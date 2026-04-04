Tudorel Stoica, mesaj direct pentru ministrul Radu Miruță. De ce nu vrea negocieri între CSA Steaua și FCSB: „Să mă asociez cu unul care face rău?”

Tudorel Stoica nici nu vrea să audă de o posibilă nouă asociere între Steaua și Gigi Becali: „Poftim? Nu are nicio legătură!”
Gabriel-Alexandru Ioniță
04.04.2026 | 06:15
Tudorel Stoica, reacție fermă la adresa lui Gigi Becali. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
Scenariul unei posibile noi asocieri dintre Steaua și Gigi Becali (67 de ani) l-a făcut să răbufnească pe Tudorel Stoica (71 de ani), fotbalistul de legendă din generația Sevilla 1986. Despre această variantă a început să se vorbească în spațiul public cu începere din cursul zilei de joi, 2 aprilie. Atunci, Radu Miruță (40 de ani), ministrul Apărării Naționale, a susținut o amplă conferință de presă și a vorbit pe larg despre situația de la clubul din Ghencea.

Tudorel Stoica, reacție vehementă după anunțul făcut de Gigi Becali

Cu această ocazie, printre altele, el a transmis că își dorește să se implice personal ca echipa antrenată în continuare de Daniel Oprița să obțină în cele din urmă dreptul de a promova în SuperLiga. În acest sens a menționat mai multe soluții, inclusiv asocierea cu o entitate privată. Întrebat dacă exclude total în acest sens varianta constituită de Gigi Becali, Miruță a dat un răspuns destul de evaziv, dar nu a exclus total acest scenariu.

De aici au început speculațiile. La scurt timp, finanțatorul de la FCSB a reacționat și a anunțat că ar lua în calcul o posibilă fuziune între cele două entități, cu scopul de a primi din nou dreptul de a folosi marca Steaua București la echipa sa. Astfel, omul de afaceri a punctat că, într-un astfel de scenariu, ar dori ca formația din Liga 2 să devină din acel moment „satelitul„ echipei sale din SuperLiga. 

De ce nu vrea Tudorel Stoica să audă de o posibilă asociere între Steaua și Gigi Becali

Ulterior, Gabi Balint a exclus vehement această posibilitate. Iar acum a venit rândul altui fost mare fotbalist din generația Steaua 1986 să facăă același lucru. Tudorel Stoica este de părere că nu are cum să se pună problema de așa ceva câtă vreme cei de la FCSB au demonstrat, în viziunea sa, în tot acest timp că sunt de rea credință în raport cu CSA Steaua.

O șoferiță de 19 ani a rămas fără permis după ce a făcut...
Digi24.ro
O șoferiță de 19 ani a rămas fără permis după ce a făcut spectacol pe o stradă din Cluj. Cum a fost filmată, alături de prietenele ei

„Dacă ministrul își dorește, vă dați seama că suntem optimiști cu toții. M-aș bucura să se întâmple, după atâția ani ar fi cazul. Suntem optimiști, dar nu încrezători ca se poate rezolva 100%, dar speranțe sunt dacă își dorește domnul ministru. În primul rând, nu știu dacă va promova, important este să aibă drept de promovare. Promovarea se va câștiga în teren și va fi bine să aibă drept de promovare. Sper să reușească să promoveze, asta e cel mai important.

VIDEO A ieșit scandal la spital, după ce Mircea Lucescu a făcut infarct!...
Digisport.ro
VIDEO A ieșit scandal la spital, după ce Mircea Lucescu a făcut infarct! Decizia luată de conducerea SUUB

(n.r. Dacă și-ar dori asocierea dintre Steaua și FCSB) Poftim? Nu are nicio legătură Steaua cu FSCB. FCSB e FCSB și Steaua e Steaua. Din punctul meu de vedere nu își are rostul această discuție. FCSB e o altă echipă care joacă în Liga 1, Steaua e echipa cu echipa cu cele mai mari rezultate. E bine ca performanța să rămână la clubul Steaua, să nu fie împărțită cu FCSB, care a făcut numai probleme. Și-au dorit să facă numai probleme… Să mă asociez cu unul care face rău?”, a spus Tudorel Stoica, potrivit digisport.ro. 

Gigi Becali, reproșuri în direct pentru Mihai Pintilii după FC Botoșani – FCSB...
Fanatik
Gigi Becali, reproșuri în direct pentru Mihai Pintilii după FC Botoșani – FCSB 3-2: „Muncește, dacă vrei să fii antrenor!”
Mirel Rădoi, atacat cu hârtie igienică la Botoșani! Declarația pentru care a fost...
Fanatik
Mirel Rădoi, atacat cu hârtie igienică la Botoșani! Declarația pentru care a fost taxat antrenorul de la FCSB. Video
Gigi Becali a aruncat bomba după eșecul cu FC Botoșani. Cât ar costa...
Fanatik
Gigi Becali a aruncat bomba după eșecul cu FC Botoșani. Cât ar costa de fapt FCSB, după ce a spus că s-a gândit la retragerea din fotbal
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
