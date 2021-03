Tudorie a riscat o amendă ca să dea primul gol la U Craiova: „Am luat mingea cu încredere și m-am dus”

Universitatea Craiova a câștigat partida cu UTA, scor 2-0, în startul etapei a 28-a din Liga 1. Nistor și Tudorie, din penalty, au marcat pentru olteni. Cel din urmă este la primul său gol în tricoul Universității.

Alexandru Tudorie a fost împrumutat în luna august, de la Arsenal Tula, dar a jucat foarte puțin pentru Universitatea Craiova. Asta deși era la un moment dat văzut ca înlocuitorul lui Elvir Koljic, accidentat pe termen lung.

Tudorie a avut mai multe probleme, inclusiv coronavirus în toamnă, astfel că a adunat foarte puține minute pe parcursul acestui sezon. Nu a reușit să marcheze niciodată pentru olteni până la reușita cu UTA.

Alexandru Tudorie nu era printre jucătorii desemnați pentru a executa lovituri de pedeapsă. A transformat fără emoții

Disperat să spargă gheața, Alexandru Tudorie nu a mai ținut cont că nu era pe lista executanților de lovituri de pedeapsă. A riscat să ia o amendă, dar până la urmă i-a ieșit. A marcat fără emoții și a clarificat lucururile în privința învingătoarei.

Tudorie ar fi putut marca și mai devreme, dar spaniolul Juan Camara nu i-a pasat la câteva faze la care ar fi avut ocazia. Atacantul împrumutat de la Arsenal Tula a preferat să nu îi reproșeze nimic colegului său.

“Mă bucur că am câștigat și suntem acolo, aproape de primele două clasate. Și, normal, mă bucur și că am marcat. Îi mulțumesc lui Mister că îmi dă încredere . Asta a fost decizia lui Camara, nu mai contează. Bine că am câștigat. Am luat mingea cu încredere, m-am dus și am dat gol. Trebuie să luăm meci cu meci și vedem la final. Noi dorim mereu trei puncte”, a declarat Alexandru Tudorie la flash interviu.

Dan Nistor a remarcat progresele pe care le-a făcut Universitatea Craiova pe fază defensivă. “Se vede că lucrăm mult și bine”

Cel mai bun om al Universității Craiova a fost Dan Nistor, cel care a deschis scorul la capătul unei faze pe care tot el a inițiat-o. Mijlocașul oltenilor s-a declarat încântat că echipa nu a luat gol și se descurcă excelent defensiv de la venirea lui Marinos Ouzounidis.

“Ne bucurăm foarte mult că am câştigat, dar eu personal mă bucur foarte mult că nu am primit gol. Se vede că lucrăm foarte mult defensiv şi lucrăm bine. Am avut destul de multe ocazii de a marca. Din păcate nu am reuşit să marcăm în prima repriză.

Ne bucurăm că am făcut-o în a doua repriză de două ori şi suntem foarte fericiţi pentru aceste trei puncte. Această pauză cred că va fi benefică, pentru că vom lucra mult mai mult şi asta se va vedea pe viitor. Avem două finale cu FCSB şi CFR. După aceea va veni play-offul şi acolo va fi care pe care”, a declarat Nistor la flash interviu.

Schimbat înainte de intrarea în prelungirile partidei, Dan Nistor a plecat de la meci împreună cu fiul său. Micuțul era puțin obosit după partida tatălui său.