Tudorel Stoica se apără după acuzele lui Mircea Lucescu și atacă din nou FCSB: ,,Nu ne-a obligat nimeni să spunem nimic”

Tudorel Stoica a reacționat după . Fostul câștigător al Cupei Campionilor Europeni, mesaj clar.

Tudorel Stoica reacționează după declarațiile lui Mircea Lucescu: „Are o vârstă și îl înțeleg”

Tudorel Stoica a evitat să intre într-un conflict deschis cu Mircea Lucescu: „Nu vreau să comentez prea mult. Are o vârstă domnul Lucescu și îl înțeleg. Asta e. Noi rămânem alături de Steaua, cum să ne dezicem de echipa la care am făcut atâtea performanțe. Eu am petrecut acolo 15 ani, toată tinerețea”.

Deși mulți consideră că FCSB este Steaua, Tudorel Stoica rămâne alături de echipa din Liga 2: „Am jucat și asta este. Nu am cum să mă dezic și sper să rezolve problemele să intre în SuperLiga. Sunt alte echipe care n-au nimic și intră. Nu poți să ții echipa asta în Liga 2. Dar depinde doar de cei de la minister.

E tot ceva politic la treaba asta. Acolo se întâmplă ceva și nu înțeleg de ce. Bani sunt. Ar putea să intre în SuperLiga fără probleme. Nu am mai avut nicio întâlnire noi”.

Steaua și-a lansat noile echipamente de joc, care au imprimante trofeul Cupei Campionilor Europeni și Supercupa Europei, așa cum FANATIK a dezvăluit: „Foarte bine că au pus trofeele pe tricouri. Toate echipele din Europa și-au pus stele sau altceva. E ceva normal și chiar mă bucur. Trebuie să se reflecte această performanță măcar în acest lucru.

Guvernanții noștri nu vor să ne recunoască meritele. La sporturile colective e foarte greu să obții performanțe, de asta le convine că la lupte sunt unu-doi sau alte sporturi”.

Tudorel Stoica nu e deranjat de declarații selecționerului Mircea Lucescu: „Întrebați-l pe dânsul din ce cauză”

. Tudorel Stoica nu are însă nimic împotriva selecționerului: „Domnul Lucescu, treaba dânsului. Fiecare spune ce dorește. E o hotărâre judecătorească care a stabilit că FCSB e FCSB și Steaua e Steaua.

Acum, în democrație, fiecare poate spune ce dorește. Foarte bine, să îl dea în judecată dacă așa se hotărăște. Dacă nu se respectă hotărările. Așa pot să îi spun și eu domnului Lucescu în loc de Mircea, de exemplu Răzvan.

(n.r. De ce spune că FCSB e Steaua?) Întrebați-l pe dânsul din ce cauză. Probabil că și-a dorit să antreneze Steaua și nu a putut. Dar nu vreau să mai comentez că nu are rost. Ne-a obligat pe noi cineva să spunem treaba asta? Noi am spus pentru că așa credem noi, cum crede și dânsul”.

Fostul mare mijlocaș consideră că are dreptul să spună orice își dorește legat de Steaua: „Suntem niște jucători care am jucat acolo atâția ani, am făcut performanțe acolo și avem dreptul să vorbim, să ne spunem părerea când dorim. Dacă cineva vrea să țină cont de ea bine, dacă nu, nu.

Dacă am spus ceva și am deranjat pe cineva e treaba fiecăruia. Dânsul are o vârstă și mai vorbește. Nu vreau să mai spun nimic. Nu vreau să comentez că intrăm în altele. Dânsul cine știe ce înțelege. Dânsul spune ce dorește, noi ce dorim și fiecare trage concluziile. Nu mi se pare normal să comentez. Sper că veți scrie realitatea”.

Fostul căpitan al Stelei, mesaj clar pentru FCSB: „Pentru mine nu există”

Tudorel Stoica a lansat în continuare un atac la adresa campioanei României en-titre: „Nu ne interesează pe noi ceilalți. Pentru mine FCSB nu există. Știu cum au intrat în SuperLiga, cu niște nereguli care nu se doresc să fie verificate. Ce înseamnă FCSB? Nimic.

Am fost noi jigniți… Știți cum e la fotbal. Ne-am văzut mereu de treabă și am demonstrat valoare și performanță. Am făcut sacrificii uriașe și ne-am petrecut cei mai frumoși ani din viață în cantonamente”.

Tudorel Stoica nu le poartă pică nici celor care jignesc fostele glorii ale Stelei pentru că sunt împotriva FCSB: „Am intrat în istorie și asta e cel mai important, nu că ne jignesc oamenii. Fiecare după educație. Nu au cum să mânjească performanța decât jignindu-ne. Cum să te răzbuni altfel?

FCSB e o echipă născută din nimic și normal că ne jignesc. Din păcate pentru ei și din fericire pentru noi, ei ne încurajează la meciurile lor. Ne strigă numele echipei noastre în loc să strige numele echipei lor”, a mai spus pe final Tudorel Stoica, în exclusivitate pentru site-ul nostru.

Ce a declarat Mircea Lucescu despre Marius Lăcătuș și Tudorel Stoica: „Mă apucă râsul”

Mircea Lucescu a ținut să le transmită un mesaj lui Marius Lăcătuș și Tudorel Stoica: „Mă surprinde că sunt băieți deștepți și nu își dau seama că de fapt intervenția mea e întâmplătoare, pentru că nu mi-am dat seama, așa cum Puiu a vorbit de Steaua lui Becali, cum nici eu nu mi-am dat seama cu FCSB.

Ei n-au înțeles de fapt că n-am făcut cu niciun fel de răutate. Mi-a venit în gură Steaua. Eu îi apăr pe ei și le dau posibilitatea să fie continuatorii. Trebuie să rămână măcar ca istorie în conștiința lor, a lui Lăcătuș, Iordănescu, ca ceva cu totul deosebit”.