fi putut să cresc, Aiud, deci nu am de ce să mă plâng. Am fost un copil cuminte, în general. Mergeam la furat de fructe, din grădinile vecinilor, sau plecam de dimineață până seara prin păduri și munți, iar părinții nu știau de noi. Dar toate le făceam cu toții și sunt chestii caracteristice copilăriei.

În clasa a 4-a, am chiulit prima dată de la școală, împreună cu prietenul, colegul și vecinul meu Sorin și ne-am dus la Mureș, două zile consecutive, să facem baie. Nu îmi aduc aminte ce s-a întâmplat după dar s-a lăsat clar cu pedeapsă.

Începutul carierei lui Tudor Ionescu: “De la radio am învățat să vorbesc”

Cum a fost perioada liceului? Erai lider sau mai timid?

-Depinde de situație. Eram mai mult introvertit pe vremea aia, nu timid, însă îmi urmăream scopul și eram focusat pe ce îmi doream eu cel mai mult, respectiv radio. Radioul a fost, este și va rămâne marea mea pasiune. Tot la radio am ascultat exagerat de multă muzică, tot la radio am învățat să vorbesc, și tot datorită radioului cred că am ajuns să fac muzică.

De ce muzica?

– Pentru că asta am simțit.

Raisa, primul succes: “Două săptămâni am fost bolnav”

Îți mai aduci aminte vreo întâmplare din 2005, de la filmările pentru clipul ‘Raisa’?

– Îmi aduc aminte esențialul, două săptămâni după am fost bolnav, am răcit extrem de tare pentru că am filmat într-o hală unde a fost extrem de frig.

Când ai câștigat primii bani din viața ta și pe ce i-ai cheluit?

– Primii bani i-am câștigat din presă (râde, n. red.). Vindeam ziare, în Piața Sfatului din Brașov, pe la 13-14 ani. Cred că am fost la film sau mi-am luat ceva de la patiserie, că nu erau prea mulți bani.

Tudor Ionescu, despre sacrificiile făcute: “Minusurile sunt toate momentele în care nu am fost acasă”

Acum, după atâția ani de carieră, care sunt minusurile și plusurile?

– Mi-am dat seama că cu cât știi mai mult, cu atât vezi lucrurile diferit. Minusurile sunt toate momentele în care nu am fost acasă, împreună cu familia, iar toate plusurile sunt amintirile pe care le-am adunat și le adun din toată lumea, cu cealaltă familie a mea, din turnee, adică colegii mei.

Îți mai aduci aminte de vreo întâmplare de pe scenă, pe care nu ai uitat-o niciodată?

– Da, la un concert în nordul Franței, când am căzut de pe scenă de 3 ori pe același om. Motivul: luministul, care a uitat de 3 ori să aprindă lumina. Probabil era cuprins de emoție.

Te-au iubit mult femeile?

– Și eu pe ele.

Care este secretul unei relatii longevive, asa cum ai tu cu Anamaria?

– Nu știu, nu îmi dau seama, dar probabil sinceritatea noastră a fost întotdeauna un atu.

Cum reusiti, tu si Anamaria, sa aplanati conflictele din familie? Cine cedeaza primul?

– Prin comunicare. Ana de obicei cedează prima, dar asta nu se întâmplă de fiecare dată. Uneori ne certăm până ne plictisim, ce să-i faci, nu avem o relație ca-n filme, ci una cât se poate de reală. Plus că nici nu cred în relațiile în care totul e lapte și miere.

Cum este tatăl Tudor Ionescu, mai permisiv, mai sever uneori?

– Depinde foarte mult de situație, nu există “nu ai voie”, exista “ai voie orice, dar cu o singură condiție. Îmi spui înainte, ca să îți spun ce ți s-ar putea întâmpla, apoi tu alegi”.

Ce ai învățat de la Ilinca?

– am învățat să fiu mai răbdător.

Cel mai greu moment: “Trebuie să te mobilizezi și să continui“

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

– Nu știu dacă aș putea să definesc acum cel mai greu moment din viața mea, pentru că viața mea e în desfășurare și nu știu care va fi cu adevărat cel mai greu. Se întâmplă atâtea lucruri în jurul nostru încât îmi e greu să mă duc cu gândul la adevăratele tragedii. Cert este că indiferent ce simți și cât este de greu, totul trece într-o formă sau alta, trebuie să te mobilizezi și să continui.

Daca ar fi s-o iei de la început, există vreo greșeală pe care nu ai mai repeta-o?

– Dacă ar fi să o iau de la început, aș vrea să mă bucur de fiecare moment așa cum o fac de când mă știu.

Ai slăbit foarte mult. Ai, totuși, vreun viciu alimentar la care nu poți renunța?

– Am, parizerul.

Există vreun vis pe care nu l-ai îndeplinit încă?

– Eu nu visez, îmi stabilesc scopuri și le îndeplinesc pe rând.

Ce planuri și proiecte ai în viitorul apropiat?

– , urmează să filmez clip, am sesiuni cu autori și producători din țară și din străinătate, concerte și pregătim turneul pentru 2023. Țin la curent oamenii interesați de Fly Project pe toate paginile de social media, Instagram, Facebook, mai nou TikTok, iar muzica Fly Project este pe pagina de YouTube și pe toate platformele de streaming. Vă aștept acolo.