Tudor Șișu, devenit tată a doi copii, regretă că nu s-a implicat în creșterea lor: ”Nu am petrecut timpul necesar”

Povestea de viață a lui Tudor Șișu nu este deloc una obișnuită. Artistul, cunoscut pentru patimile sale ”interzise”,

Rapperul a căzut pradă substanțelor interzise și astfel o lungă perioadă de vreme a trăit o viață în rebeliune. Asta până când a devenit tată și prioritățile i s-au

Artistul este tată a doi copii

Faptul că este tată a doi copii, făcuți cu două femei diferite, l-a făcu pe Tudor Șișu să conștientizeze că, de fapt, în viață are și obligații și responsabilități față de cei pe care i-a adus pe lume cu femeiele pe care cândva le-a iubit.

Privind însă în urmă, la anii petrecuți în închisoare, departe de cei doi copii, artistul spune că și-ar fi dorit să fi fost mult mai implicat în creșterea și educația lor.

Dar pentru că timpul nu mai poate fi dat înapoi, acum, conștient fiind că poate totuși să facă parte din viața copiilor săi, Tudor Șișu spune că întâlnirile cu ei îl fac să fie mai responsabil, mai matur și mai conștient de ce trebuie să realizeze în viață.

”Atunci când mă văd cu copilul meu sunt responsabil față de el”

Cu toate acestea, artistul recunoaște că față de cei doi copii este tată doar în acte, căci, în rest, nu-și poate atribui nimic din buna lor creștere, ambii fiind acum în grija mamelor lor.

Chiar în urmă cu nouă ani, ultima soție a cântărețului, Cătălina, a cerut un ordin de restricție pentru că Sișu ar fi fost violent.

„Din păcate, relațiile pe care le-am avut cu femeile nu au continuat, iar copiii au rămas la ele, deci e mai complicat. Sunt tată din punct de vedere biologic! Atunci când mă văd cu copilul meu sunt responsabil față de el, dar faptul că nu am petrecut timpul necesar, pe care chiar mi l-aș fi dorit, situația a fost de așa natură și a trebuit să o accept. Încă nu sunt în punctul în care să am regrete, dar e clar că nu am participat (n.r.- la creșterea lor)”, a spus Sișu la Happy Fish TV, conform .

Tudor Șișu a stat 6 ani închis

Tudor Șișu a stat după gratii aproape șase ani, lucru despre care spune el că nu este mândru, însă vorbește despre acea perioadă ca fiind una care l-a transformat din toate punctele de vedere.

Muzica, menționează el, este cea care l-a salvat și cea care, după ieșirea din închisoare, l-a ajutat să se adapteze realității, căreia i-a făcut față cu greu.

„Subiectul ăsta cu pușcăria nu este sensibil, dar nici nu e vreo realizare, știi ce zic? Am stat închis, în total, aproape 6 ani. Este o chestie de rutină, e ca și cum ai sta în casă.

Am învățat să mă disciplinez, să știu cum să mă organizez ca să supraviețuiesc oricărei încercări, deși atunci nu le percepeam ca încercări.

Muzica m-a salvat de la mai multă închisoare pentru că era o chestie concretă, probabil că eram cu gândul la chestiunile alea. Pasiunea în general te salvează. Când am ieșit, mi-a luat vreo patru săptămâni să mă reconectez, să încep să simt sensul lucrurilor”, a declarat Tudor Sișu într-o emisiune TV, scrie