Tudorel Stoica, amintiri din perioada de aur a Stelei: ”Trei ani am dominat fotbalul european”

Foștii câștigători ai Cupei Campionilor Europeni retrăiesc cu emoție perioada în care Steaua devenise o forță în fotbalul continental. Nicio altă echipă din România nu a reușit să se apropie de performanțele pe care roș-albaștrii le-au obținut în a doua jumătate a anilor ’80.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La 35 de ani distanță de la cel mai răsunător succes al unei echipe de fotbal din România, câștigarea Cupei Campionilor Europeni, căpitanul de atunci al Stelei, Tudorel Stoica, a vizitat noul stadion al echipei din Ghencea.

Tudorel Stoica: ”Dacă exista VAR pe vremea noastră câștigam și Cupa Intercontinentală”

La jumătatea anilor ’80, Steaua era o forță în România, conjunctural, datorită autorităților vremii care controlau cluburile departamentale. Confirmarea valorii avea să vină la finalul ediției 1985/1986 a Cupei Campionilor Europeni pe care roș-albaștrii o cucereau, netezind calea altor rezultate impresionante.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Am avut şansa şi norocul să facem o echipă foarte bună, să avem un joc frumos şi să dominăm, dacă pot să spun aşa, timp de trei ani fotbalul european, din ’86 în ’89. Pentru că noi am câştigat Cupa Campionilor în ’86, în ’88 am jucat o semifinală şi în ’89 am jucat încă o finală.

Iar în ’87 am câştigat Supercupa Europei, care e un trofeu foarte important şi mai puţin băgat în seamă, din păcate. Dacă exista VAR şi pe vremea noastră, câştigam şi Cupa Intercontinentală pentru că am dat un gol valabil, dar arbitrul a greşit”, a rememorat Tudorel Stoica, pentru Steaua TV.

ADVERTISEMENT

Tudorel Stoica nu are resentimente pentru ”galbenul” din semifinala cu Anderlecht

Fostul mijlocaș al Stelei a fost marele absent din finala de la Sevilla. În returul cu Anderlecht Bruxelles a primit cartonaș galben și a fost suspendat pentru marele meci de pe Ramón Sánchez Pizjuán.

”Poate că dacă nu luam eu galben şi jucam finala, nu se câştiga. Important este că această cupă a fost câştigată de echipa Steaua. Am jucat cu o echipă din Spania, cu Barcelona, am jucat în Spania, iar echipa noastră a fost formată doar din jucători români.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Asta e marea performanţă, ne-am bătut cu cele mai mari puteri din Europa. Eram o familie atunci, eram prieteni toţi. Aveam un joc extraordinar, care este practicat acum de echipele mari”, a mai spus Stoica.

Tudorel Stoica a jucat pentru Steaua 369 de meciuri, în Divizia A, și a câștigat 12 trofee interne (7 titluri și 5 Cupe). La nivel internațional a câștigat Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei.

ADVERTISEMENT