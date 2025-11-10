Sport

Tun financiar pentru Laurențiu Reghecampf! Câți bani încasează după ce a câștigat ultimul proces

Laurențiu Reghecampf a dat un adevărat tun financiar. Antrenorul român a ieșit învingător în procesul cu fosta sa echipă, iar clubul trebuie să îi plătească o mică avere.
Iulian Stoica
10.11.2025 | 20:01
Tun financiar pentru Laurentiu Reghecampf Cati bani incaseaza dupa ce a castigat ultimul proces
ULTIMA ORĂ
Tun financiar dat de Laurențiu Reghecampf! Câți bani va primi antrenorul. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Înainte să semneze cu Al-Hilal Omdurman, Laurențiu Reghecampf a pregătit-o pe Esperance Tunis, din Tunisia. În ciuda unor rezultate foarte bune, contractul românului a fost reziliat, astfel că „Reghe” a dat clubul în judecată.

Tun financiar pentru Laurențiu Reghecampf, după plecarea cu scandal de la Esperance Tunis

Laurențiu Reghecampf a fost antrenorul echipei Esperance Tunis în perioada noiembrie 2024 – martie 2025. Deși contractul era valabil până în vara anului 2026, înțelegerea a fost reziliată brusc, antrenorul primind doar o scrisoare din partea clubului.

ADVERTISEMENT

Convins de faptul că a fost demis într-un mod abuziv, rezultatele fiind de partea sa, 16 victorii, 6 remize și 2 înfrângeri, Laurențiu Reghecampf a decis să-și facă dreptate în Instanță.

Procesul dintre Laurențiu Reghecampf și Esperance Tunis a mers pe repede înainte, iar FIFA a fost de acord cu solicitarea românului. Forul mondial a decis ca formația din Tunisia să îi plătească nu mai puțin de 470.000 românului, echivalentul salariului până în 2026. „Reghe” primea lunar 35.000 la formația africană.

ADVERTISEMENT
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în...
Digi24.ro
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului

Mai mult de atât, Laurențiu Reghecampf a solicitat și 105.000 de euro net drept daune morale, acesta neavând dreptul să participe la Campionatul Mondial al Cluburilor, însă FIFA a refuzat. În schimb, Viorel Dinu (antrenor secund) și Dan Zdrîncă (antrenor cu portarii), vor primi despăgubiri de 108.000 de euro fiecare, potrivit golazo.ro.

ADVERTISEMENT
Românul a rămas falit, după ce cel mai bogat om din Ucraina i-a...
Digisport.ro
Românul a rămas falit, după ce cel mai bogat om din Ucraina i-a spus: ”Când tot neamul tău e pe străzi, sunteți liberi”

Esperance Tunis va contesta însă decizia

Conducerea clubului tunisian s-a declarat nemulțumită de decizia luată de FIFA. Oficialii afirmă că între părți ar fi existat un acord verbal privind o despărțire amiabilă, potrivit căruia Laurențiu Reghecampf ar fi urmat să primească doar două salarii compensatorii.

Formația Esperance are posibilitatea de a contesta hotărârea la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), iar un apel este de așteptat să fie depus în perioada următoare.

ADVERTISEMENT

Între timp, Laurențiu Reghecampf și-a continuat parcursul profesional în Africa, unde pregătește în prezent echipa Al-Hilal Omdurman din Sudan, cu care a reușit calificarea în Liga Campionilor Africii. Totuși, meciurile din competiție nu vor fi desfășurate în Sudan, ci în Rwanda, echipa pregătită de român părăsind țara din cauza războiului civil.

Cum arată, de fapt, o zi din viața gimnastei Ana Maria Bărbosu, în...
Fanatik
Cum arată, de fapt, o zi din viața gimnastei Ana Maria Bărbosu, în SUA. A renunțat la România pentru o bursă de studii
Decizia Rapidului după ce 6 jucători ai lui Gâlcă au petrecut în club:...
Fanatik
Decizia Rapidului după ce 6 jucători ai lui Gâlcă au petrecut în club: “Am trimis bodyguarzii”
Cum a reacționat Ștefan Baiaram, după plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea...
Fanatik
Cum a reacționat Ștefan Baiaram, după plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: „S-a eliberat. Îl cunosc de când era un mucos”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Traian Băsescu l-a DISTRUS pe Giovanni Becali: 'Orice infractor crede că îl urmărește...
iamsport.ro
Traian Băsescu l-a DISTRUS pe Giovanni Becali: 'Orice infractor crede că îl urmărește președintele!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!