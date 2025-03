Tudor Ionescu de la Te cunosc de undeva ar interzice Eurovisionul, după ce a fost refuzat: „N-am fi niște dobitoci?”

Tudor Ionescu (Fly Project), concurent la Te cunosc de undeva ne-a dezvăluit cum trăiește experiența de la filmările de la Antena 1, de ce e secretos chiar și în fața soției sale, dar și cum se înțelege cu partenera de concurs, Ioana State.

Tudor Ionescu de la Te cunosc de undeva, destăinuiri tari

ne-a mai spus, printre altele, cine crede că e ”polițistul rău” de la masa juraților, dar și de ce ar interzice . Interpretul a avut o experiență cu show-ul, când trăia Anca Parghel, și de atunci nici nu vrea să mai audă de el.

Mi-a zis soția ta, Anamaria, că ești cam secretos, nu prea împărtășești acasă cum vor fi momentele tale de la Te cunosc de undeva. De unde secretomania asta? Ești superstițios?

Tudor Ionescu: Știi de unde? Am devenit secretos. Nu eram așa. Acum 10-15 ani nu eram așa secretos. Chestiile pe care le fac sau ar putea urma să mi se întâmple nu le-am ascuns, în schimb, m-am autosecretizat în timp. Mi-am dat seama că de cele mai multe ori când mă bucuram pentru un lucru nu se mai întâmplau. Atunci nu mai zic la nimeni. Să mă lase să-mi fac treaba cum cred eu că atunci vine și minunea. Ăsta e motivul pentru care secretizez. Soția mea știe la ce piese repet, dar nu mă dau în stambă.

Tudor și Ioana State nu s-au înțeles de minune de la început. Cine e cel mai strict jurat

Cu Ioana cum te înțelegi? A fost chimie de la început?

N-a fost chimie de la început, dar deja ne știm de ceva timp. Mi-am dat seama că atunci când nu e chimie de la început e mai mișto, că am reușit să ne descoperim mai bine. Facem schimb de informații și chestia asta ne-a apropiat.

Ce admiri cel mai mult la partenera ta din concurs?

La Ioana admir bunătatea. Apoi e profesionistă maxim când e vorba de muncă. Plus că e super șarmantă, e foarte funny. Eu am mai văzut-o cântând la niște chermeze. Pentru mine nu a fost o surpriză că ea cântă. Până la urmă știi care e chestia, muzica e un liant în emisiunea asta, dar aici nu e vorba doar despre muzică. E vorba despre personaje, despre a ne distra. Toată lumea, când intri în orice platou de televiziune, îți zice să te distrezi. Eu nu am înțeles asta de la început.

Care e juratul care îți dă fiori sau să zicem că îți impune un pic mai mult respect?

Sunt câțiva jurați știuți că sunt super-stricți. , de exemplu. Dar aici depinde de fiecare. E ca și cum ai avea un amic la muncă despre care alții spun lucruri rele, dar tu te înțelegi cu el. Fiecare privește lucrurile din optica lui. Nu am vreun jurat de care să îmi fie teamă, dar, da, Ozana e ceva mai strictă.

Ionescu ar interzice Eurovisionul. Ce experiență neplăcută a avut acum câțiva ani

Te-ai gândit vreodată să participi la Eurovision? Nu de alta, dar Fly Project a devenit un brand care a ajuns și prin cluburile din afară

O dată m-am gândit să particip la Eurovision la ideea Ancăi Parghel. Făcusem piesa aia cu Brazil și a zis să mergem la Eurovision. Ne-am dus și cei care alegeau piesele atunci au zis că nu are ce căuta la Eurovision. Am zis ok, mă scuzați că v-am deranjat.

Muzica nu e nimic altceva în afară de emoție. Pozitivă, negativă… Emoția n-o poți pune în concurs. Nu poți concura cu emoția. Mie s-ar putea să îmi placă o piesă și ție alta. Niciunul dintre noi nu e mai prost. Plus că Eurovisionul e mai mult despre show. Eu l-aș interzice. Muzica nu poate concura, interpretările pot concura. Sunt 8 miliarde de oameni pe Pământ. Cum ar fi să ne placă aceeași muzică? N-am fi niște dobitoci? Ar fi trist.