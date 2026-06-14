Tun financiar pentru Laurențiu Reghecampf: antrenorul a câștigat o avere la TAS!

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Înainte să facă , Laurențiu Reghecampf a pregătit-o pe Esperance Tunis. Românul a avut rezultate foarte bune la formația din Tunisia, însă în cele din urmă a fost demis. După ce FIFA i-a acordat dreptate tehnicianului, africanii au decis să conteste decizia la TAS.

Laurențiu Reghecampf a câștigat 500.000 de euro după procesul de la TAS

Laurențiu Reghecampf a rezistat pe banca tehnică a celor de la Esperance Tunis doar din noiembrie 2024 până în martie 2025. Deși semnase un acord valabil până în vara lui 2026, mandatul românului s-a încheiat brusc, după ce oficialii clubului i-au trimis o simplă scrisoare de reziliere. În consecință, antrenorul a dat clubul în judecată, iar .

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Palmaresul tehnicianului a fost unul extrem de bun: 6 victorii, 6 remize și 2 înfrângeri, astfel că demiterea sa a fost considerată abuzivă. Deși africanii au făcut apel la TAS, aceștia nu au avut câștig de cauză, iar Laurențiu Reghecampf va încasa în total fabuloasa sumă de 496.096,45 de euro

Tribunalul de la Lausanne a decis că Laurențiu Reghecampf va primi:

423.806,45 euro despăgubiri pentru rezilierea unilaterală și fără justă cauză a contractului;

35.000 de euro bonus pentru câștigarea campionatului Tunisiei;

35.000 de euro bonus pentru câștigarea Cupei Tunisiei;

2.290 de euro reprezentând cheltuieli de transport și dobânzi de 5% pe an.

Cum a argumentat TAS decizia

În contractul semnat de Laurențiu Reghecampf cu Esperance Tunis exista o clauză prin care despăgubirea pentru încetarea unilaterală era limitată la două salarii lunare, respectiv 70.000 de euro. În apelul formulat la TAS, africanii au transmis că acea sumă a fost plătită și că nu mai aveau nicio obligație față de antrenor.

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Magistrații de la TAS au anulat clauza respectivă și au respins apărările clubului. Judecătorul de caz a subliniat că, în momentul demiterii, Laurențiu Reghecampf mai avea 15 luni de contract, ceea ce însemna salarii neplătite în valoare totală de 540.806,45 de euro. În aceste condiții, prevederea contractuală a fost considerată abuzivă, disproporționată și contrară normelor imperative din dreptul elvețian, cel care guvernează litigiile FIFA.

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Vești îmbucurătoare au primit și membrii din staff-ul lui Laurențiu Reghecampf. Secundul Viorel Dinu și antrenorul de portari Dan Zdrîncă au avut și ei câștig de cauză la TAS, după ce oficialii de la Esperance Tunis au contestat deciziile inițiale ale FIFA. Instanța de la Lausanne a menținut hotărârea ca cei doi să își primească despăgubirile, clubul fiind obligat să le plătească fiecăruia câte 99.661,29 euro net, sumă la care se adaugă o dobândă anuală de 5%.