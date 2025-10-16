Tulburător! Ce l-a rugat străbunica pe patul de moarte pe Lisav Naif Eissat. Adevăratul motiv pentru care israelianul a ales naționala lui Lucescu, deși nu știe limba română

Convocat surprinzător de Mircea Lucescu la naționala României pentru meciurile din luna octombrie, Lisav Eissat . Alegerea fundașului născut în Israel a fost influențată și de o rugăminte venită din partea străbunicii lui.

Străbunica lui Lisav Eissat l-a rugat pe fotbalist să joace pentru România

Tatăl fotbalistului a dezvăluit faptul că fiul său a ales să joace pentru echipa națională a României și după ce străbunica sa, româncă din zona de nord a Moldovei, l-a rugat pe patul de moarte să ia în considerare și posibilitatea de a evolua sub tricolor.

”Îmi amintesc că străbunica lui, înainte de a muri, i-a spus lui Lisav că poate se va răzgândi în legătură cu Israel și va juca pentru România. Avea 15 ani, la acea vreme. Aceasta nu este o coincidență”, a declarat Aviv Eissat, tatăl noului internațional român, în .

Și-ar fi dorit ca Lisav Eissat să joace pentru Israel

În ciuda faptului că și-a fi dorit ca fiul să joace pentru reprezentativa Israelului, tatăl fundașului în vârstă de 20 de ani a mărturisit faptul că l-a susținut în alegerea făcută, deoarece nimeni din țara unde s-a născut nu l-a contactat.

”Suntem foarte entuziasmați. Suntem alături de Lisav de la vârsta de 6 ani în parcursul său fotbalistic. A progresat extraordinar, iar acum a ajuns să joace pentru România și suntem foarte mulțumiți cu decizia luată.

Și-a dorit să joace pentru Israel, dar nu a fost chemat, așa că a hotărât să evolueze pentru România, având în vedere că este jumătate român și jumătate israelian. A fost exclusiv decizia sa, iar noi l-am susținut. Dacă o echipă precum România, o echipă de seniori, vede în Lisav un jucător capabil și îl convoacă, atunci naționala Israelului ce face?

Eu nu am fost sportiv, am o altă perspectivă, dar așa privesc lucrurile. Românii au investit timp și au venit să se întâlnească cu băiatul pentru a-i arăta viziunea lor. Chiar au luptat pentru a-l aduce la naționala României”, a spus el.

De ce a ales fundașul să reprezinte România

Tatăl lui Lisav Eissat s-a arătat surprins de faptul că fiul său a fost contactat de conducătorii fotbalului românesc și nu înțelege cum cei din Israel nu l-au considerat o soluție în acest moment.

”Știu că și Israelul are scouteri și profesioniști angajați, dar cum să nu fie băiatul pregătit pentru Israel, iar pentru România să fie? Pentru mine nu are sens, dar nici nu mai contează pentru că decizia a fost deja luată.

Suntem israelieni din toate punctele de vedere, iar naționala Israelului este importantă pentru mine și fiul meu. Sunt sigur că Lisav ar fi vrut să joace pentru Israel, dar aici mai e vorba și de progresul său în carieră.

Când am văzut că românii forțează foarte mult aducerea lui la națională și i-au prezentat un plan pe termen lung, atunci decizia a fost să aleagă România, fără să existe intenția de a leza în vreun fel Israelul. Aparent, nu a fost momentul potrivit pentru naționala Israelului, iar România s-a mișcat mai rapid”, a afirmat Aviv Eissat.

De ce mai este nevoie ca România să fie sigură că nu-l pierde pe Lisav Eissat

Apariția jucătorului născut la Haifa în tricoul naționalei României la partidele din luna octombrie nu garantează faptul că el va fi și în viitor fotbalist eligibil pentru reprezentativa noastră. Ca acest lucru .

Conform regulamentului FIFA, pentru ca Lisav Eissat, care deține dublă cetățenie israeliană și română, să fie definitiv jucătorul reprezentativei noastre mai este nevoie ca el să joace două meciuri la seniori pentru tricolori până împlinește 21 de ani, adică până în ianuarie 2026.

O altă variantă ca România să nu-l piardă pe fundașul central este ca acesta să nu accepte vreo convocare la naționala Israelului până la vârsta de 21 de ani. În acest caz, Eissat nu va mai putea evolua decât pentru România.