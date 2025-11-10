Tun financiar pentru Laurențiu Reghecampf! Câți bani încasează după ce a câștigat ultimul proces

ADVERTISEMENT

Înainte să semneze cu Al-Hilal Omdurman, Laurențiu Reghecampf a pregătit-o pe Esperance Tunis, din Tunisia. În ciuda unor rezultate foarte bune, contractul românului a fost reziliat, astfel că „Reghe” a dat clubul în judecată.

Tun financiar pentru Laurențiu Reghecampf, după plecarea cu scandal de la Esperance Tunis

Laurențiu Reghecampf a fost antrenorul echipei Esperance Tunis în perioada noiembrie 2024 – martie 2025. Deși contractul era valabil până în vara anului 2026, înțelegerea a fost reziliată brusc, antrenorul primind doar o scrisoare din partea clubului.

Convins de faptul că a fost demis într-un mod abuziv, rezultatele fiind de partea sa, 16 victorii, 6 remize și 2 înfrângeri, Laurențiu Reghecampf a decis să-și facă dreptate în Instanță.

, iar FIFA a fost de acord cu solicitarea românului. Forul mondial a decis ca formația din Tunisia să îi plătească nu mai puțin de 470.000 românului, echivalentul salariului până în 2026. „Reghe” primea lunar 35.000 la formația africană.

Mai mult de atât, Laurențiu Reghecampf a solicitat și 105.000 de euro net drept daune morale, acesta neavând dreptul să participe la Campionatul Mondial al Cluburilor, însă FIFA a refuzat. În schimb, Viorel Dinu (antrenor secund) și Dan Zdrîncă (antrenor cu portarii), vor primi despăgubiri de 108.000 de euro fiecare, potrivit .

Esperance Tunis va contesta însă decizia

Conducerea clubului tunisian s-a declarat nemulțumită de decizia luată de FIFA. Oficialii afirmă că între părți ar fi existat un acord verbal privind o despărțire amiabilă, potrivit căruia Laurențiu Reghecampf ar fi urmat să primească doar două salarii compensatorii.

Formația Esperance are posibilitatea de a contesta hotărârea la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), iar un apel este de așteptat să fie depus în perioada următoare.

Între timp, Laurențiu Reghecampf și-a continuat parcursul profesional în Africa, unde pregătește în prezent echipa Al-Hilal Omdurman din Sudan, cu care a reușit calificarea în Liga Campionilor Africii. Totuși, , echipa pregătită de român părăsind țara din cauza războiului civil.