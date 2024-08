Tudor Ionescu de la Fly Project s-a întors din Spania și face dezvăluiri în exclusivitate: “I-am testat nervii”

Tudor Ionescu de la Fly Project a avut parte de multă adrenalină în vacanța petrecută alături de familie în Marbella, Spania. A înotat în larg alături de fiica lui, Ilinca și i-a dat bătăi de cap Anei, soția lui.

Tudor Ionescu a adus carnavalul pe Calea Victoriei

Întors în țară, Tudor Ionescu de la Fly Project a adus carnavalul de la Rio direct pe Calea Victoriei. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, simpaticul artist ne spune cum a încins atmosfera pe Calea Victoriei alături de dansatoarele sale. Piesa Puerto Rico a răsunat pe strada devenită, în timpul weekend-ului, pietonală, iar Tudor a împărțit oamenilor înghețată ca să-i mai răcorească.

“I-am testat nervii Anei”

Tudor Ionescu de la Fly Project a reușit să petreacă câteva zile de vacanță alături de soția și de fiica lui. Tudor, Ana și Ilinca au plecat în Spania, la Marbella, unde nu au ratat nicio distracție, uneori spre disperarea Anei.

“ și sunt fericit că este așa. Greu pot face o pauză de câteva zile să pot ajunge și eu alături de Ana și Ilinca într-o scurtă vacanță, așa că în vara asta am ales Spania, Costa del Sol, Marbella.

Ne-a plăcut, vremea perfecta. Cald, dar suportabil, fix cât trebuie. Am stat, ne-am odihnit, ne-am plimbat, am mers într-una dintre seri la un spectacol de flamenco, tradițional în Adalusia. În plus, i-am testat nervii Anei (râde, n. red.)”, ne spune, în exclusivitate pentru FANATIK, Tudor Ionescu.

Tudor Ionescu recunoaște: “Mai aveam nevoie de niște zile”

Ilinca, fiica în vârstă de 7 ani a cuplului Tudor și Ana, s-a distrat la maxim. Împreună cu tatăl ei a reușit să facă sporturi nautice și să-și împlinească toate visele unei vacanțe la malul marii Mediterane.

“Am făcut tot ce n-a vrut Ana să fac cu Ilinca, am înotat mai în larg, ne-am dat cu jet sky-ul și am lăsat-o să conducă ea, evident susținută de mine. Nu am avut timp să ne dăm cu parașuta trasă de barcă, că ne-am fi dat. Mai aveam nevoie de niște zile, dar trebuia să revin la concerte” povestește Tudor Ionescu de la Fly Project, în exclusivitate pentru FANATIK.

Fly Project a adus carnavalul pe Calea Victoriei

De curând, cu piesa “Puerto Rico” și un grup de dansatoare fierbinți. Bucureștiul a fost luat cu asalt de un grup de dansatoare sexy, în costume de carnaval, sumare și extrem de colorate. Cele 10 dansatoare erau îmbrăcate exact ca la Carnaval de Ponce, eveniment care se desfășoară anual în statul insular. Fetele au dansat pe cea mai nouă piesă lansată de Fly Project, Puerto Rico, care deja a intrat în difuzare în țară și în afara ei, urcând rapid în topurile de specialitate.

“În weekend a fost foarte tare, eu am dus atmosfera de party în Polonia, iar fetele au adus muzica Fly Project, carnavalul și voia bună într-o zonă foarte circulată a capitalei. Acolo se strâng în fiecare weekend atât bucureștenii cât și foarte mulți străini și români din alte zone ale țării. Mă bucur că au adus bucurie trecătorilor” spune Tudor Ionescu de la Fly Project, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Fly Project a facut show în capitală

Pentru că Fly Project este invitatul special al celor mai exclusiviste petreceri din toată lumea, piesa Puerto Rico a venit la timp pentru a da tonul distracției toată vara. Tudor Ionescu a împărțit chiar și înghețată pe Calea Victoriei. Pentru a-i răcori pe oameni la temperaturile ridicate, artistul a pregătit pentru trecători o înghețată cu arome exotice, de cocos și mango, ce a purtat chiar numele “Puerto Rico”.

“Străini sau bucureșteni, lumea s-a oprit să admire apariția inedită, iar cei mai îndrăzneți au făcut poze cu dansatoarele Fly Project sau li s-au alăturat în mișcările de dans. Au ignorat total audiența amuzată de curajul lor. Superbele domnișoare au animat orașul iar piesa Puerto Rico s-a auzit pe străzile Bucureștiului, transformând seara de weekend într-una de neuitat”, ne spune Tudor Ionescu.