Tudor Samuilă și Gigi Becali, contre dure în direct după FC Argeș – FCSB 1-0: „Să îi recunoașteți meritele lui Andone” / „Da, trebuie neapărat să-l luăm”

FCSB a suferit prima înfrângere a anului, fiind învinsă cu 1-0 de FC Argeș. Golul victoriei pentru piteșteni a fost marcat de Ianis Pârvu în minutul 28. La scurt timp după fluierul final, Gigi Becali a avut un schimb de replici dur cu Tudor Samuilă.

Gigi Becali și Tudor Samuilă, contre dure în direct după FC Argeș – FCSB 1-0

La scurt timp după fluierul final din FC Argeș – FCSB 1-0, Tudor Samuilă l-a avut în direct pe Gigi Becali, la emisiunea „Fotbal Show” de pe . Moderatorul l-a întrebat pe omul de afaceri ce părere are despre rezultatele obținute de Bogdan Andone, iar atunci patronul roș-albaștrilor a răbufnit.

Mai exact, Gigi Becali a explicat că nu îl interesează în momentul de față de rezultatele pe care le-a obținut Bogdan Andone la FC Argeș, focusul său principal fiind FCSB și meciurile pe care le are în față.

Tudor Samuilă: „Vă așteptați totuși ca fostul antrenor de la FCSB, Bogdan Andone, să facă o treabă atât de bună la Pitești? Totuși a câștigat ambele meciuri împotriva FCSB-ului”.

Gigi Becali: „Mă interesează pe mine de Bogdan Andone? Eu intru, vorbesc cu tine de toate și acum mă întrebi de Bogdan Andone”.

Tudor Samuilă: „Vă interesează, mă gândesc că FC Argeș e o echipă pe care doriți să o băgați sub dumneavoastră în clasament, pentru a ajunge în play-off”.

Gigi Becali: „(n.r. – Ironic) Bogdan Andone face o treabă extraordinară la Pitești. A venit, a adus echipa în prima ligă și e posibil să ducă echipa pe podium. E un antrenor extraordinar Bogdan Andone. Vai, nu mă așteptam la așa ceva, dar oricum era un antrenor foarte talentat. Mă întrebați pe mine de Bogdan Andone? Nu mai pot eu de Bogdan Andone!”.

Tudor Samuilă: „Are 6 puncte peste dumneavoastră, domnule Becali”.

Gigi Becali: „Care e problema mea că are 6 puncte peste mine? Mă interesează de echipa mea, nu de Bogdan Andone”.

Ce spune Gigi Becali despre trecutul lui Bogdan Andone la FCSB

Întrebat despre meritele lui Bogdan Andone, și că a dominat autoritar. În spirit de glumă, , asta în contextul meciurilor europene ce au rămas de disputat.

Tudor Samuilă: „Nu aveți totuși un strop de admirație pentru un om care a lucrat pentru dumneavoastră și care acum face o treabă bună?”.

Gigi Becali: „Nu mă interesează de el! Asta să mă intereseze pe mine, dacă am o admirație pentru Bogdan Andone. Ce să fac cu Bogdan Andone?”.

Tudor Samuilă: „E frumos, în general, ca atunci când te învinge cineva să fii fair-play față de el, să îi recunoști meritele”.

Gigi Becali: „Nu vreau să recunosc niciun merit! Nu mai pot eu de Bogdan Andone sau de FC Argeș. Ce, crezi că o să rămână FC Argeș în play-off? Nu o să rămână! Au dat un gol la mișto și gata, ce atâta Bogdan Andone? Am avut 70% posesie, nu am zis nimic de echipă. (n.r. – Pe Cisotti de ce l-ați schimbat?) Am văzut că Bogdan Andone e prea talentat și are o tactică genială în partea dreaptă a lui Cisotti”.

Tudor Samuilă: „Înțeleg că sunteți supărat și că nu voiați să vă întreb de Bogdan Andone”.

Gigi Becali: „Trebuie să câștig eu la Zagreb, nu mă interesează de FC Argeș, oricum o să o scoatem din play-off. (n.r. – ironic) Acum e excepțional, ce faze a făcut Bogdan Andone, nu am văzut așa antrenor… Trebuie neapărat să îl luăm! Am ajuns acum să caracterizez antrenori? Ce, Bogdan Andone e mare antrenor? Ce, nu l-am avut?”.

Cum arată clasamentul după FC Argeș – FCSB 1-0

Ca urmare a acestui rezultat, FCSB se menține pe poziția a 9-a în SuperLiga, având 31 de puncte. De cealaltă parte, FC Argeș își mărește avansul față de urmăritoare și urcă la 37 de puncte după primele 22 de etape.