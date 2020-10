Tudorache susţine că la BES1 a fost găsit un sac cu voturi: “E jaf la drumul mare”

Dan Tudorache susține că a fost un jaf ”la drumul mare” în timpul alegerilor locale din 2020.

Acesta a precizat că la sediul Biroului Electoral al Sectorului 1 a fost găsit, într-o cameră, un sac de rechizite şi voturi ştampilate pe PSD şi ALDE, conform România TV.

Candidatul PSD l-a Sectorul 1 spune că acest sac a fost găsit de o femeie de serviciu. ”De-aia nu vor să renumere, pentru că e jaf ce e acolo”, a declarat Dan Tudorache pentru sursa menționată.

Dan Tudorache: A fost jaf la drumul mare

Fostul primar din Sectorul 1 al Capitalei a precizat că poliţia a fost anunţată prin intermediul numărului de urgenţă 112. Se aşteaptă sosirea agenţilor la faţa locului şi demararea unei anchete.

“M-a sunat reprezentantul PSD, mi-a comunicat ca a sunat la 112 si se asteapta politia. Ma lasa fara cuvinte tot ce se intampla acolo. Nu a pus nimeni mana pe ele, ca sa nu se spuna ca au fost puse acolo. Sper sa fie si camere de filmat acolo.

Banuiesc ca vom vedea imagini cu politia ridicand aceste voturi. Conform procesului verbal sunt la 1003 sau 1004, dar daca s-a gasit un sac, va dati seama ca e vorba de sute de saci. De-aia nu vor sa renumere, pentru ca e jaf ce e acolo, jaf la drumul mare!”, a declarat Dan Tudorache.

Rezultatele oficiale au arătat o diferență de doar 1.004 voturi între Clotilde Armand și Dan Tudorache. Candidatul susţinut de PNL şi Alianţa USR PLUS a câştigat cu 40,94% dintre voturi, în timp ce opțiunea PSD-ului a contabilizat 39,81% din voturi.

Daniel Tudorache a declarat duminică că aşteaptă ca Biroul Electoral Central să ia în discuţie contestaţia sa privind imaginile controversate apărute în spaţiul public

„Am depus la BEC o contestaţie. Nu s-a discutat acea contestaţie, Nu-mi dau seama cum poate să anunţe un câştigător fără să ia în calcul acele imagini şi să le discute. Aşteptăm. Eu aştept decizia BEC. Dacă aşa consideră, că e normal să vadă întreaga ţară acele imagini şi să nu le pună în discuţie, atunci înseamnă că ne merităm soarta. (…) Am înţeles că mâine (va lua BEC în discuţie contestaţia – n.r.). Am vorbit cu reprezentantul PSD şi am întrebat, de câteva zile tot întreb, când ia în discuţie acele imagini. Până acum nu s-a luat în discuţie. Am înţeles că mâine, aşteptăm şedinţa de mâine de la BEC să ia în discuţie acele imagini”, a spus Dan Tudorache la Antena 3.

