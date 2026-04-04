Tudorel Stoica, mesaj direct pentru ministrul Radu Miruță. De ce nu vrea negocieri între CSA Steaua și FCSB: „Să mă asociez cu unul care face rău?”

Scenariul unei posibile noi asocieri dintre Steaua și Gigi Becali (67 de ani) l-a făcut să răbufnească pe Tudorel Stoica (71 de ani), fotbalistul de legendă din generația Sevilla 1986. Despre această variantă a început să se vorbească în spațiul public cu începere din cursul zilei de joi, 2 aprilie. Atunci, Radu Miruță (40 de ani), ministrul Apărării Naționale, a susținut o amplă conferință de presă și a vorbit pe larg despre situația de la clubul din Ghencea.

Tudorel Stoica, reacție vehementă după anunțul făcut de Gigi Becali

Cu această ocazie, printre altele, el a transmis că își dorește să se implice personal ca echipa antrenată în continuare de Daniel Oprița să obțină în cele din urmă dreptul de a promova în SuperLiga. În acest sens a menționat mai multe soluții, inclusiv asocierea cu o entitate privată. Întrebat dacă exclude total în acest sens varianta constituită de Gigi Becali, Miruță a dat un răspuns destul de evaziv, dar nu a exclus total acest scenariu.

De aici au început speculațiile. La scurt timp, finanțatorul de la FCSB a reacționat și a anunțat că ar lua în calcul o posibilă fuziune între cele două entități, cu scopul de a primi din nou dreptul de a folosi marca Steaua București la echipa sa. Astfel, omul de afaceri a punctat că, într-un astfel de scenariu,

De ce nu vrea Tudorel Stoica să audă de o posibilă asociere între Steaua și Gigi Becali

Ulterior, Iar acum a venit rândul altui fost mare fotbalist din generația Steaua 1986 să facăă același lucru. Tudorel Stoica este de părere că nu are cum să se pună problema de așa ceva câtă vreme cei de la FCSB au demonstrat, în viziunea sa, în tot acest timp că sunt de rea credință în raport cu CSA Steaua.

„Dacă ministrul își dorește, vă dați seama că suntem optimiști cu toții. M-aș bucura să se întâmple, după atâția ani ar fi cazul. Suntem optimiști, dar nu încrezători ca se poate rezolva 100%, dar speranțe sunt dacă își dorește domnul ministru. În primul rând, nu știu dacă va promova, important este să aibă drept de promovare. Promovarea se va câștiga în teren și va fi bine să aibă drept de promovare. Sper să reușească să promoveze, asta e cel mai important.

(n.r. Dacă și-ar dori asocierea dintre Steaua și FCSB) Poftim? Nu are nicio legătură Steaua cu FSCB. FCSB e FCSB și Steaua e Steaua. Din punctul meu de vedere nu își are rostul această discuție. FCSB e o altă echipă care joacă în Liga 1, Steaua e echipa cu echipa cu cele mai mari rezultate. E bine ca performanța să rămână la clubul Steaua, să nu fie împărțită cu FCSB, care a făcut numai probleme. Și-au dorit să facă numai probleme… Să mă asociez cu unul care face rău?”, a spus Tudorel Stoica, potrivit