Tudor Ionescu de la Fly Project, adevărul despre slăbit. Cum a ajuns să elimine 44 de kilograme

Solistul a spus adevărul despre kilogramele pe care a reușit să le dea jos în ultima perioadă. Vedeta a ajuns să slăbească 44 de kilograme în 4 ani.

Ce l-a motivat pe ? Ei bine, este vorba de imaginea pe care o vedea în oglindă. Programul încărcat și haotic în același timp l-au făcut să devină obez și nu i-a mai plăcut asta.

Așa a ajuns Tudor Ionescu să fie motivat și să nu mai alerge după magazinele în care găsea cu greu haine pe măsura lui.

ADVERTISEMENT

Tudor Ionescu de la Fly Project, motivat să slăbească. Ce l-a determinat pe artist

În urmă cu 4 ani Tudor Ionescu cântărea 104 kilograme și avea mai multe probleme de sănătate. Respira foarte greu și obosea repede, lucru care l-a făcut să ia măsuri.

„Mă uitam în fiecare zi în oglindă, greșeam tot ce făceam, aveam un program haotic. Într-o zi am zis că nu mai vreau să fiu obez.

ADVERTISEMENT

N-am găsit în viața mea un magazin din care să mă pot îmbrăca normal. Am ajuns la 60 de kilograme în 4 ani”, a spus solistul în emisiunea .

Nu a avut o dietă anume, dar recunoaște că a ținut cont foarte mult de . În ultima perioadă a ajuns să mănânce numai o dată pe zi, după ce pleacă de la studio.

ADVERTISEMENT

Tudor Ionescu de la Fly Project a punctat faptul că nu a recurs la operația de tăiere a stomacului, dar și-a resetat creierul. În felul acesta l-a „păcălit”.

La ce alimente a renunțat complet Tudor Ionescu de la Fly Project

Vedeta în vârstă de 42 de ani și-a propus să slăbească cel mai mult pentru sănătatea sa, precizând că de un an nu mai consumă deloc carne.

ADVERTISEMENT

„Am început de patru ani acest proces de slăbire, dar la un moment dat stagnam. Acum nu îmi e poftă de mâncare, nu mai mănânc nici carne de un an de zile, dar mănânc orice altceva.

Am încercat o săptămână fără carne, mi-a priit, apoi am încercat un an. Dacă toată viața am mâncat carne… Sunt un pofticios. Am mâncat pită cu unsoare de curând”, a spus Tudor Ionescu în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, notează .