Tulburător! Unul dintre cei mai buni jucători U21 din SuperLiga este în depresie: “Este sub tratament medical, la psiholog!”

Un nou caz revoltător în SuperLiga. Unul dintre cei mai talentați fotbaliști U21 se confruntă cu depresia. Anunțul clubului unde joacă.
Mihai Dragomir
19.09.2025 | 15:18
Probleme serioase pentru Ștefan Bană la Oțelul. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Ștefan Bană a fost cedat sub formă de împrumut de Universitatea Craiova la Oțelul Galați în perioada de mercato din această vară. Tânărul jucător a impresionat încă de la început la formația moldavă, dar acum are probleme. Anunțul conducerii.

Ce se întâmplă cu Ștefan Bană la Oțelul

Ștefan Bană este unul dintre cei mai promițători tineri jucători din SuperLiga. Talentatul fotbalist a devenit piesă de bază la Oțelul, unde și-a adus deja aportul în jocul și rezultatele formației pregătite de Laszlo Balint, cel care l-a lăudat la FANATIK SUPERLIGA.

Cristian Munteanu, oficialul Oțelului, a dat cărțile pe față în legătură cu situația actuală a lui Bană, care se confruntă acum cu o depresie. Distanța de casă și succesul obținut în timp scurt la noua echipă l-au dezechilibrat emoțional.

„Este sub tratament, nu îl forțăm. Îl așteptăm mai puternic!”

„De când a venit la Oțelul, are cele mai bune cifre de U21 în România, cu 3 pase de gol și 2 goluri. Partide incredibile jucate, convocare la U21. Din păcate și pentru noi și pentru el, a intrat într-o ușoara depresie. Este la tratament, la psiholog.

Cum sunt tinerii de azi… A avut o urcare fulminantă la noi, într-un timp scurt. Este prima lui plecare de acasă, e un timp mai sensibil, cu multe calități de fotbalist. Suntem alături de el și facem tot posibilul să își revină. Este sub tratament, nu îl forțăm. Îl așteptăm mai puternic. A fost ieri la stadion cu tatăl lui, am vorbit.

„Ruperea asta de casă, de familie… A devenit idolul tribunei la noi, a fost convocat la U21 și cred că lucrurile au fost prea rapide pentru el și a cedat emoțional!”

Sper să revină la normal. Este un copil plin de calități, un copil cuminte, educat. Nu mai sunt tinerii care eram noi, odată, mai țărănuși să zic așa. Tinerii sunt mai firavi, predispuși la… Pe vremea mea, nici nu știam ce e asta.

E sub tratament medical, mai mult nu vă pot spune. Nu există o perioadă preconizată de revenire. Ruperea asta de casă, de familie… A devenit idolul tribunei la noi, a fost convocat la U21 și cred că lucrurile au fost prea rapide pentru el și a cedat emoțional”, a spus Cristian Munteanu la FANATIK SUPERLIGA.

